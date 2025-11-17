Δήμος Μινώα Πεδιάδας:«Μεταξύ γης και ουρανού» – Παρουσίαση της ταυτότητας του Μνημείου στο λόφο της Παπούρας στο Καστέλλι με την παρουσία πλήθους κόσμου

Στην κατάμεστη Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Λυκείου Καστελλίου, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025 η εκδήλωση για τη σωτηρία του Μνημείου της Παπούρας. Στην εκδήλωση που διοργάνωσε ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας σε συνεργασία με το Τοπικό Παράρτημα του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καστελλίου, έγινε η παρουσίαση της ταυτότητας του Μνημείου, σε συνέχεια της παρουσίασης που είχε γίνει στην Αθήνα.

Η εκδήλωση στο Καστέλλι που περιελάμβανε χαιρετισμούς από εκπροσώπους φορέων, ομιλίες και παρουσίαση της ανασκαφικής εμπειρίας από το συνεργείο της ανασκαφής (συντηρητές αρχαιολόγους, αρχιτέκτονες) αποτέλεσε έναν ακόμη σταθμό στον αγώνα για τη διάσωση και την ανάδειξη της Παπούρας, με τους παρευρισκόμενους να στέλνουν το μήνυμα πως το σπουδαίο Μνημείο πρέπει να προστατευθεί, να αναδειχθεί και να παραδοθεί ακέραιο στις επόμενες γενιές.

Ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου στον χαιρετισμό του τόνισε μεταξύ άλλων:

«Η κ. Μενδώνη με πολύ υπερηφάνεια παρέλαβε το βραβείο International Archaeological Discovery Award “Khaled al-Asaad” 2025, που αναδεικνύει τη διεθνή σημασία του ευρήματος στο λόφο της Παπούρας αλλά ταυτόχρονα δεν απάντησε στις ερωτήσεις του Προέδρου της Επιτροπής που ρώτησε με ποιο τρόπο θα προστατευθεί το Μνημείο από τον κίνδυνο της τοποθέτησης του ραντάρ.

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας έχει ακολουθήσει βήμα βήμα όλες τις διαδικασίες, του διαλόγου, της διαβούλευσης, αλλά και της δικαστικής οδού, προκειμένου να συναισθανθεί η κυβέρνηση και ειδικά το Υπουργείο Υποδομών ότι πρέπει να αναζητήσει εναλλακτικές λύσεις. Πραγματοποιήσαμε συνάντηση με την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, παρουσία του τεχνικού μας συμβούλου, ομότιμου καθηγητή του Μετσόβιου Πανεπιστημίου, στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Και εκεί κατέρρευσε το επιχείρημα της δήθεν μοναδικής εφικτά λύσης.

Ταυτόχρονα καταθέσαμε 4 εναλλακτικές θέσεις ως πρόταση για εξέταση. Περιμένουμε η κυβέρνηση, εφόσον είναι ειλικρινής ότι θέλει να προχωρήσει το έργο, να εξετάσει αυτές τις προτάσεις και να επιλέξει εκείνη τη διαδικασία που θα οδηγήσει και στην προστασία και ανάδειξη του Μνημείου με τρόπο που αυτό να είναι επισκέψιμο. Ταυτόχρονα, να βρεθεί μια ασφαλής θέση για τα ραδιοβοηθήματα προκειμένου να λειτουργήσει το αεροδρόμιο.

Το Υπουργείο οφείλει να τα εξετάσει και θα δούμε αν αυτό προχωρήσει γιατί μαζί με το Πολυτεχνείο, έχουμε καταθέσει επιστημονικές προτάσεις. Ήδη έχουμε καταθέσει αίτηση ακύρωσης της απόφασης του Υπουργείου Υποδομών, όσο και της απόφασης του Υπουργείου Πολιτισμού και ταυτόχρονα αίτηση αναστολής των αποφάσεων αυτών. Είμαστε δηλαδή στην κορυφαία διαδικασία του ΣτΕ. Επιδιώκουμε την ίδια ώρα, μέσα από τη διαβούλευση, ότι δεν μπορεί να περάσει το «ψευτοεπιχείρημα» της μοναδικής τεχνικά, εφικτά λύσης».

Επίσης ο Δήμαρχος υπογράμμισε ότι υπάρχει συνεχής ενημέρωση, σε τοπικό, πανελλαδικό και διεθνές επίπεδο για το Μνημείο και τον κίνδυνο στον οποίο ενδέχεται να βρεθεί, σε ενδεχόμενη τοποθέτηση των ραντάρ, εκεί και ανέφερε ότι οι διεθνείς αντιδράσεις μέχρι τέλος του χρόνου, θα έχουν κορυφωθεί

Η κ. Δανάη Κοντοπόδη που παρουσίασε τα αποτελέσματα της ανασκαφής επισήμανε χαρακτηριστικά: «Το Μνημείο αυτό είναι μοναδικό στον αιγαιακό χώρο. Δεν έχει ανασκαφεί δεύτερο. Είμαστε οι πρώτοι και πάρα πολύ τυχεροί που μετέχουμε σε αυτή την ανασκαφή.

Ο βασικός μας στόχος είναι να ανασκαφεί, να διατηρηθεί και να αναδειχθεί για το μέλλον, για τις επόμενες γενιές. Ως σήμερα έχουν ανασκαφεί περισσότερα από τα 2/3 του μνημείου, όμως έχει μείνει και πάρα πολλή δουλειά στις στερεώσεις και τις συντηρήσεις. Χρειαζόμαστε τουλάχιστον ένα χρόνο εργασιών ακόμη, ανασκαφικές και συντηρήσεις».

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν οι βουλευτές Ηρακλείου ΚΙΝ.ΑΛ. Ελένη Βατσινά και Φραγκίσκος Παρασύρης, ΚΚΕ Μανώλης Συντυχάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Νίκος Συριγωνάκης, ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης του Περιφερειακού Συμβουλίου Σπύρος Δανέλλης, ο Μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου κ.κ.. Ανδρέας, καθώς και στελέχη της Δημοτικής Αρχής, αντιδήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, πρόεδροι κοινοτήτων, αρχαιολόγοι της Εφορείας Αρχαιοτήτων, εκπρόσωποι του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, της Εκκλησίας και πλήθος κόσμου που παρακολούθησε με ενδιαφέρον, την παρουσίαση των εντυπωσιακών ευρημάτων στο λόφο της Παπούρας.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με μουσικό πρόγραμμα από τοπικούς καλλιτέχνες.