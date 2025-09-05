Δήμος Ηρακλείου:Προσοχή στην παραπληροφόρηση

Παραπληροφόρηση

Η διαδικασία απομάκρυνσης ογκωδών και πράσινων αποβλήτων και αποκομιδής απορριμμάτων στο Ηράκλειο βελτιώνεται σταδιακά με την εφαρμογή του σχεδίου – γέφυρας της Δημοτικής Αρχής. Ορισμένα σημειακά προβλήματα διευθετούνται καθημερινά και με την αξιοποίηση και των δωρεάν υπηρεσιών απομάκρυνσης ογκωδών από τους πολίτες, η κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω, μέχρι την ολοκλήρωση του Διεθνούς Διαγωνισμού για την ενίσχυση της Υπηρεσίας Καθαριότητας.

Δυστυχώς όμως, το τελευταίο διάστημα παρατηρείται μια σειρά παραπλανητικών δημοσιευμάτων σε κοινωνικά δίκτυα, ορισμένα από τα οποία αναπαράγονται και από μέσα ενημέρωσης, προφανώς εν αγνοία της πλαστότητάς τους.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, αυτή η φωτογραφία την οποία Δημοτική Σύμβουλος ανάρτησε στις 5/9/2025 στον λογαριασμό της στο Facebook σχολιάζοντας την, όπως αναφέρει, «αποριμματιάδα στο Ηράκλειο».

Πρόκειται για την ίδια φωτογραφία που υπάρχει από τις 26/2/2018 σε δημοσίευμα με τίτλο «Σοκ στην Πετρούπολη – Ρακοσυλλέκτης βρήκε νεκρό βρέφος σε κάδο»

Δεδομένου ότι πουθενά στην ανάρτηση δεν αναφέρεται ότι πρόκειται για φωτογραφία του 2018 και μάλιστα από άλλη πόλη, κάλλιστα κάποιος μπορεί να θεωρήσει ότι πρόκειται για εικόνα από το Ηράκλειο του σήμερα. Κάτι που είναι ψευδές, δεν ισχύει.

Είναι πασιφανές ότι κάποιοι δεν επιθυμούν να προχωρήσει και να επιτύχει η μεταρρύθμιση της καθαριότητας. Για δικούς τους λόγους, δεν θέλουν το Ηράκλειο να αλλάξει και να γίνει μια καθαρή πόλη. Επιθυμούν τη διατήρηση μιας στρεβλής κατάστασης, με την καθαριότητα διαρκώς στην κόψη του ξυραφιού, με παρατασιούχους εργαζόμενους – ομήρους και μόνιμους εργαζόμενους να εργάζονται ασταμάτητα. Είναι δικαίωμά τους και θα τους κρίνουν οι πολίτες. Όπως θα κρίνουν και τη Δημοτική Αρχή για τη μεταρρύθμιση της καθαριότητας.

Μέχρι τότε όμως, δεν θα επιτρέψουμε να συνεχίσουν συνειδητά να παραπληροφορούν τους ανθρώπους του Ηρακλείου. Δεν θα επιτρέψουμε τη διασπορά άλλων ψευδών ειδήσεων.