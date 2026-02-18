Αναζήτηση
Δήμος Ηρακλείου:Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες συντήρησης του οδοφωτισμού στη Λεωφόρο Κνωσού

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες συντήρησης του οδοφωτισμού στη Λεωφόρο Κνωσού, από το ύψος της γέφυρας του ΒΟΑΚ μέχρι το Βενιζέλειο Νοσοκομείο που είχαν ως στόχο την ενίσχυση των συνθηκών οδικής ασφάλειας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής κατά τις νυχτερινές ώρες.

Τα συνεργεία του Τμήματος Οδοφωτισμού της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηρακλείου ολοκλήρωσαν τις παρεμβάσεις αντικατάστασης και συντήρησης σε δεκάδες στύλους φωτισμού και παρακολουθούν τη λειτουργία τους για την αντιμετώπιση πιθανόν απρόβλεπτων ζημιών στα δίκτυα.

Οι παρεμβάσεις συνεχίζονται σε διάφορες οδού του Ηρακλείου, γι’ αυτό και εφιστάται η προσοχή των οδηγών στις σημάνσεις.

Ηράκλειο:Εξιχνιάστηκαν εννέα περιπτώσεις τηλεφωνικών απατών με το πρόσχημα υπαλλήλων του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Εξιχνιάστηκαν εννέα (9) περιπτώσεις τηλεφωνικών απατών με το πρόσχημα...

Ηράκλειο:Ο Λευτέρης Αυγενάκης στην κοπή της πίτας του Παγκρήτιου Συλλόγου Γονέων και Φίλων Παιδιών με Νεοπλασία “Η Ηλιαχτίδα”.

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Παγκρήτιου Συλλόγου Γονέων...

Α΄ Κατανυκτικός Εσπερινός “Της Συγγνώμης” στην Ι.Αρχιεπισκοπή Κρήτης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ενημερώνομε τους ευσεβείς Χριστιανούς, ότι την προσεχή ΚΥΡΙΑΚΗ της...

Συνελήφθησαν άμεσα δύο αλλοδαποί κατηγορούμενοι για ληστεία στα Χανιά

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Συνελήφθησαν άμεσα χθες (17.02.2026) το βράδυ δυο...

