Αναζήτηση
ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο:Πατσιδιανή Αποκριά!Μεγάλο μασκέ πάρτυ από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πατσίδων

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

ΠΑΤΣΙΔΙΑΝΗ ΑΠΟΚΡΙΑ
ΜΑΣΚΕ ΠΑΡΤΥ

Το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πατσίδων σας προσκαλεί στην Πατσιδιανή Αποκριά! ΤΣΙ ΑΠΟΚΡΙΕΣ….ΚΟΥΖΟΥΛΕΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΓΡΕΣ!!!!!

Το μεγάλο μασκέ πάρτυ στο Πολιτιστικό Κέντρο Πατσίδων με χορό παιχνίδια δράσεις ξεφάντωμα μουσική και αποκριάτικη διάθεση!Να ξεφύγουμε από την καθημερινότητα και ότι μας απασχολεί! Στην παρέα μας τα ζωάκια της ζούγκλας,οι ήρωες της Ντίσνευ με τον animater τους με πολλές δραστηριότητες και παιχνίδια για μικρά και μεγάλα παιδάκια !!!!

Μουσική με τους καλύτερους D.J…….ΤΣΙ ΑΠΟΚΡΙΕΣ….ΚΟΥΖΟΥΛΕΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΓΡΕΣ!!!!!
Από τις 6 το απόγευμα! ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΥΡΗ

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ηράκλειο:Εξιχνιάστηκαν εννέα περιπτώσεις τηλεφωνικών απατών με...

0
Εξιχνιάστηκαν εννέα (9) περιπτώσεις τηλεφωνικών απατών με το πρόσχημα...

Ηράκλειο:Ο Λευτέρης Αυγενάκης στην κοπή της πίτας...

0
Στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Παγκρήτιου Συλλόγου Γονέων...

Ηράκλειο:Εξιχνιάστηκαν εννέα περιπτώσεις τηλεφωνικών απατών με...

0
Εξιχνιάστηκαν εννέα (9) περιπτώσεις τηλεφωνικών απατών με το πρόσχημα...

Ηράκλειο:Ο Λευτέρης Αυγενάκης στην κοπή της πίτας...

0
Στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Παγκρήτιου Συλλόγου Γονέων...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ηράκλειο:Συνελήφθη άτομο για απόπειρα απάτης σε βάρος ηλικιωμένης με το πρόσχημα του απομακρυσμένου ελέγχου ηλεκτρολογικής εγκατάστασης
Επόμενο άρθρο
Δήμος Ηρακλείου:Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες συντήρησης του οδοφωτισμού στη Λεωφόρο Κνωσού
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Ηράκλειο:Εξιχνιάστηκαν εννέα περιπτώσεις τηλεφωνικών απατών με το πρόσχημα υπαλλήλων του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Εξιχνιάστηκαν εννέα (9) περιπτώσεις τηλεφωνικών απατών με το πρόσχημα...

Ηράκλειο:Ο Λευτέρης Αυγενάκης στην κοπή της πίτας του Παγκρήτιου Συλλόγου Γονέων και Φίλων Παιδιών με Νεοπλασία “Η Ηλιαχτίδα”.

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Παγκρήτιου Συλλόγου Γονέων...

Α΄ Κατανυκτικός Εσπερινός “Της Συγγνώμης” στην Ι.Αρχιεπισκοπή Κρήτης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ενημερώνομε τους ευσεβείς Χριστιανούς, ότι την προσεχή ΚΥΡΙΑΚΗ της...

Συνελήφθησαν άμεσα δύο αλλοδαποί κατηγορούμενοι για ληστεία στα Χανιά

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Συνελήφθησαν άμεσα χθες (17.02.2026) το βράδυ δυο...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST