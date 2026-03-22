Απάντηση Δημάρχου Χερσονήσου κ. Ζαχαρία Δοξαστάκη στην ανακοίνωση του ΟΑΚ για την απώλεια νερού από το Φράγμα Αποσελέμη

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Με αφορμή ανακοίνωση του ΟΑΚ Α.Ε., στην οποία μνημονεύεται ανάρτηση του Δημάρχου Χερσονήσου κ. Ζαχαρία Δοξαστάκη αναφορικά με την απώλεια νερού από το Φράγμα Αποσελέμη, ο Δήμαρχος Χερσονήσου αναφέρει τα εξής:

«Επειδή ο ΟΑΚ Α.Ε. δεν έχει ακόμη απαντήσει στα εύλογα ερωτήματα μου γιατί χάνεται το νερό και η κοινωνία απορεί πώς μπορεί να συμβαίνει αυτό δίδω κάποια στοιχεία που αποδεικνύουν τα όσα λέω.

Από το 2019 που υπερχείλισε πρώτη φορά ο Αποσελέμης, ο κ. Μαμαγκάκης Ευάγγελος τ. Δ/ντής Διαχείρισης Υδραυλικών Έργων του ΟΑΚ τόνιζε ότι η Σήραγγα διοχετεύει με τις 2 δικλείδες 60-70.000 κμ/ώρα. Διαφορετικά πρωτόκολλα ακολουθούσε τότε ο κος Μαμαγκάκης;

Επίσης, σύμφωνα με τις μελέτες της Σήραγγας Οροπεδίου Λασιθίου, η μέγιστη παροχή νερού είναι στα 14 κμ/sec, ήτοι 50.400 m3/ώρα, οτιδήποτε λιγότερο από αυτό, είναι αστοχία του οργανισμού από τη μη συντήρηση των δικλείδων, όπως είχαν αναφέρει από το προηγούμενο καλοκαίρι που δεν ενδιαφέρθηκαν να συντηρήσουν!

Ο ΟΑΚ θα πρέπει να αφήσει τα επικοινωνιακά κόλπα της συγκάλυψης των αστοχιών του και να ασχοληθεί σοβαρά, εάν μπορεί, με την ύδρευση της ανατολικής Κρήτης, για την οποία φτιάχτηκαν τα Έργα Αποσελέμη. Ας απαντήσει ο ΟΑΚ Α.Ε. γιατί από τον Απρίλιο του 2025 η δεύτερη δικλείδα είναι χαλασμένη και γιατί η ενεργή δικλείδα λειτουργεί χειροκίνητα και όχι ηλεκτροκίνητα, όπως έχει σχεδιαστεί. Έχει γίνει κάποιος έλεγχος για τα αίτια της ζημιάς και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης της βλάβης».

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
