Μεν. Μποκέας : «Τιμώντας τον Ιωάννη Παλμέτη δεν τιμούμε μόνο έναν ήρωα του παρελθόντος. Τιμούμε τις αξίες που ενσάρκωσε: την ελευθερία, τη γενναιότητα, την αξιοπρέπεια, την πίστη στον τόπο και στους ανθρώπους του.

«Η μορφή του Παλμέτη δεν ανήκει μόνο στην ιστορία· ανήκει στη ζωντανή μνήμη του λαού μας. Ο Παλμέτης στάθηκε «αητός στα όρη και φωτιά στον αγώνα», σύμβολο ανδρείας και αυταπάρνησης. Το όνομά του έγινε τραγούδι και παράδειγμα, περνώντας από γενιά σε γενιά ως φλόγα που δεν σβήνει.

Σήμερα, δεν τιμούμε μόνο έναν ήρωα του παρελθόντος. Τιμούμε τις αξίες που ενσάρκωσε: την ελευθερία, τη γενναιότητα, την αξιοπρέπεια, την πίστη στον τόπο και στους ανθρώπους του. Αξίες που οφείλουμε να κρατήσουμε ζωντανές, ιδιαίτερα στις δύσκολες εποχές που διανύουμε.» ανέφερε μεταξύ άλλων στο χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλαος Μποκέας κατά την τελετή μνήμης για τον Ιωάννη Παντερή – Παλμέτη στο Καμαράκι.

Τη μνήμη του Καπετάν Γιάννη Παλμέτη – Παντερή, μία θρυλική μορφή κατά την περίοδο της Κρητικής Επανάστασης του 1821 στο Μαλεβίζι, τίμησαν ο Δήμος Μαλεβιζίου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καμαρακίου «Ο Χαϊνόσπηλιος» και η οικογένεια των Παντερήδων σε μία σεμνή τελετή στη γενέτειρά του.

Ο οπλαρχηγός Ιωάννης Παλμέτης – Παντερής διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην Κρητική Επανάσταση κατά των Οθωμανών, αποκόπτοντας την επικοινωνία μεταξύ Ρεθύμνου και Ηρακλείου. Με ορμητήριο το Χαϊνόσπηλιο, ήλεγχε τον μοναδικό οδικό άξονα της εποχής στην περιοχή του Στρούμπουλα, καταφέροντας σημαντικά πλήγματα στις τουρκικές δυνάμεις.