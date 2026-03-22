Δήμος Ηρακλείου:Συνεδριάζει τη Δευτέρα 23 Μαρτίου το Δημοτικό Συμβούλιο

Τη Δευτέρα 23 Μαρτίου στις 18:00 συνεδριάζει στη Λότζια το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου.

Θέματα προς ενημέρωση και συζήτηση:

– Εξέταση του με αρ. πρωτ. 19.686/02-03-2026 αιτήματος των δημοτικών παρατάξεων «ΗΡΑΚΛΕΙΟ Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ» και «ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΓΙΑ ΣΕΝΑ» καθώς και των Ανεξάρτητων Δημοτικών Συμβούλων κ. κ. Ανδρεάκη Αντιγόνης και Βλαχάκη Γεωργίου με θέμα «Αποτύπωση εξόδων και εσόδων της ΔΕΠΑΝΑΛ και της καλλιτεχνικής διεύθυνσης του Π.Σ.Κ.Η. για εισαγωγή σε Τακτική Συνεδρίαση του Δ.Σ.».

– Εξέταση του με αρ. πρωτ. 23.371/10-3-2026 αιτήματος της δημοτικής παράταξης «ΗΡΑΚΛΕΙΟ Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ» με θέμα «Μη νόμιμες οι απαιτήσεις σε βάρος των δημοτών από παλαιές κλήσεις και πρόστιμα – Δικαίωση των επισημάνσεων της παράταξης «Ηράκλειο – Η Πόλη Μας».

– Εξέταση του με αρ. πρωτ. 23.711/11-3-2026 αιτήματος της δημοτικής παράταξης «ΗΡΑΚΛΕΙΟ Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ» με θέμα «Σε ασφυξία οδηγείται το κέντρο του Ηρακλείου από την κατάργηση στάθμευσης στα Ενετικά Τείχη – Κλείνουν εκατοντάδες θέσεις χωρίς καμία εναλλακτική λύση».

– Εξέταση του με αριθμ. πρωτ. 25.396/16-3-2026 αιτήματος της δημοτικής παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» για εισαγωγή θέματος για συζήτηση στο Δημοτικό συμβούλιο σχετικά με το κλείσιμο των χώρων στάθμευσης που λειτουργούσαν στα ενετικά τείχη.

Εδώ τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Εξέταση και γνωμοδότηση επί των ενστάσεων που κατατέθηκαν κατά τη διάρκεια της Γ΄ Ανάρτησης του Β1 Σταδίου της πολεοδομικής μελέτης «Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας, Συμπλήρωσης Κτηματογραφικής Αποτύπωσης και αναθεώρησης του Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου της Π.Ε. Καμίνια» – (απόφαση 96/2026 Δημοτικής Επιτροπής).

2. Έκφραση γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), του έργου «Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο στη θέση ΜΑΥΡΟΣ ΣΠΗΛΙΟΣ Δ.Ε. Νέας Αλικαρνασσού» – Εισήγηση Δημάρχου.

3. Έγκριση απομάκρυνσης δέντρων και νέες φυτεύσεις (απόφαση 154/2026 Δημοτικής Επιτροπής).

4. Έγκριση ετήσιας καταβολής ποσού 300,00 € σε δικαιούχους της παροχής γάλακτος έτους 2026, αντί για παροχή γάλακτος 1 λίτρου σε ημερήσια βάση.

5. Απαλλαγή τελών για την εκλιπούσα Μουρτζάκη Μαρία (Α/Α 158/2023), θύμα του Σιδηροδρομικού Δυστυχήματος των Τεμπών.

6. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΠΡΑΝΩΝ α) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓ. ΒΛΑΣΗ ΚΑΙ β) ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΣΤΡΙΝΑΚΗ».

7. Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση της Λότζιας – Δημαρχείου Ηρακλείου».

8. Έγκριση σχεδίων για κατασκευή υπερυψωμένης διάβασης πεζών στην συμβολή των οδών Κουνάβων και 1869 και κατασκευή νέων πεζοδρομίων στα πλαίσια του έργου «Κατασκευή Υπερυψωμένων Διαβάσεων Πεζών».

9. Λήψη απόφασης για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της υπ’ αριθ. 513/2025 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου που αφορά στην τοποθέτηση ρυθμιστικής πινακίδας Ρ2 (Υποχρεωτική διακοπή πορείας), επί της οδού Ν. Καζαντζάκη, όπως προκύπτει από την αριθ. 5107/22-1-2026 διαπιστωτική πράξη του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, για την τεκμαιρόμενη έγκριση της.

10. Διαγραφή βεβαιωμένων ποσών καταβολής μισθωμάτων & Σύνταξη Νέου Χρηματικού Καταλόγου με νέα ποσά σε Νέα Επωνυμία για κατάστημα συνιδιοκτησίας του Δήμου στην Οδό Ίδης 20.

11. Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης του 42ου Νηπιαγωγείου Ηρακλείου.

12. Τροποποίηση της με αριθμ. 456/2025 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

13. Τροποποίηση της με αριθμ. 510/2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (Αγορά ακινήτου στα Κεράσια).

14. Τροποποίηση της με αριθμ. 67/2025 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

15. Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης της δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο «Μίσθωση/Χρονομίσθωση Λειτουργικής Χρήσης πετρελαιοκίνητων/βενζινοκίνητων οχημάτων διάρκειας σαράντα οκτώ (48) μηνών».

16. Εισήγηση – Γνωμοδότηση για τον καθορισμό αμοιβής των ορισθέντων Δικηγόρων Αθηνών, με την με αριθμ. 80/2026 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής (αριθμός πρακτικού 8), ως δικηγόρων του Δήμου Ηρακλείου για την κατάθεση έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 87/2026 απόφασης του

Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου η οποία εκδόθηκε επί της της από 20-12-2024 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου αγωγής Γ.Α 3541/ΕΓ/103/2024 αγωγής των έμμισθων δικηγόρων του Δήμου Ηρακλείου Χαραλάμπους Πυροβολάκη και Ζαχαριουδάκη Πελαγίας ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ανατολικής Κρήτης κατά την Ειδική Διαδικασία (Περιουσιακών Διαφορών, Τμήμα Εργατικών Διαφορών), κας Βαρβούνη Χριστίνας με ΑΜ ΔΣΑ 33457 και κας Πασαδάκη Ευδοξίας με ΑΜ ΔΣΑ 41004.