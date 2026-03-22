Ο Δήμαρχος Ηρακλείου για την Παγκόσμια Ημέρα Νερού: «Το πρόβλημα που εδώ και δεκαετίες συζητείται, έχει φτάσει πλέον σε οριακό σημείο»

Δήλωση του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού για την Παγκόσμια Ημέρα Νερού:

«Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Νερού βρίσκει τον Δήμο Ηρακλείου αντιμέτωπο με την μεγαλύτερη κρίση υδροδότησης των τελευταίων ετών.

Όπως όλοι γνωρίζουμε, η πόλη μας τα τελευταία χρόνια βρίσκεται αντιμέτωπη με το πρόβλημα της λειψυδρίας ως συνέπεια της παρατεταμένης ξηρασίας. Ιδιαίτερα τα τρία τελευταία χρόνια, οι βροχοπτώσεις ήταν περιορισμένες με αποτέλεσμα την όλο και μειούμενη συνδρομή του Φράγματος Αποσελέμη στο υδροδοτικό σύστημα του Ηρακλείου.

Είναι χαρακτηριστικό ότι μέχρι το 2022, το Ηράκλειο κάλυπτε περίπου το 50% των αναγκών του σε πόσιμο νερό από το φράγμα του Αποσελέμη. Σε τρία χρόνια, αυτό το ποσοστό έχει καταρρεύσει στο 12%. Σήμερα, το φράγμα του Αποσελέμη με την χωρητικότητα των 25 εκατ. κυβικών μέτρων, έχει ελάχιστα αποθέματα για να καλύψει τις ανάγκες όχι μόνο του Δήμου Ηρακλείου αλλά και των Δήμων Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου.

Το πρόβλημα που εδώ και δεκαετίες συζητείται, έχει φτάσει πλέον σε οριακό σημείο.

Στο Δήμο Ηρακλείου το αντιμετωπίζουμε με υπευθυνότητα και συνέπεια, λαμβάνοντας μέτρα και υλοποιώντας σειρά έργων και παρεμβάσεων, όπως είναι:

Η αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης με στόχο τον περιορισμό των απωλειών.

Η ενεργοποίηση γεωτρήσεων για ενίσχυση της υδροδότησης.

Η κατασκευή της νέας μονάδας Τριτοβάθμιας Επεξεργασίας στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων Ηρακλείου της ΔΕΥΑΗ και των βασικών δικτύων για την αξιοποίηση της εκροής για άρδευση. Με αυτό τον τρόπο, εφαρμόζοντας στην πράξη το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας, θα αξιοποιείται το 100% της εισερχόμενης παροχής και θα παρέχεται εξαπλάσια ποσότητα νερού άρδευσης για δενδρικές καλλιέργειες και αστικό πράσινο: Από 6.000 κυβικά νερού σήμερα, σε 36.000 κυβικά νερού κάθε ημέρα, τα οποία εξοικονομούνται από τις γεωτρήσεις.

Αυτό το έργο θα συναρθρωθεί και με το αρδευτικό δίκτυο, έργο το οποίο έχουμε υποβάλει στην Περιφέρεια Κρήτης, ώστε να ενταχθεί στο πρόγραμμα χρηματοδότησης ΥΔΩΡ 2.0 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, για να ποτίζονται κυρίως ελαιώνες και αμπελώνες συνολικής έκτασης 23.000 στρεμμάτων στο Τέμενος, τη Φοινικιά, τις Μαλάδες, τον Άγιο Σύλλα, τον Προφήτη Ηλία, τον Μαραθίτη, τον Άγιο Βλάση, κ.α..

Η εγκατάσταση υπερσύγχρονου συστήματος τηλε-ελέγχου και τηλεχειρισμού του μεγαλύτερου μέρους του αρδευτικού μας δικτύου, για την ορθολογική διαχείριση, την ελαχιστοποίηση των απωλειών και την εξοικονόμηση ενέργειας. Παράλληλα, προετοιμαζόμαστε μελετητικά για το δεύτερο και το τρίτο στάδιο της αυτοματοποίησης, ώστε με το άνοιγμα των κατάλληλων προγραμμάτων να καταθέσουμε πλήρεις φακέλους για χρηματοδότηση.

Η δημιουργία σύγχρονων περιφερειακών Μονάδων Βιολογικής Επεξεργασίας Λυμάτων, οι οποίες θα παρέχουν μέσω της εκροής εκατοντάδες κυβικά αρδευτικού νερού, εξοικονομώντας τις αντίστοιχες ποσότητες από τις γεωτρήσεις.

Επιπλέον, καταθέσαμε αίτημα για κήρυξη του Δήμου Ηρακλείου σε έκτακτη ανάγκη λόγω λειψυδρίας, με σκοπό τη συνδρομή στον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων και παρεμβάσεων σε βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Η ανόρυξη και εκμετάλλευση συγκεκριμένων γεωτρήσεων, η δημιουργία εγκατάστασης ασφαλείας με μικρές μονάδες αφαλάτωσης, η αντικατάσταση των δύο κύριων -και ιδιαίτερα προβληματικών- αγωγών Μαλίων και Τυλίσου, η αντικατάσταση των εσωτερικών δικτύων και στην εντός των τειχών) πόλη του Ηρακλείου και η αξιοποίηση του υδατικού συστήματος του Αλμυρού, σε συνεργασία με τον Δήμο Μαλεβιζίου, περιλαμβάνονται στον σχεδιασμό.

Η συνεργασία μας για όλα τα παραπάνω τόσο με την Περιφέρεια Κρήτης όσο και με τον ΟΑΚ είναι συνεχής και εποικοδομητική και στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε για το Ηράκλειο αυτό που αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα των κατοίκων του: Τη συνεχή και απρόσκοπτη υδροδότηση. Έχουμε φτάσει στο σημείο όπου δεν πρέπει να συζητάμε για το πρόβλημα, αλλά να υλοποιούμε λύσεις.

Το ζήτημα δεν είναι να γίνουμε σοφότεροι, αλλά να μην διψάσουμε. Όπως έχω ξαναπεί, η δεξαμενή σκέψης έχει πλημμυρίσει, έχει ξεχειλίσει, αλλά το φράγμα του Αποσελέμη έχει στερέψει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γι’ αυτό και ζητάμε να ορισθεί ο ένας επισπεύδων και ο ένας που μεριμνά για την εκτέλεση του όποιου σχεδίου. Είναι διάχυτη η αρμοδιότητα στην κεντρική Διοίκηση και πρέπει να συγκεντρωθεί, αύριο κιόλας, ώστε να ληφθούν μέτρα και να αποφασισθεί η συνολική αντιμετώπιση του υδροδοτικού προβλήματος, που ξεπερνά τα χωρικά όρια, τις δυνατότητες και τη δικαιοδοσία ενός Δήμου.

Δεν θα πρέπει όμως και να ξεχνάμε ότι πέρα από τη θεσμική δράση, απαιτείται και η ατομική δράση. Όλοι μας οφείλουμε να σεβόμαστε αυτό το πολύτιμο αγαθό, να το προστατεύουμε από τη σπατάλη και να αξιοποιούμε λελογισμένα τη ζωτική του δύναμη.»