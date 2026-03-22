Στ. Αρναουτάκης: Ο Ε. Βενιζέλος τοποθέτησε την Ελλάδα στον πυρήνα των διεθνών εξελίξεων με διορατικότητα και σθένος, η πολιτική του διαδρομή παραμένει ισχυρό σύμβολο ρεαλισμού και εξωστρέφειας

«Η Περιφέρεια Κρήτης τιμά τη μνήμη του Ελευθερίου και του Σοφοκλή Βενιζέλου. Ενενήντα χρόνια μετά τον θάνατο του Ελευθερίου Βενιζέλου, του ηγέτη που τοποθέτησε την Ελλάδα στον πυρήνα των διεθνών εξελίξεων με διορατικότητα και σθένος, η πολιτική του διαδρομή παραμένει ισχυρό σύμβολο ρεαλισμού και εξωστρέφειας» αναφέρει σε μήνυμα του ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, με αφορμή το ετήσιο Πολιτικό Μνημόσυνο των Βενιζέλων που έγινε στα Χανιά.

«Σήμερα, καθώς η παγκόσμια αστάθεια και οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή απειλούν τη διεθνή ειρήνη, η διπλωματική του κληρονομιά παραμένει επίκαιρη. Αντλούμε δίδαγμα από τη στρατηγική του για μια πατρίδα ισχυρό πυλώνα σταθερότητας, προσηλωμένη στο διεθνές δίκαιο και την εθνική ομοψυχία» καταλήγει ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.