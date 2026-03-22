Ηράκλειο:Εργασίες για την τοποθέτηση κεντρικού αγωγού ύδρευσης περιοχές του Ατσαλένιου, νέου Κοιμητηρίου και ΕΛΜΕΠΑ από τη ΔΕΥΑΗ

Σε εργασίες για την τοποθέτηση κεντρικού αγωγού ύδρευσης σε περιοχές του Ατσαλένιου, νέου Κοιμητηρίου και ΕΛΜΕΠΑ προχωρά η ΔΕΥΑΗ από τη Δευτέρα 23 Μαρτίου έως και το Σάββατο 28 Μαρτίου 2026.

Ειδικότερα σύμφωνα με την Δημοτική Επιχείρηση, εργασίες τοποθέτησης θα πραγματοποιηθούν στην οδό Καστοριάς, από την συμβολή της με την οδό Αχέρωντος και για μήκος 300μ. με κατεύθυνση προς το νέο Κοιμητήριο, στην οδό Αθηναγόρα Μυκωνιάτη, από την συμβολή της με την Λ. Παπαναστασίου έως την συμβολή της με την οδό Παρασκευοπούλου, στην περιοχή του Ατσαλένιου. Επίσης εργασίες θα πραγματοποιηθούν στην οδό Ευαρέστου, από την συμβολή της με την Ε.Ο.Ηρακλείου – Μοιρών έως την συμβολή της με την οδό Ναρσή, στην περιοχή του ΕΛΜΕΠΑ.

Η ΔΕΥΑΗ ζητά την κατανόηση των δημοτών λόγω της αναγκαιότητας των παραπάνω εργασιών και επισημαίνει στους οδηγούς να συμβουλεύονται τις σημάνσεις που καθορίζουν τις πορείες των οχημάτων.

politika-kritis-ad
politika-kritis-ad

spot_imgspot_img

