Δήλωση Λευτέρη Αυγενάκη για την Παγκόσμια Ημέρα Νερού

«Σήμερα, 22 Μαρτίου, Παγκόσμια Ημέρα Νερού, στεκόμαστε με σεβασμό απέναντι σε έναν από τους πιο πολύτιμους φυσικούς πόρους του πλανήτη. Το νερό αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και βασική προϋπόθεση για τη ζωή, την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή.

Σε μια εποχή που η κλιματική κρίση εντείνεται και οι διεθνείς εξελίξεις επιβαρύνουν περαιτέρω τους φυσικούς πόρους, περισσότεροι από 2,2 δισεκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως εξακολουθούν να μην έχουν πρόσβαση σε ασφαλές και καθαρό πόσιμο νερό. Το γεγονός αυτό μας υπενθυμίζει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι η ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων δεν αποτελεί επιλογή, αλλά επιτακτική ανάγκη.

Για την Κρήτη, το ζήτημα αυτό είναι ιδιαίτερα κρίσιμο. Η λειψυδρία και τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα αναδεικνύουν τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τόπος μας, επηρεάζοντας όχι μόνο τον πρωτογενή τομέα, αλλά συνολικά την τοπική οικονομία και την καθημερινότητα των πολιτών, συμπεριλαμβανομένου και του τουρισμού.

Σε αυτό το πλαίσιο, καθίσταται απαραίτητη η άμεση παρουσίαση και έναρξη ουσιαστικής δημόσιας διαβούλευσης για το master plan διαχείρισης των υδάτων στην Κρήτη, το οποίο έχει εκπονηθεί από την ολλανδική εταιρεία HVA INTERNATIONAL. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, οφείλουμε να καταλήξουμε σε έναν κοινά αποδεκτό και ρεαλιστικό οδικό χάρτη, με σαφείς προτεραιότητες και συγκεκριμένο πλάνο υλοποίησης.

Οφείλουμε, με πνεύμα συνεργασίας και συνεννόησης, να προχωρήσουμε σε σαφή προτεραιοποίηση των αναγκαίων έργων και να κινηθούμε όλοι μαζί, συντονισμένα και στοχευμένα, διεκδικώντας την υλοποίησή τους. Η κοινή στόχευση και η σύμπραξη όλων των εμπλεκόμενων φορέων, σε τοπικό και κεντρικό επίπεδο, είναι το κλειδί για να πετύχουμε βιώσιμες, οικονομικές και ουσιαστικές λύσεις.

Αναμένοντας την παρουσίαση του σχεδίου από τα τρία συναρμόδια Υπουργεία, παραμένουμε προσηλωμένοι στη συνεργασία και στον κοινό στόχο της αποτελεσματικής διαχείρισης των υδάτινων πόρων προς όφελος της κοινωνίας και της ανάπτυξης.

Η Παγκόσμια Ημέρα Νερού είναι μια πρόσκληση ευθύνης και δράσης. Το νερό είναι ζωή, και η διασφάλισή του είναι υπόθεση όλων μας.»