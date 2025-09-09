ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Χανιά:Μουσικοαφηγηματική Παράσταση-Αφιέρωμα στον Νίκο Καββαδία| ALBATROSS | Πλατεία Κοντομαρί

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

| 13 Σεπτεμβρίου 2025

🌼 Μουσικοαφηγηματική Παράσταση-Αφιέρωμα στον Νίκο Καββαδία
Από την ανοιχτή μουσική συλλογικότητα ALBATROSS

Στην Πλατεία Κοντομαρί οι Albatross θα παρουσιάσουν ένα μουσικοαφηγηματικό αφιέρωμα στον ποιητή Νίκο Καββαδία, το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου στις 21:00.

Ένα ταξίδι μέσα από τη ζωή και τα γραπτά του, πλαισιώνεται με τη μουσική σπουδαίων συνθετών που αναδεικνύει τα συναισθήματα και τις εικόνες που δημιούργησε ο Καββαδίας μέσα από τα ποιήματά του.

Μια παράσταση που τιμά τη μνήμη και το έργο ενός από τους μεγαλύτερους ποιητές της ελληνικής λογοτεχνίας.

🍁ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Επιμέλεια κειμένων και Αφήγηση
Δημήτρης Ανδρεόπουλος-Λένα Τάκη

Δημήτρης Ανδρεόπουλος, Κρουστά.
Παναγιώτης Βιντινής, Κιθάρα-Μπάσο-Τραγούδι
Μαρία Κατσακιώρη, Τραγούδι.
Μιχάλης Κουμουτσάκος, Πιάνο
Γιάννης Κόχλερ, Κιθάρα-Τραγούδι.
Δημήτρης Μακρέας, Μπουζούκι-τραγούδι.
Γιώργος Νικηφοράκης, Μαντολίνο.
Έλενα Ορμυλιώτου, Βιολί
Ανδρέας Παλαμαρίδης, Μπουζούκι.
Κατερίνα Παπουτσάκη, Τραγούδι
Joe Dalton, Κιθάρα-Τραγούδι

📍ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

🌿ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΝΤΟΜΑΡΙ

🌷ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 20:30

🎙ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 21:00

🎈ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΝΤΟΜΑΡΙ

🌹ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ

Πολιτιστικός Σύλλογος Κοντομαρί
Κοντομαρί, Δήμου Πλατανιά – Χανιά

Αρχική

Facebook: Πολιτιστικός Σύλλογος Κοντομαρί
Instagram: https://www.instagram.com/sillogoskontomari/?hl=el

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Δήμος Ηρακλείου:Συνεδριάζει σήμερα Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου...

0
Την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου στις 13:30 συνεδριάζει στη Λότζια...

Ηράκλειο:«Filled Jazz Duet» στο Café – Restaurant...

0
«Filled Jazz Duet» στο Café - Restaurant «Πλάτανος» με την Έμιλυ...

Δήμος Ηρακλείου:Συνεδριάζει σήμερα Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου...

0
Την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου στις 13:30 συνεδριάζει στη Λότζια...

Ηράκλειο:«Filled Jazz Duet» στο Café – Restaurant...

0
«Filled Jazz Duet» στο Café - Restaurant «Πλάτανος» με την Έμιλυ...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ηράκλειο:«Filled Jazz Duet» στο Café – Restaurant «Πλάτανος»
Επόμενο άρθρο
Δήμος Ηρακλείου:Συνεδριάζει σήμερα Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου η Δημοτική Επιτροπή
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Δήμος Ηρακλείου:Συνεδριάζει σήμερα Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου η Δημοτική Επιτροπή

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου στις 13:30 συνεδριάζει στη Λότζια...

Ο Αύγουστος του 2025 ήταν ο τρίτος θερμότερος στα χρονικά

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο Αύγουστος του 2025 ήταν ο τρίτος πιο θερμός...

Ελλάδα – Δανία 0-3: Δύσκολη βραδιά και βαριά ήττα

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η Εθνική πραγματοποίησε τη χειρότερη εμφάνιση επί Ιβάν Γιοβάνοβιτς,...

Εορτολόγιο 9 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σήμερα, Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST