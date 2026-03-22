Παγκόσμια Ημέρα Νερού: Προβληματισμός και “βέλη” από την Ελένη Βατσινά

Έντονος προβληματισμός αλλά και δριμεία κριτική από την βουλευτή Ηρακλείου ΠΑΣΟΚ, Ελένη Βατσινά για τα σοβαρά προβλήματα υποδομών αλλά και την έλλειψη κυβερνητικης στρατηγικής με φόντο την λειψυδρία.

Σε δήλωσή της η βουλευτής αναφέρει:

Η Παγκόσμια Ημέρα Νερού μάς θυμίζει πόσο πολύτιμο είναι το νερό, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία η λειψυδρία γίνεται μία ολοένα και πιο πιεστική πραγματικότητα.

Την ίδια στιγμή, όμως, η πραγματικότητα των υποδομών μάς προσγειώνει: έργα που μένουν για χρόνια στα χαρτιά, άλλα που δεν λειτουργούν, και εγκαταστάσεις που θα έπρεπε να προστατεύουν το νερό αλλά παραμένουν για μήνες με βλάβες.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του φράγματος Αποσελέμη. Ένα φαραωνικό έργο που παρουσιάστηκε κάποτε ως η λύση στο υδατικό πρόβλημα, αλλά σήμερα γίνεται σύμβολο μιας άλλης πραγματικότητας: της περίσσειας αδιαφορίας.

Ίσως τελικά το πρόβλημα να μην είναι μόνο η έλλειψη νερού. Ίσως να είναι και το διαχρονικό πινγκ-πονγκ ευθυνών. Γιατί σε συνθήκες λειψυδρίας, κάθε σταγόνα μετρά. Εκτός, απ’ ό,τι φαίνεται, από εκείνες που χάνονται λόγω αδιαφορίας, αδράνειας και απουσίας στρατηγικής.