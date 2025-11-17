ΚΡΗΤΗ

Ενίσχυση της τουριστικής αγοράς του Καναδά από την Περιφέρεια Κρήτης

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Η Περιφέρεια Κρήτης, στο πλαίσιο του Προγράμματος Τουριστικής Προβολής 2025, συμμετείχε στο “Greek Luxury Tourism & Gastronomy Roadshow”, που πραγματοποιήθηκε στο Τορόντο και το Μόντρεαλ στις 10 και 12 Νοεμβρίου 2025, αντίστοιχα. Η συμμετοχή αυτή εντάσσεται στη στρατηγική της Περιφέρειας για την ενίσχυση της παρουσίας της Κρήτης στην αναπτυσσόμενη τουριστική αγορά του Καναδά.

Η τουριστική αγορά του Καναδά παρουσιάζει ανοδική πορεία και αυξημένο ενδιαφέρον για ταξίδια προς την Ελλάδα, με τη χώρα μας να συγκαταλέγεται στους κορυφαίους ευρωπαϊκούς προορισμούς των Καναδών ταξιδιωτών. Σύμφωνα με έρευνα το 2025, το 69,5% των Καναδών δήλωσε πρόθεση να ταξιδέψει στο εξωτερικό, ενώ οι αφίξεις στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 12% σε σχέση με το 2024.

Για την Κρήτη, την Αθήνα και τη Σαντορίνη καταγράφεται ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς οι ταξιδιώτες αναζητούν συνδυασμό πολιτισμού, γαστρονομίας και εμπειριών υψηλού επιπέδου. Το καλοκαίρι του 2025, οι απευθείας πτήσεις από Τορόντο και Μόντρεαλ προς Αθήνα παρουσίασαν υψηλή πληρότητα.

Ο Καναδάς αποτελεί μία από τις αγορές με μεγάλη αναπτυξιακή προοπτική για τον ελληνικό τουρισμό. Η καναδική αγορά χαρακτηρίζεται από υψηλή μέση δαπάνη ανά ταξίδι και ιδιαίτερη προτίμηση σε ταξίδια μεγάλης διάρκειας, γεγονός που την καθιστά στρατηγικής σημασίας για την Κρήτη.

Στο πλαίσιο του workshop, η αντιπροσωπεία της Περιφέρειας Κρήτης πραγματοποίησε B2B συναντήσεις με επαγγελματίες του τουρισμού, παρουσιάζοντας τον πολιτιστικό και γαστρονομικό πλούτο της Κρήτης, καθώς και τις αυθεντικές εμπειρίες φιλοξενίας που προσφέρει το νησί.

Κατά τη διάρκεια των δύο εκδηλώσεων, η αντιπροσωπεία είχε επίσης την ευκαιρία να συνομιλήσει με την κ. Άννυ Κουτράκη, μέλος του Κοινοβουλίου του Κεμπέκ, Υφυπουργό Τουρισμού και μέλος της κοινοβουλευτικής επιτροπής για Μεταφορές & Υποδομές, καθώς και με τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στο Τορόντο, κ. Ιωάννη Χατζαντωνάκη, και τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στο Μόντρεαλ, κ. Νικόλαο Καραλέκα. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν συνομιλίες με τον Οικονομικό και Εμπορικό Σύμβουλο κ. Εμμανουήλ Μαρκιανό και την Πολιτιστική Σύμβουλο Δρ. Μαριλένα Γρίβα.

Την Περιφέρεια Κρήτης εκπροσώπησαν ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τουρισμού, Νίκος Αλεξάκης, η Προϊσταμένη του Τμήματος Τουρισμού Π.Ε. Ηρακλείου, Ελένη Βουγιουκαλάκη και η Προϊσταμένη του Τμήματος Τουρισμού Π.Ε. Λασιθίου, Μαρία Λαβδάκη.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού της Περιφέρειας Κρήτης, Δρ. Κυριάκος Κώτσογλου, τόνισε:

«Αν η Ευρώπη έχει τουριστικά τουλάχιστον «κατακτηθεί», ο Αμερικανικός Βοράς είναι μια αγορά που αφενός μας ενδιαφέρει πολύ και αφετέρου θα έρθει πολύ πιο κοντά με το νέο Αεροδρόμιο του Καστελίου και τις απευθείας πτήσεις που θα προσελκύσει με Καναδά και ΗΠΑ. Συνεχίζουμε με συνέπεια την παρουσία μας, ελπίζοντας και περιμένοντας την ώρα που θα δούμε και την Καναδική αγορά ψηλά στην λίστα των αφίξεων της Κρήτης, Παντού!»

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Δήμος Ηρακλείου:«Ο Ευρωπαίος και κοσμοπολίτης Δημήτριος Βικέλας»...

0
Παρασκευή 21 Νοεμβρίου στις 19:00 στην αίθουσα «Θεοτοκόπουλος» «Ο Ευρωπαίος...

«Βιώσιμες Βιβλιοθήκες»: Έτοιμος ο λαχανόκηπος στην Παιδική...

0
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025 η...

Δήμος Ηρακλείου:«Ο Ευρωπαίος και κοσμοπολίτης Δημήτριος Βικέλας»...

0
Παρασκευή 21 Νοεμβρίου στις 19:00 στην αίθουσα «Θεοτοκόπουλος» «Ο Ευρωπαίος...

«Βιώσιμες Βιβλιοθήκες»: Έτοιμος ο λαχανόκηπος στην Παιδική...

0
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025 η...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
«Βιώσιμες Βιβλιοθήκες»: Έτοιμος ο λαχανόκηπος στην Παιδική – Εφηβική Βιβλιοθήκη Σούδας – Μια μεγάλη γιορτή για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης
Επόμενο άρθρο
Δήμος Ηρακλείου:«Ο Ευρωπαίος και κοσμοπολίτης Δημήτριος Βικέλας» το θέμα εσπερίδας στη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Δήμος Ηρακλείου:«Ο Ευρωπαίος και κοσμοπολίτης Δημήτριος Βικέλας» το θέμα εσπερίδας στη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Παρασκευή 21 Νοεμβρίου στις 19:00 στην αίθουσα «Θεοτοκόπουλος» «Ο Ευρωπαίος...

Το Λιμάνι του Αγίου Νικολάου υποδέχθηκε το τελευταίο κρουαζιερόπλοιο της χρονιάς – Με άνοδο άνω του 20% κλείνει η σεζόν, αύξηση των αφίξεων πάνω...

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο Άγιος Νικόλαος υποδέχθηκε την Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025...

«Βιώσιμες Βιβλιοθήκες»: Έτοιμος ο λαχανόκηπος στην Παιδική – Εφηβική Βιβλιοθήκη Σούδας – Μια μεγάλη γιορτή για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025 η...

Δήμος Μινώα Πεδιάδας:«Μεταξύ γης και ουρανού» – Παρουσίαση της ταυτότητας του Μνημείου στο λόφο της Παπούρας στο Καστέλλι με την παρουσία πλήθους κόσμου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Στην κατάμεστη Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Λυκείου Καστελλίου, πραγματοποιήθηκε...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST