«Βιώσιμες Βιβλιοθήκες»: Έτοιμος ο λαχανόκηπος στην Παιδική – Εφηβική Βιβλιοθήκη Σούδας – Μια μεγάλη γιορτή για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025 η εβδομάδα βιωματικών δράσεων, που διοργάνωσαν ο Δήμος Χανίων και η Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων, στο πλαίσιο του διεθνούς προγράμματος φιλοξενίας «Βιώσιμες Βιβλιοθήκες» του Ινστιτούτου Γκαίτε. Επισημαίνεται ότι ο Δήμος Χανίων και η Δημοτική Βιβλιοθήκη (Παιδική – Εφηβική Βιβλιοθήκη Σούδας) είναι οι μοναδικοί εκπρόσωποι της Ελλάδας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού δικτύου «Goethe-Institut Europe I».

Το απόγευμα της Παρασκευής οι δράσεις κορυφώθηκαν σε μια ανοιχτή εκδήλωση δημιουργίας, μάθησης και γιορτής στον χώρο της Παιδικής Βιβλιοθήκης Σούδας με τη συμμετοχή μαθητών – τριών της Δ΄ Τάξης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Σούδας, γονέων, εκπαιδευτικών και φίλων της Βιβλιοθήκης.

Υπό την καθοδήγηση της ψυχοπαιδαγωγού -διαχειρίστριας περιβαλλοντικών έργων, Δομνίκης Βαγιάτη, δημιουργήθηκε ένας πρότυπος λαχανόκηπος στην αυλή της Βιβλιοθήκης, εγκαινιάστηκε έκθεση με τα καλλιτεχνικά έργα των παιδιών, με θέμα τη βιωσιμότητα, ενώ ακολούθησε γιορτή με πολλές εκπλήξεις.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Γιάννης Γιαννακάκης, η Προϊσταμένη των Δημοτικών Βιβλιοθηκών και των Κέντρων Παιδικής Δημιουργίας, Βιβή Χουδαλάκη, η Διευθύντρια του 1ου Δημοτικού Σχολείου Σούδας, Αργυρώ Παπαευθυμίου, γονείς και εκπαιδευτικοί της σχολικής κοινότητας.

Τα παιδιά απέκτησαν πρακτική εμπειρία για το πώς φυτεύονται λαχανικά, πώς συνεργάζονται τα φυτά και οι άνθρωποι και πώς μία μικρή ομάδα μπορεί να κάνει τη διαφορά προς ένα πιο πράσινο μέλλον. Οι δράσεις πραγματοποιήθηκαν με τη στήριξη της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων και της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ).

Το επόμενο διάστημα, ο Δήμος Χανίων και η Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων θα εκπροσωπηθούν στη Βαρσοβία της Πολωνίας, όπου θα παρουσιαστούν οι δράσεις, που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος.

Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα συγκεντρώνει δέκα ενεργές Βιβλιοθήκες από ισάριθμες χώρες της Ευρώπης (Ελλάδα, Τουρκία, Αρμενία, Ουκρανία, Πολωνία, Σερβία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Γεωργία, Σλοβακία και Ρουμανία), οι οποίες επιλέχθηκαν βάσει της προσήλωσής τους στη βιωσιμότητα, την καινοτομία και τη συμμετοχή των πολιτών στη διαμόρφωση ενός πιο πράσινου και ανθεκτικού μέλλοντος.