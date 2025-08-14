Λιτανευτική Κάθοδος της Παναγίας της Χαρακιανής στην Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου

ΛΙΤΑΝΕΥΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΟΣ

ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΧΑΡΑΚΙΑΝΗΣ

ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

13 Αυγούστου 2025

Με πάνδημη συμμετοχή πλήθους πιστών από ολόκληρη τη Μεγαλόνησο Κρήτη, πραγματοποιήθηκε, το απόγευμα της Τετάρτης, 13ης Αυγούστου 2025, η Λιτανευτική Κάθοδος της Ιεράς Εικόνος της Παναγίας του Χάρακα από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Ατάλης-Μπαλή, όπου φυλάσσεται, στο Ιερό Θεομητορικό της Προσκύνημα επί της Εθνικής Οδού Ηρακλείου-Ρεθύμνου, όπου θα παραμείνει κατά το εορταστικό διήμερο της Εορτής της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου.

Της Ιεράς Λιτανευτικής Πομπής προέστη ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος, συμπαραστατούμενος υπό του Πρωτοσυγκέλλου αυτού και Καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Ατάλης-Μπαλή, Πανοσιολ. Αρχιμ. Παρθενίου Καλυβιανάκη, του Πρωτοσυγκέλλου της Ιεράς Μητροπόλεως Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων, Πανοσιολ. Αρχιμ. Αθανασίου Καραχάλιου, του Καθηγουμένου της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χαλέπας, Πανοσιολ. Αρχιμ. Πορφυρίου Αουάντ, και κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου.

Στη Λιτανευτική Πομπή μετείχαν επίσης ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου κ. Γεώργιος Κλάδος, συνοδευόμενος από Αντιδημάρχους του Δήμου, ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κρήτης κ. Μιχαήλ Βάμβουκας, ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κρήτης κ. Μιχαήλ Σαρρής, ο Ταξίαρχος Εμμανουήλ Παπαδάκης, Βοηθός του Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντού Κρήτης, και οι επιτελείς των Σωμάτων Ασφαλείας του τόπου.

Μετά την άφιξη της Ιεράς Εικόνος στο Θεομητορικό Προσκύνημα της Παναγίας Χαρακιανής, πραγματοποιήθηκε Δέηση και ακολούθησε ο Εσπερινός και ο Μικρός Παρακλητικός Κανόνας προς την Υπεραγία Θεοτόκο.

Κατά προτροπήν του Σεβασμιωτάτου, τον Θείο λόγο κήρυξε γλαφυρά και καρδιακά ο Πανοσιολ. Αρχιμ. Αθανάσιος Καραχάλιος, ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων.

Ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Πρόδρομος, στην αποφώνησή του, εξέφρασε θερμές ευχαριστίες προς την Υπεραγία Θεοτόκο, που μας αξίωσε, για μία ακόμη χρονιά, της Λιτανευτικής Πομπής της Ιεράς Εικόνος Της, ευχόμενος προς τους πολυπληθείς προσκυνητές η Παναγία εκπληρώσει τα προς σωτηρίαν αιτήματά τους. Ευχαρίστησε δε όλους τους διακονητές και κοπιώντες τόσο για τη Λιτανευτική Πομπή όσο και για την προετοιμασία της Ιεράς Πανηγύρεως, ιδιαιτέρως δε τον έχοντα το γενικό πρόσταγμα Πρωτοσύγκελλο και Καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Ατάλης-Μπαλή, Πανοσιολ. Αρχιμ. Παρθένιο Καλυβιανάκη, την Αστυνομία, την Τροχαία και όλους τους διακονητές και προσκυνητές.