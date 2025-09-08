ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο:Με σπαραγμό το τελευταίο αντίο στον 17χρονο Γιώργο που έσβησε στην άσφαλτο

Αύριο το απόγευμα η κηδεία στις Αρχάνες – Σοκαρισμένη η κοινή γνώμη από το θανατηφόρο τροχαίο
Με βαθιά οδύνη και σπαραγμό, οι γονείς, τα αδέλφια, οι φίλοι και οι συγχωριανοί του αδικοχαμένου Γιώργου, του 17χρονου που άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο το μεσημέρι της Δευτέρας, ετοιμάζονται να απευθύνουν το τελευταίο αντίο.

Η νεκρώσιμος ακολουθία θα ψαλεί στις 5:00 το απόγευμα της Τρίτης στον Ιερό Ναό της Παναγίας στις Άνω Αρχάνες. Η σορός θα βρίσκεται στην εκκλησία μισή ώρα νωρίτερα για το ύστατο χαίρε.

Το θανατηφόρο τροχαίο με την ανατροπή του φορτηγού που οδηγούσε ο 17χρονος, στον ΒΟΑΚ, στο ύψος του Φόδελε, έχει σοκάρει την τοπική κοινωνία.

Όπως έχει ήδη γράψει το Cretalive, το φορτηγό που οδηγούσε ο άτυχος Γιώργος και το οποίο ανήκε σε στενό συγγενικό του πρόσωπο, εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε με μοιραία γι’ αυτόν κατάληξη καθώς ο νεαρός, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας που, υπό διαφορετικές συνθήκες, θα μπορούσε να ήταν σωτήρια για τη ζωή του.

Το δυστύχημα συνέβη όταν ο 17χρονος, ο οποίος τον ερχόμενο Νοέμβριο θα συμπλήρωνε το 18ο έτος της ηλικίας του, κινούνταν στον ΒΟΑΚ στο ρεύμα προς το Ρέθυμνο. Κατά την οδήγηση, έχασε τον έλεγχο στο τιμόνι καθώς το βαρύ όχημα «βρήκε» στο χαντάκι των όμβριων υδάτων, στα δεξιά του δρόμου, ο ανήλικος οδηγός έκανε κίνηση προς τα αριστερά και εν συνεχεία προσπάθησε να το επαναφέρει, όμως το φορτηγό εξετράπη της πορείας και ανατράπηκε, κόβοντας το νήμα της ζωής του.

‘Οπως έγραψε νωρίτερα το Cretalive, στο τμήμα του ΒΟΑΚ όπου συνέβη το τραγικό τροχαίο εκτελούνταν εργασίες στο οδόστρωμα, μία πτυχή που διερευνούν Αστυνομία και Δικαιοσύνη. Πληροφορίες, αναφέρουν ότι ήδη έχει συλληφθεί ο υπεύθυνος του έργου καθώς φέρεται οι εργασίες να ξεκίνησαν παράτυπα, χωρίς να έχει δοθεί αρμοδίως επίσημη άδεια. Ως προς τον τραγικό πατέρα, τίθεται θέμα παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου αλλά αυτό είναι το ελάχιστο μπροστά στην ασύλληπτη τραγωδία που «χτύπησε» την πόρτα της οικογένειας του.https://www.cretalive.gr/

