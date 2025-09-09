Χανιά:Μουσικοαφηγηματική Παράσταση-Αφιέρωμα στον Νίκο Καββαδία| ALBATROSS | Πλατεία Κοντομαρί

| 13 Σεπτεμβρίου 2025

🌼 Μουσικοαφηγηματική Παράσταση-Αφιέρωμα στον Νίκο Καββαδία

Από την ανοιχτή μουσική συλλογικότητα ALBATROSS

Στην Πλατεία Κοντομαρί οι Albatross θα παρουσιάσουν ένα μουσικοαφηγηματικό αφιέρωμα στον ποιητή Νίκο Καββαδία, το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου στις 21:00.

Ένα ταξίδι μέσα από τη ζωή και τα γραπτά του, πλαισιώνεται με τη μουσική σπουδαίων συνθετών που αναδεικνύει τα συναισθήματα και τις εικόνες που δημιούργησε ο Καββαδίας μέσα από τα ποιήματά του.

Μια παράσταση που τιμά τη μνήμη και το έργο ενός από τους μεγαλύτερους ποιητές της ελληνικής λογοτεχνίας.

🍁ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Επιμέλεια κειμένων και Αφήγηση

Δημήτρης Ανδρεόπουλος-Λένα Τάκη

Δημήτρης Ανδρεόπουλος, Κρουστά.

Παναγιώτης Βιντινής, Κιθάρα-Μπάσο-Τραγούδι

Μαρία Κατσακιώρη, Τραγούδι.

Μιχάλης Κουμουτσάκος, Πιάνο

Γιάννης Κόχλερ, Κιθάρα-Τραγούδι.

Δημήτρης Μακρέας, Μπουζούκι-τραγούδι.

Γιώργος Νικηφοράκης, Μαντολίνο.

Έλενα Ορμυλιώτου, Βιολί

Ανδρέας Παλαμαρίδης, Μπουζούκι.

Κατερίνα Παπουτσάκη, Τραγούδι

Joe Dalton, Κιθάρα-Τραγούδι

📍ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

🌿ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΝΤΟΜΑΡΙ

🌷ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 20:30

🎙ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 21:00

🎈ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΝΤΟΜΑΡΙ

🌹ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ

—

Πολιτιστικός Σύλλογος Κοντομαρί

Κοντομαρί, Δήμου Πλατανιά – Χανιά

Facebook: Πολιτιστικός Σύλλογος Κοντομαρί

Instagram: https://www.instagram.com/sillogoskontomari/?hl=el