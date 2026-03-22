Με αναφορές σε σημαντικά ζητήματα του Δήμου Ηρακλείου η ανασκόπηση του Αλέξη Καλοκαιρινού.

Καλημέρα. Εύχομαι να είστε καλά. Οι εξελίξεις και οι λύσεις στο ζήτημα της εξεύρεσης χώρων στάθμευσης, η έκτακτη επιχορήγηση για την κάλυψη των αναγκών των σχολείων του Δήμου μας για το πρώτο τετράμηνο της σχολικής χρονιάς 2026 – 2027 και το ζήτημα δημιουργίας δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών, ήταν μερικά από τα ζητήματα που βρέθηκαν στο επίκεντρο την εβδομάδα που φεύγει.

Ας διατρέξουμε μαζί τα γεγονότα:

🔘 Δήμος Ηρακλείου και Φορείς μαζί για την επίλυση του προβλήματος στάθμευσης

Μετά από πρόσκληση που απηύθυνα στους εκπροσώπους επαγγελματικών Φορέων της πόλης, ανταποκρινόμενος σε αίτημά τους, συναντηθήκαμε στη Λότζια και είχαμε μια χρήσιμη και ειλικρινή συζήτηση αναφορικά με τις προτάσεις μας για την αντιμετώπιση του προβλήματος της στάθμευσης, έπειτα από τις γνωστές εξελίξεις.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην επόμενη μέρα και στον σχεδιασμό μας που επικεντρώνεται:

• Στην επιδιωκόμενη προσωρινή χρήση του ακινήτου όπου πρόκειται να ανεγερθεί το νέο Δικαστικό Μέγαρο στην περιοχή του λιμανιού, στη συμβολή των Λ. Εθνικής Αντιστάσεως και Νεάρχου. Πρόκειται για ένα οικόπεδο 17 στρεμμάτων (με εκτιμώμενο ωφέλιμο χώρο 14 στρεμμάτων) που μπορεί να φιλοξενήσει περίπου 500 οχήματα.

Για την παραχώρησή του, επικοινώνησα τηλεφωνικά και απέστειλα σχετική επιστολή στον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, ο οποίος αντιμετωπίζει το αίτημα θετικά και τον ευχαριστώ για την άμεση ανταπόκριση. Για την αποφυγή παρεξηγήσεων, τονίζω με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι η παραχώρηση δεν πρόκειται να επηρεάσει ούτε κατ’ ελάχιστο το χρονοδιάγραμμα ανέγερσης του νέου Δικαστικού Μεγάρου. Είναι αυτονόητος όρος και τον θέτουμε εμείς οι ίδιοι.

Ο χώρος αυτός θα λειτουργήσει μέχρι να ξεκινήσουν οι διαδικασίες κατασκευής, οι οποίες όλοι γνωρίζουμε ότι είναι χρονοβόρες. Πρόκειται για λύση με πεπερασμένο χρονικό ορίζοντα και σε αυτό το διάστημα θα έχουμε δρομολογήσει τις λύσεις της αναπλήρωσης και της αύξησης των θέσεων στάθμευσης.

• Στην αύξηση των διαθέσιμων χώρων στάθμευσης του προγράμματος Park & Ride και την πύκνωση των δρομολογίων των γνωστών και αποτελεσματικών City Bus. Της μπλε γραμμής από το Παγκρήτιο Στάδιο, της κόκκινης γραμμής από τη Νέα Αλικαρνασσό και υπό προϋποθέσεις και της πράσινης γραμμής από το πάρκο Ερυθραίας. Αυτό αποτελεί ήδη αντικείμενο διαπραγμάτευσης για την νέα σύμβαση την οποία πρόκειται να υπογράψουμε με το αστικό ΚΤΕΛ.

• Στη μελέτη των χώρων στάθμευσης για τους επισκέπτες των Ενετικών Τειχών στη τάφρο, η οποία προχωράει ταχύτατα, σύμφωνα με την Προγραμματική Σύμβαση την οποία υπογράψαμε τον Οκτώβριο του 2025.

• Στην αναζήτηση και άλλων ακινήτων περιμετρικά του κέντρου της πόλης, που πληρούν τις προϋποθέσεις για να λειτουργήσουν ως χώροι στάθμευσης.

• Στην ενεργοποίηση του σχεδιασμού για τον χώρο στάθμευσης της Λ. Δημοκρατίας, που ξεκίνησε το 2007 και επαναφέραμε στο προσκήνιο. Ήδη έχει γίνει η προεργασία και θα τεθεί ως αντικείμενο έργου μέσα στους επόμενους μήνες.

Θα ήθελα να επισημάνω ότι από την συνάντηση αναδείχθηκε ξεκάθαρα η διάθεση συνεργασίας όλων των Φορέων στην αντιμετώπιση του προβλήματος που προέκυψε έπειτα από την καταγγελία της Πανελλήνιας Ένωσης Επιχειρηματιών Ιδιόκτητων Στεγασμένων Σταθμών Αυτοκινήτων στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, με την οποία αξίωνε τον τερματισμό της στάθμευσης σε σημεία της τάφρου των Ενετικών Τειχών, σύμφωνα με τη σχετική απαγορευτική απόφαση στη βάση γνωμοδότησης του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ) του 2016.

Στη συνάντηση συμμετείχαν οι Αντιδήμαρχοι Οικονομικών & Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Τάσος Τσατσάκης, Τεχνικών Έργων Δημήτρης Σπυριδάκης, Πολεοδομίας Νίκος Γιαλιτάκης, Πολιτικής Προστασίας & Δημοτικής Αστυνομίας Γιώργος Καραντινός, η Γενική Γραμματέας του Δήμου Μαρία Σκραφνάκη,

ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου Μενέλαος Σκουλούδης και Θεοχάρης Παπαδάκης, ο Πρόεδρος και ο Οικονομικός Επόπτης του Επιμελητηρίου Ηρακλείου Βαγγέλης Καρκανάκης και Παράσχος Τζόρβας, ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ηρακλείου – Παράρτημα Ανατολικής Κρήτης Γιώργος Ταβερναράκης, ο Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου Στέλιος Βοριάς,

ο Γενικός Γραμματέας και η Αναπληρωτής Γραμματέας της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών & Εμπόρων Νομού Ηρακλείου Γιώργος Γωνιωτάκης και Μαρία Αντωνακάκη.

🔘 680.000 ευρώ από τον Δήμο Ηρακλείου στα σχολεία για την κάλυψη αναγκών της επόμενης σχολικής χρονιάς

Λειτουργώντας προνοητικά, ενισχύσαμε τις σχολικές μονάδες του Δήμου μας με συμπληρωματική κατανομή ποσού 680.000 ευρώ, ώστε να προετοιμαστούν εγκαίρως και να καλύψουν ανάγκες της επόμενης σχολικής χρονιάς 2026 – 2027.

Όπως ίσως γνωρίζετε, οι Σχολικές Επιτροπές των Δήμων, ένα ευέλικτο και αποτελεσματικό εργαλείο διοίκησης, καταργούνται με Νόμο από την 1η Αυγούστου 2026. Εμείς προετοιμαζόμαστε ήδη για τη διάδοχη κατάσταση, με την ίδρυση του νέου Τμήματος Διαχείρισης Σχολικών Μονάδων, αλλά ταυτόχρονα, εξασφαλίζουμε ότι οι λειτουργικές δαπάνες των σχολείων με την έναρξη της νέας χρονιάς θα μπορούν να καλυφθούν απρόσκοπτα.

Για τις αλλαγές στο νομικό πλαίσιο και το νέο σχεδιασμό της Δημοτικής μας Αρχής, οι Αντιδήμαρχοι Αντώνης Περισυνάκης και Φιλαρέτη Δαφέρμου – Χρονάκη, με την ιδιότητά τους και ως Προέδρων των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αντίστοιχα, ενημέρωσαν τους Διευθυντές των Νηπιαγωγείων, των Δημοτικών, των Γυμνασίων και των Λυκείων του Δήμου μας, σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου.

🔘 Δομή μεταναστών στο Ηράκλειο

Με σχετική επιστολή που απέστειλα στον Υπουργό Μετανάστευσης & Ασύλου Θάνο Πλεύρη, ζήτησα ενημέρωση για τον σχεδιασμό του Υπουργείου σχετικά με τη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στα όρια του Δήμου Ηράκλειου. Παράλληλα, του κοινοποίησα σχετικό ψήφισμα που εξέδωσε η «Επιτροπή Φορέων και Κατοίκων» της περιοχής των Μαλάδων, που φέρεται από φήμες να έχει επιλεγεί για την εγκατάσταση της δομής.

Η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών είναι ένα πολύ σοβαρό και ευαίσθητο ζήτημα. Όπως είναι γνωστό, το σύνολο του σχεδιασμού για τη διαχείρισή του γίνεται αποκλειστικά από το Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου, από το οποίο οι τοπικές κοινωνίες περιμένουν εγκαίρως και την αντίστοιχη ενημέρωση.

Το βέβαιο είναι ότι στην Κρήτη είμαστε σε μια νέα κατάσταση. Το 2025 τετραπλασιάστηκαν οι αφίξεις, από 5.000 το 2024 υπερέβησαν τις 20.000. Όμως, το ζήτημα δεν είναι απλώς οι αριθμοί. Το ζήτημα είναι οι άνθρωποι και τι κάνουμε γι’ αυτούς.

Τα προηγούμενα χρόνια παρακολουθούσαμε όσα συνέβαιναν στο Ανατολικό Αιγαίο. Τώρα πρέπει να διαχειριστούμε το ζήτημα. Δεν ήμασταν έτοιμοι, δεν ήμασταν οργανωμένοι και εξακολουθούμε να μην είμαστε οργανωμένοι, μιλώντας γενικότερα για την Κρήτη.

Γι’ αυτό και θέλω να καλέσω την Πολιτεία και όλους τους συντελεστές να προχωρήσουν σε ενημέρωση. Πρέπει οι άνθρωποι να είναι ενήμεροι, η κοινωνία πρέπει να είναι πληροφορημένη. Είναι κατανοητό στο πρώτο άκουσμα να εκδηλώνονται αρνητικά αντανακλαστικά.

Θα υπάρξει αναστάτωση στην ζωή μας; Θα υπάρξει κάποια αρνητική επίπτωση; Αυτό πρέπει να εξηγηθεί: Ότι θα εξασφαλιστεί να μην υπάρξει αναστάτωση. Και να συζητήσουμε στη βάση αυτή από εδώ και πέρα.

Πρέπει να κάνουμε το καθήκον μας. Δεν μπορούμε να ανεχόμαστε να στοιβάζονται άνθρωποι στο παλιό «Ψυγείο» στο λιμάνι του Ηρακλείου υπό τις συνθήκες τις σημερινές. Που βεβαίως είναι άνθρωποι «αόρατοι» από εμάς. Αλλά θέλουμε να εξακολουθήσουν να στοιβάζονται;

Ας καθίσουμε να συζητήσουμε ψύχραιμα, ήρεμα, αλλά γνωρίζοντας ότι όλοι μας πρέπει να κάνουμε ένα καθήκον, που είναι στοιχειώδες ανθρώπινο καθήκον.

🔗 Ακόμα, στα σχόλια θα βρείτε τον σύνδεσμο για να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με:

• Τα έργα βελτίωσης της καθημερινότητας που συνεχίζονται σε διάφορες περιοχές του Δήμου μας.

• Την ομιλία που πραγματοποιήθηκε στη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη με τίτλο «Γιώργος Ανεμογιάννης: Σε τρεις Πράξεις και δύο Ιντερμέδια», από τη διαχειρίστρια έργων Ψηφιακού Πολιτισμού και τ. Διευθύντρια του Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη Βαρβάρα Τσάκα.

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο του κύκλου εκδηλώσεων «Μικρές Ιστορίες της Πόλης», που διοργανώνονται με την επιμέλεια της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού.

• Τη συνάντησή μου με την Πρέσβειρα της Αυστρίας στην Ελλάδα Gerda Vogl.

• Τις συναντήσεις που πραγματοποιήσαμε στη Λότζια με τη Διευθύντρια του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Ανδρονίκη Σπαθαράκη μαζί και με τον Αντιδήμαρχο Παιδείας Αντώνη Περισυνάκη και με τον Πρόεδρο του Συλλόγου Στατικού Μοντελισμού Ηρακλείου Θέμη Αλεξανδράκη και το μέλος του Συλλόγου Γιώργο Λαμπράκη.

• Την υποδοχή στη Λότζια μαθητών και εκπαιδευτικών του μουσικού και καλλιτεχνικού σχολείου της πόλης Busto Arsizio της Ιταλίας και του Γενικού Λυκείου Νέας Αλικαρνασσού, καθώς και εκπαιδευτικούς του Λυκείου της πόλης Leszno της Πολωνίας, που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus, μαζί με την Αντιδήμαρχο Εθελοντισμού Φιλαρέτη Δαφέρμου – Χρονάκη.

• Την έκθεση Αρχείων και Τεκμηρίων «Γράφουμε ιστορία…» για τα 100 χρόνια της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου, Ηπείρου και Νήσων (ΕΣΗΕΠΗΝ) που πραγματοποιείται στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου έως τις 30/3. Με αυτή τη δράση ξεκινούν από το Ηράκλειο οι επετειακές εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια της ΕΣΗΕΠΗΝ με την υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου (Δημοτική Πινακοθήκη) και της Περιφέρειας Κρήτης.

• Την εκδήλωση – αφιέρωμα στη σημαντική συγγραφέα και Λιλή Ζωγράφου, που διοργάνωσε η Αντιδημαρχία Εθελοντισμού σε συνεργασία με την Εθελοντική Ομάδα «Φιλόπολις».

• Τη συνάντηση που πραγματοποίησα με τον Γενικό Γραμματέα των Ευρωπαϊκών Σχολείων Andreas Beckmann, μαζί με τον Αντιδήμαρχο Παιδείας Αντώνη Περισυνάκη. Τον Γενικό Γραμματέα, συνόδευαν η επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Σχολείων Μαρία Γιαννακού,

ο Εθνικός Επιθεωρητής Δευτεροβάθμιου Κύκλου στα Ευρωπαϊκά Σχολεία Αθανάσιος Κουτρούμπας, η Εθνική Επιθεωρήτρια Πρωτοβάθμιου Κύκλου στα Ευρωπαϊκά Σχολεία Βασιλική Ιωακειμίδου, ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κρήτης Μανόλης Καρτσωνάκης και η Διευθύντρια του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Ανδρονίκη Σπαθαράκη.

• Τις τιμητικές διακρίσεις που μου απένειμαν, εκ μέρους της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ο Πρόεδρος Σταύρος Βοϊδονικόλας και ο Γενικός Γραμματέας Δημήτρης Σαϊτάκης, καθώς και εκ μέρους του Συλλόγου Αποστράτων Λιμενικού Σώματος Κρήτης & Δωδεκανήσου ο Πρόεδρος Νίκος Χουχουρέλος, “για την διαρκή στήριξή προς την τοπική κοινωνία, τους θεσμούς και τα Σώματα Ασφαλείας” στο Συνέδριο της Ένωσης που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο. Τους ευχαριστώ θερμά.

• Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ju Jitsu 2026 που πραγματοποιήθηκε στο Κλειστό Γυμναστήριο Νέας Αλικαρνασσού.

Με ένα μεγάλο ευχαριστώ σ’ εσάς για τον χρόνο σας, περιμένω τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Να είστε καλά!

Αλέξης Καλοκαιρινός