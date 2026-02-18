Δήμος Ηρακλείου:Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες συντήρησης του οδοφωτισμού στη Λεωφόρο Κνωσού

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες συντήρησης του οδοφωτισμού στη Λεωφόρο Κνωσού, από το ύψος της γέφυρας του ΒΟΑΚ μέχρι το Βενιζέλειο Νοσοκομείο που είχαν ως στόχο την ενίσχυση των συνθηκών οδικής ασφάλειας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής κατά τις νυχτερινές ώρες.

Τα συνεργεία του Τμήματος Οδοφωτισμού της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηρακλείου ολοκλήρωσαν τις παρεμβάσεις αντικατάστασης και συντήρησης σε δεκάδες στύλους φωτισμού και παρακολουθούν τη λειτουργία τους για την αντιμετώπιση πιθανόν απρόβλεπτων ζημιών στα δίκτυα.

Οι παρεμβάσεις συνεχίζονται σε διάφορες οδού του Ηρακλείου, γι’ αυτό και εφιστάται η προσοχή των οδηγών στις σημάνσεις.