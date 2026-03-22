Σημαντικές βροχές στην Κρήτη

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ισχυρές και εκτεταμένες βροχοπτώσεις σημειώθηκαν στην Κρήτη από την Πέμπτη έως και το Σάββατο (19-21 Μαρτίου 2026), επιβεβαιώνοντας το έντονο κύμα κακοκαιρίας που επηρέασε το νησί.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Διευθυντή Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, Κώστα Λαγουβάρδου, τα φαινόμενα είχαν σημαντική ένταση και διάρκεια, με τη γεωγραφική κατανομή της βροχής να παρουσιάζει μεγάλες διαφοροποιήσεις από περιοχή σε περιοχή.

Τα υψηλότερα ύψη βροχής καταγράφηκαν στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, όπου σε περιοχές όπως το Ασκύφου, η Ταύρη και η Ασή Γωνιά τα συνολικά ύψη ξεπέρασαν τα 150 χιλιοστά.

Σημαντικές ποσότητες βροχής σημειώθηκαν και στο Οροπέδιο Λασιθίου, ενώ φαινόμενα καταγράφηκαν σε ολόκληρη την Κρήτη, όπως αποτυπώθηκε από το δίκτυο των 65 μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr.

Τα φαινόμενα ξεκίνησαν την Πέμπτη, κορυφώθηκαν την Παρασκευή και παρουσίασαν σταδιακή ύφεση το Σάββατο, αν και οι βροχές συνεχίστηκαν σε αρκετές περιοχές.

