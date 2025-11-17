ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο:Μήνυμα Δημάρχου Χερσονήσου κ. Ζαχαρία Δοξαστάκη για την Επέτειο της 17ης Νοεμβρίου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Με αφορμή τον εορτασμό της 17ης Νοεμβρίου, ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης έστειλε το παρακάτω μήνυμα:
Η Επέτειος της 17ης Νοεμβρίου αποτελεί ημέρα μνήμης και τιμής για όλους μας. Θυμόμαστε τους αγώνες της νεολαίας και του ελληνικού λαού ενάντια στη δικτατορία, για την ελευθερία, τη δημοκρατία και την κοινωνική δικαιοσύνη.

Το Πολυτεχνείο δεν είναι απλώς ένα ιστορικό γεγονός. Είναι σύμβολο αντίστασης, ελπίδας και πίστης στις αξίες που θεμελιώνουν την κοινωνία μας. Οι αγώνες, αλλά και οι θυσίες των νέων του ’73 μας υπενθυμίζουν ότι η δημοκρατία δεν είναι δεδομένη, αλλά κατακτάται και διαφυλάσσεται καθημερινά.

Ως Δήμος Χερσονήσου, τιμούμε τη μνήμη των αγωνιστών του Πολυτεχνείου και δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε στον δρόμο της ελευθερίας, της ισότητας και της αλληλεγγύης. Ας κρατήσουμε ζωντανό το μήνυμα του Πολυτεχνείου και ας το μεταδώσουμε στις επόμενες γενιές, ώστε να αποτελεί φάρο δημοκρατίας και κοινωνικής προόδου.
Με σεβασμό και τιμή,
Ο Δήμαρχος Χερσονήσου
Ζαχαρίας Δοξαστάκης

Παρασκευή 21 Νοεμβρίου στις 19:00 στην αίθουσα «Θεοτοκόπουλος» «Ο Ευρωπαίος

Η Περιφέρεια Κρήτης, στο πλαίσιο του Προγράμματος Τουριστικής Προβολής

Παρασκευή 21 Νοεμβρίου στις 19:00 στην αίθουσα «Θεοτοκόπουλος» «Ο Ευρωπαίος

