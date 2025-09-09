Δήμος Ηρακλείου:Συνεδριάζει σήμερα Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου η Δημοτική Επιτροπή

Την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου στις 13:30 συνεδριάζει στη Λότζια η Δημοτική Επιτροπή Ηρακλείου με θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2025 σύμφωνα με τα αιτήματα του τμήματος Έργων Υπαίθριων Χώρων και του τμήματος Κυκλοφορίας & Συγκοινωνιών του Δήμου Ηρακλείου.

2. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού δαπανών έτους 2025 σύμφωνα με τα αιτήματα των τμημάτων: Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης και Μελετών & Συντήρησης Πρασίνου της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Αγροτικής Ανάπτυξης & Εμπορίου, Δημοτικής Περιουσίας της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών και της Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου Ηρακλείου.

3. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Ηρακλείου έτους 2025, με την δημιουργία νέου ΚΑ. 30-7336.072 για την υλοποίηση του έργου: «Συντήρηση – αποκατάσταση βλαβών πύλης Αγ. Γεωργίου στην Πλατεία Ελευθερίας».

4. Ορισμός συμβολαιογράφου και εξειδίκευση δαπάνης.

5. Έγκριση απο την Δημοτική Επιτροπή και παράλληλη γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας για τον καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης, με εξώδικο συμβιβασμό για επικείμενα οικοπέδου το οποίο δεσμεύεται από το σχέδιο πόλης για τη δημιουργία Κ.X., ιδιοκτησίας των: α) Θραψανιώτου Μαρίνας του Κων/νου και β) Κοκολάκη Αριστείδη του Ιωάννη στην περιοχή « Άγιος Ιωάννης – Μεσαμπελιές – Φορτέτσα» του Δήμου Ηρακλείου.

6. Εισήγηση για την έγκριση των τευχών δημοπράτησης και όρων διακήρυξης του Υποέργου 1: «Αισθητική και Λειτουργική Αναβάθμιση Λ. Καλοκαιρινού (Τμήμα Α’ – από Ίδης έως Γιαμαλάκη)», στο πλαίσιο της ομώνυμης Πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 6022278.

7. Εισήγηση για τον καθορισμό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του Υποέργου 1: «Αισθητική και Λειτουργική Αναβάθμιση Λ. Καλοκαιρινού (Τμήμα Α’ – από Ίδης έως Γιαμαλάκη)», στο πλαίσιο της ομώνυμης Πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 6022278.

8. Έγκριση της μελέτης και των όρων του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Παροχή υπηρεσίας συντήρησης-επέκτασης Κ.Χ. Πρασίνου του Δήμου Ηρακλείου για δύο χρόνια».

9. Έγκριση της μελέτης και των όρων του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση των μεταφορικών μέσων του Δήμου Ηρακλείου».

10. Έγκριση 1ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ».

11. Επικύρωση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τις «Εργασίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού Πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών Δήμου Ηρακλείου».

12. Έγκριση του 1ου πρακτικού «ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ- ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» της Διακήρυξης για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Προσωρινή μετατόπιση γηπέδων αντισφαίρισης από το χώρο της τάφρου του Προμαχώνα Sabbionara – Bembo – Αγ. Φραγκίσκου των Ενετικών Τειχών Ηρακλείου Κρήτης», Δήμου Ηρακλείου.

13. Επικύρωση πρακτικών του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τον «Ψηφιακό Μετασχηματισμό Επιχειρησιακών Λειτουργιών», Υπηρεσίες υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής και Προμήθεια λογισμικών συστημάτων πληροφορικής.

14. Έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στην 3η κοινότητα του Δήμου Ηρακλείου».

15. Έγκριση 2ου ΑΠΕ- ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ του έργου: «Επέκταση δικτύων άρδευσης στην περιοχή Δαφνών».

16. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε του έργου με τίτλο : «Άρση Επικινδυνότητας και Αποκατάσταση Νεωτερικού Ανοίγματος στη Χανιώπορτα»

17. Έγκριση του 1ου ΤακτοποιητικούΑνακεφαλαιωτικούΠίνακα του έργου με τίτλο : «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ -ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗΣ ΦΑΜΠΡΙΚΑ ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗ».

18. Έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης με τίτλο: «Κυκλοφοριακή Μελέτη Διαμόρφωσης Ισόπεδων Κόμβων».

19. Λήψη απόφασης έγκρισης νομικής υποστήριξης της υπαλλήλου του Δήμου Ηρακλείου κας Δέσποινας Βαλύρη.

20. Καταβολή των δαπανών μετακίνησης σε ιδιώτη -μέλος της Ομάδας Εργασίας «Τοπική Ομάδα Δράσης Remote-IT/Urbact (Urbact Local Group)» στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτουμένης Πράξης με Ακρωνύμιο «Remote-IT» του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Συνεργασίας «URBACT ΙV 2021-2027».

21. Αποδοχή δωρεάς βιβλίων Μαρίνας Λαμπράκη-Πλάκα από την «Β.Δ.Β.».

22. Eισήγηση για διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Τ.Α.Π, Δ.Τ, Δ.Φ.

23. Εισήγηση του Τμήματος Ταμειακής Βεβαίωσης για απαλλαγή οφειλετών από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής – Αλλαγή ημερομηνιών νέων ατομικών ειδοποιήσεων.