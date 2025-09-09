Ηράκλειο:«Filled Jazz Duet» στο Café – Restaurant «Πλάτανος»

«Filled Jazz Duet»

στο Café – Restaurant «Πλάτανος»

με την Έμιλυ Ρουμελή και τον Μιχάλη Λαμπράκη

την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου

Συνεχίζονται οι μουσικές βραδιές «με jazz διάθεση» στο Café – Restaurant «Πλάτανος», στην Πλατεία του Αγίου Τίτου, με τη διοργάνωση της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.

Την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου, στις 21:00, στον «Πλάτανο» θα βρίσκονται οι «Filled Jazz Duet». Η Έμιλυ Ρουμελή (πιάνο, φωνή) και ο Μιχάλης Λαμπράκης (σαξόφωνο) «ταξιδεύουν» σε jazz ήχους και υπόσχονται ένα μοναδικό βράδυ με εξαιρετικές μουσικές.

Τηλέφωνο κρατήσεων : 2810-301-854