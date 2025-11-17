Δήμος Ηρακλείου:«Ο Ευρωπαίος και κοσμοπολίτης Δημήτριος Βικέλας» το θέμα εσπερίδας στη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη

Παρασκευή 21 Νοεμβρίου στις 19:00 στην αίθουσα «Θεοτοκόπουλος»

«Ο Ευρωπαίος και κοσμοπολίτης Δημήτριος Βικέλας», είναι το θέμα της εσπερίδας που διοργανώνεται από τη Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων σε συνεργασία με τη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, στο πλαίσιο της έκθεσης με τίτλο «Ο πολυταξιδεμένος Δημήτριος Βικέλας». Η εσπερίδα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου, στις 19:00 το απόγευμα στην αίθουσα «Θεοτοκόπουλος» της Βικελαίας.



Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Χαιρετισμός:

Ρένα Παπαδάκη – Σκαλίδη, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού

Ομιλητές:

• Κώστας Ανδρουλιδάκης, Καθηγητής Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, «O ιστορικός και φιλόσοφος Δ. Βικέλας»

• Αγγέλα Γιώτη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Συγκριτικής και Νεοελληνικής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, «Οι ελληνικές διακοπές του Δ. Βικέλα: εξωστρεφής πατριδογραφία και όραμα ανάπτυξης»

• Δημήτρης Πολυχρονάκης, Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, «Η αγγλική εμπειρία του Δ. Βικέλα»

• Δημήτρης Χ. Σάββας, τ. προϊστάμενος της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης Ηρακλείου, «Η δωρεά του Δ. Βικέλα και η ιστορική διαδρομή της Βικελαίας Βιβλιοθήκης στην πορεία του Μεγάλου Κάστρου»

Μετά τις ομιλίες θα ακολουθήσει ξενάγηση από την επιμελήτρια της έκθεσης Δρα Μαρία Βλασσοπούλου, Προϊσταμένη Μπενακείου Βιβλιοθήκης, η οποία θα επαναληφθεί το Σάββατο, 22 Νοεμβρίου στις 10.00 το πρωί.