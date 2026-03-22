Μήνυμα Δημάρχου Ρεθύμνης και Προέδρου ΕΔΕΥΑ Γιώργη Μαρινάκη για την Παγκόσμια Ημέρα Νερού

ΜΗΝΥΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ &ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΔΕΥΑ ΓΙΩΡΓΗ ΜΑΡΙΝΑΚΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΕΡΟΥ

Το νερό είναι προϋπόθεση και συνθήκη ζωής.
Αυτό το γνωρίζουμε όλοι.
Συνήθως, όμως, το αντιλαμβανόμαστε από την έλλειψή του.

Μας το υπογραμμίζει η απουσία του που, όταν και όπου εκδηλώνεται, επικρατεί η ερήμωση.
Ο στρατηγικός σχεδιασμός πολιτικών διαχείρισης του νερού και οι υποδομές που εξασφαλίζουν το καθαρό, πόσιμο νερό που φτάνει στις βρύσες μας, ο έλεγχος των διαρροών και της απώλειάς του, είναι ευθύνη της Πολιτείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των φορέων και υπηρεσιών ύδρευσης.

Η χρήση του, όμως, η διαρκής και ακατάπαυστη, στη διάρκεια των καθημερινών μας δραστηριοτήτων, είναι ευθύνη δική μας.
Η επόμενη μέρα, επιβάλλει σύνεση, προνοητικότητα, σύμπραξη.
Για να υπάρξει και να είναι ποιοτική για όλους μας, απαιτεί τη συνεργασία του κράτους με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και, κυρίως, την ενσυνείδητη συνδρομή του κάθε πολίτη.

Η φύση έχει όρια και, όπως φαίνεται, τα έχουμε προκλητικά υπερβεί.
Η ερημοποίηση μεγάλων εκτάσεων παγκοσμίως, μας δείχνει ότι ο χρόνος τελειώνει.
Μπορούμε να αποτρέψουμε το δυσοίωνο μέλλον;

Οφείλουμε τουλάχιστον να προσπαθήσουμε.
Με σχέδιο, σεβασμό στο περιβάλλον και συλλογική προσπάθεια.

