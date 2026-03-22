Χάρης Παπαδάκης:Το νερό είναι δημόσιο αγαθό – Ευθύνη όλων η σωστή διαχείρισή του

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νερού, αναδεικνύεται με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο η σημασία της προστασίας και της ορθολογικής διαχείρισης των υδάτινων πόρων, ιδιαίτερα σε περιοχές όπως ο Αποκόρωνας, που διαθέτουν σημαντικά αποθέματα νερού.

Το νερό δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται αποσπασματικά ή ευκαιριακά. Είναι θεμελιώδες κοινωνικό αγαθό, άρρηκτα συνδεδεμένο με την καθημερινότητα των πολιτών, τη δημόσια υγεία, την ποιότητα ζωής και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Παρά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής, παραμένουν ζητήματα που προκαλούν εύλογη ανησυχία στους πολίτες, όπως η επάρκεια και η ποιότητα του νερού, οι απώλειες στα δίκτυα, καθώς και η συνολική κατάσταση των υποδομών. Ιδιαίτερη σημασία έχει, επίσης, η διασφάλιση της προστασίας και της ορθής διαχείρισης κρίσιμων υδάτινων πηγών, όπως αυτές των Αρμένων.

Στο πλαίσιο αυτό, καθίσταται αναγκαία η υιοθέτηση ενός ολοκληρωμένου και αξιόπιστου σχεδίου διαχείρισης των υδάτων, που θα περιλαμβάνει:

– την ουσιαστική προστασία των υδάτινων πόρων

– τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των δικτύων ύδρευσης

– τη μείωση των απωλειών νερού

– τη διασφάλιση διαφάνειας στα στοιχεία και τις διαδικασίες

– την απρόσκοπτη και ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών σε ποιοτικό νερό

Το κρίσιμο ζητούμενο, είναι η έμπρακτη διασφάλιση ότι αυτό το δημόσιο αγαθό, διαχειρίζεται με υπευθυνότητα, επάρκεια και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό.

Δεν αρκεί μόνο, να έχουν οι πηγές νερό.

Πρέπει να μπορούμε να το εγγυηθούμε σε όλους, ακόμα και στο πιο απομακρυσμένο σπίτι, όλες τις ώρες της ημέρας, όλες τις ημέρες του χρόνου.