Βορίζια: Απολογείται ο 23χρονος, οι συνεργοί, τα νέα στοιχεία

Ακόμη δύο λένε οι Αρχές ότι εμπλέκονται στην τοποθέτηση της βόμβας εκτός από τον 23χρονο που απολογείται σήμερα ενώπιον του ανακριτή.
Για την τοποθέτηση της βόμβας στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων στα Βορίζια απολογείται σήμερα ο 23χρονος ανιψιός του Φανούρη Καργάκη. Το φιτίλι που πυροδότησε τη βόμβα πυροδότησε και τη διένεξη μεταξύ των δύο οικογενειών που οδήγησε στο αιματοκύλισμα στην περιοχή.

Οι κατηγορίες
0 23χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για έκρηξη από κοινού, κατασκευή πυρομαχικών από κοινού και διακεκριμένη περίπτωση φθοράς ξένης ιδιοκτησίας με εκρηκτικές ύλες από κοινού.

Οι έμπειροι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. αξιολογούν ότι ο 23χρονος ναι μεν τοποθέτησε τη βόμβα, ωστόσο δεν έχει ούτε τη δύναμη για να αποφασίσει μόνος του κάτι τέτοιο αλλά ούτε και τις γνώσεις για την κατασκευή της και εκτιμούν ότι στην τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού εμπλέκονται ακόμη τουλάχιστον δύο πρόσωπα.

Στην κατεύθυνση αυτή εξετάζουν με προσοχή τις τηλεφωνικές κλήσεις που έγιναν από και προς το κινητό του 23χρονου αλλά και των συγγενικών του προσώπων, προκειμένου να αντλήσουν περισσότερα στοιχεία.

Τα όπλα
Σε ό,τι αφορά τα όπλα της αιματηρής συμπλοκής, εκτιμάται ότι τα απομάκρυναν άτομα που μετέφεραν τους τραυματίες στα κέντρα υγείας, μετά το μακελειό.

Μέχρι στιγμής οι Αρχές γνωρίζουν ότι χρησιμοποιήθηκαν έξι όπλα και έχουν ταυτοποιήσει τους χρήστες τους. Ωστόσο, είναι κρίσιμο ζητούμενο να βρεθεί ο οπλισμός για να βρεθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί έχουν στείλει όλα τα όπλα που εντοπίστηκαν στο χωριό, μετά το διπλό φονικό, στα εγκληματολογικά εργαστήρια προκειμένου να εξεταστούν και να διαπιστωθεί αν κάποιος τα χρησιμοποίησε το πρωινό της 1ης Νοεμβρίου.

Επίσης στα εργαστήρια της ΔΕΕ εξετάζονται και οι εκατοντάδες κάλυκες που βρέθηκαν στο «πεδίο μάχης» που δημιουργήθηκε στα Βορίζια.

«Τσεκάρουν» κινητά στις φυλακές
Την ίδια ώρα, στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται και δύο κινητά τηλέφωνα που βρέθηκαν σε κοινόχρηστους χώρους της φυλακής Αλικαρνασσού.

Οι αστυνομικοί γνωρίζουν ότι οι συγκεκριμένες συσκευές είχαν χρησιμοποιηθεί από προφυλακισμένα -για άλλη υπόθεση- μέλη της οικογένειας του 39χρονου νεκρού και αναζητούν τα στοιχεία των τηλεφωνικών επικοινωνιών για το κρίσιμο διάστημα πριν και μετά την έκρηξη της βόμβας στο σπίτι της άλλης οικογένειας.

