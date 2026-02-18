Ηράκλειο:Πατσιδιανή Αποκριά!Μεγάλο μασκέ πάρτυ από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πατσίδων

ΠΑΤΣΙΔΙΑΝΗ ΑΠΟΚΡΙΑ

ΜΑΣΚΕ ΠΑΡΤΥ

Το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πατσίδων σας προσκαλεί στην Πατσιδιανή Αποκριά! ΤΣΙ ΑΠΟΚΡΙΕΣ….ΚΟΥΖΟΥΛΕΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΓΡΕΣ!!!!!

Το μεγάλο μασκέ πάρτυ στο Πολιτιστικό Κέντρο Πατσίδων με χορό παιχνίδια δράσεις ξεφάντωμα μουσική και αποκριάτικη διάθεση!Να ξεφύγουμε από την καθημερινότητα και ότι μας απασχολεί! Στην παρέα μας τα ζωάκια της ζούγκλας,οι ήρωες της Ντίσνευ με τον animater τους με πολλές δραστηριότητες και παιχνίδια για μικρά και μεγάλα παιδάκια !!!!

Μουσική με τους καλύτερους D.J…….ΤΣΙ ΑΠΟΚΡΙΕΣ….ΚΟΥΖΟΥΛΕΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΓΡΕΣ!!!!!

Από τις 6 το απόγευμα! ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΥΡΗ