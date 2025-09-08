ΚΡΗΤΗ

Φόρτιο κόκας: τρεις στη φυλακή, έρχεται το ένταλμα για τον 42χρονο Ζωνιανό

Ο 63χρονος «μεταφορέας» ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου είπε πολλά για το «ομορφόπαιδο».

Μετά τον 63χρονο «μεταφορέα» του φορτίου με τα σχεδόν 12 κιλά κοκαίνης, στη φυλακή θα οδηγηθούν και οι δύο συλληφθέντες της Αθήνας, 60 και 62 ετών αντίστοιχα, οι οποίοι φέρονται σύμφωνα με τη δικογραφία του Οργανωμένου να είχαν επαφές με τον πρώτο και να «καβάντζωναν» σε ασφαλείς χώρους το παλιό skoda που το κύκλωμα χρησιμοποιούσε αποκλειστικά για τα δρομολόγια προς Κρήτη, λόγω και της ειδικής κρύπτης που είχαν εφεύρει.

Και οι τρεις άνδρες είναι κρητικής καταγωγής, αν και ζούσαν στην Αθήνα. Σε αντίθεση με τον πρώτο που από την σύλληψη του κιόλας ήταν ιδιαίτερα «αποκαλυπτικός» σε σχέση με συγκεκριμένα πρόσωπα αλλά και συγκεκριμένες πτυχές της υπόθεσης, οι άλλοι δύο αρνήθηκαν τις αποδιδόμενες κατηγορίες.

Ο 63χρονος, η απολογία του οποίου προηγήθηκε των δύο, επανέλαβε ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας Ηρακλείου όσα είχε πει και στην προανακριτική του απολογία στα στελέχη του Οργανωμένου, αποκαλύπτοντας μάλιστα και επιπλέον πληροφορίες απ’ αυτές που είχαν προκύψει στο πλαίσιο των ερευνών.
Ο ίδιος επιβεβαίωσε ότι τόσο τα 12 κιλά της τελευταίας μεταφοράς όσο και τα 8 «πακέτα» των άλλων τριών δρομολογίων είχαν ως παραλήπτη τον 42χρονο Ζωνιανό, τον οποίο «δίνει» με αρκετές λεπτομέρειες. Συνολικά σε αυτά τα τέσσερα δρομολόγια υποστήριξε ότι έφερε στην Κρήτη πάνω από 20 κιλά κόκας, με αντίτιμο 500 ευρώ ανά πακέτο.

Για τους δύο συγκατηγορούμενους του που συνελήφθησαν στην Αθήνα ο 63χρονος δεν είπε κάτι επιβαρυντικό παρά το γεγονός ότι ερωτήθηκε επίμονα από την ανακρίτρια ως προς τον ρόλο τους στην υπόθεση και ερωτήθηκε ιδιαιτέρως για τον 60χρονο.

Αντιθέτως είπε πολλά για τον ρόλο του 42χρονου Ζωνιανού, σε βάρος του οποίου θεωρείται βέβαιη η έκδοση εντάλματος. Αναφέρθηκε σε συγκεκριμένες ημερομηνίες και ώρες, συγκεκριμένα δρομολόγια, συγκεκριμένες συναντήσεις και ποσότητες, συγκεκριμένο τρόπο δράσης και επικοινωνίας. Εικάζει μάλιστα ότι πριν από αυτόν και τα τέσσερα δρομολόγια, το «ομορφόπαιδο», όπως τον αποκαλεί, είχε άλλον μεταφορέα για να κάνει τη δουλειά. Μάλιστα αναφέρεται, αλλά όχι με βεβαιότητα, και σε στενό συγγενικό πρόσωπο του 42χρονου που πιθανότατα επέβαινε στο αυτοκίνητο με τον 42χρονο, σε μία συνάντηση τους. Κατά τον «μεταφορέα» ο «Μ» έπαιρνε από την τροποποιημένη ρεζέρβα στο πορτ-παγκάζ τα «πακέτα» με την κόκα και άφηνε τα «πακέτα» με το χρήμα.

Για «μια ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση» έκανε λόγο ο δικηγόρος του 63χρονου «μεταφορέα», Νίκος Καρουζάκης, αναγνωρίζοντας ότι η απόφαση περί προσωρινής κράτησης του ήταν αναμενόμενη. «Τη δεδομένη χρονική στιγμή η ανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη και ως εκ τούτου δεν μπορεί να υπάρξει καμία περαιτέρω τοποθέτηση ή σχόλιο στην ουσία της», περιορίστηκε να πει ο συνήγορος.

Cretalive

