Δήμος Ηρακλειου:Συνεδριάζει την Τετάρτη 27 Αυγούστου η Δημοτική Επιτροπή

Την Τετάρτη 27 Αυγούστου στις 13:00 συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη στη Λότζια η Δημοτική Επιτροπή Ηρακλείου με θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1.Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού δαπανών έτους 2025 σύμφωνα με τα αιτήματα των Τμημάτων Συντήρησης Δημοτικών & Σχολικών Κτιρίων, Οδοποιίας, Ανθρώπινου Δυναμικού, Ταμείου και Πληροφορικής.

2. Eισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2025 σύμφωνα με τα αιτήματα του Τμήματος Πληροφορικής και του Τμήματος Δημοτικών Κοιμητηρίων.

3. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της Λεωφόρου Σοφοκλή Βενιζέλου για την υλοποίηση του έργου «Προσθήκη τριτοβάθμιας επεξεργασίας στην ΕΕΛ Ηρακλείου και αξιοποίηση της εκροής για άρδευση» της Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου.

4. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στις οδούς Ευαρέστου και Παναγίας Μαλεβή για την υλοποίηση των έργων «Κατασκευή δικτύων ύδρευσης στη πόλη του Ηρακλείου – 2019 (Δίκτυα ύδρευσης – υδρόμετρα – τηλεμετρία – τηλεέλεγχος)» και «Προσθήκη τριτοβάθμιας επεξεργασίας στην ΕΕΛ Ηρακλείου και αξιοποίηση της εκροής για άρδευση» της Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου.

5. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση κυκλοφοριακής εξυπηρέτησης με απότμηση πεζοδρομίου για την έκδοση άδειας λειτουργίας σε συνεργείο συνήθων οχημάτων, επί της οδού Ούλαφ Πάλμε 133, στο Ο.Τ. 2001 του Γ.Π.Σ. Ηρακλείου ιδιοκτησίας κ.Τζωρτζάκη Ανδρέα.

6. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη αναιρέσεως κατά της 15/2025 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Ανατολικής Κρήτης. Ζαχαριουδάκη.

7. Λήψη απόφασης για άσκηση προσφυγής στην Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 κατά της με αριθ. 6179/19-08-2025 Απόφασης της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

8. Έγκριση του 2ου Πρακτικού κατακύρωσης της σύμβασης του Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου : «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΧ 118».

9. Έγκριση των όρων της μελέτης «Επιλογή αναδόχου παροχής Υπηρεσιών διακίνησης Επιστολικής Αλληλογραφίας των Υπηρεσιών του Δ. Ηρακλείου για δύο (2) έτη», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής στο σύνολο των υπηρεσιών, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 334.025,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

10. Παράταση της σύμβασης με τίτλο : Παροχή υπηρεσιών για τη φύλαξη και ασφάλεια του κτιρίου Δημαρχείου (Λότζια), μεταξύ του Δήμου Ηρακλείου και της Εταιρείας «ΣΜΑΡΑΓΔΗΣ SECURITY».

11. Έγκριση της μελέτης και των όρων του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης και ασφάλειας του κτιρίου του Δημαρχείου (Λότζια, μικρό και μεγάλο αίθριο) και των Δημοτικών Κοιμητηρίων (Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης και του Νέου Κοιμητηρίου)».

12. Έγκριση ανανέωσης συμβάσεων προσωπικού που υπηρετεί στο ΚΔΑΠ ΑμεΑ Δήμου Ηρακλείου.

13. Έγκριση ανανέωσης συμβάσεων εργασίας προσωπικού ΙΔΟΧ που απασχολείται στο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του δήμου Ηρακλείου (Δημοτικά Κ.Δ.Α.Π. Ηρακλείου – πρώην ΔΗΚΕΗ) για την περίοδο 2025-2026.

14. Έγκριση ανανέωσης συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβασή παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» της χρονικής περιόδου 2025- 2026.

15. Έγκριση δαπανών Επιτροπής Επιλογής Καλλιτεχνικού Προσωπικού του άρθρου 4, παρ. 1 του Π.Δ. 524/1980 για τις ανάγκες του Δήμου Ηρακλείου.

16. Έγκριση επισκευής βλαβών και τροφοδοσίας καυσίμων για επιβατικό αυτοκίνητο με αριθμό κυκλοφορίας ΙΤΝ 6698 το οποίο ενοικιάζεται από το Δήμο Ηρακλείου για τις ανάγκες της κινητής μονάδας του Κέντρου Κοινότητας και των παραρτημάτων αυτού, για τη χρονική περίοδο 2025-2026.

17. Εισήγηση του Τμήματος ΤΑΠ – Τελών Καθαριότητας & Φωτισμού για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού στην κα Περογιανάκη Αμαλία.

18. Εισήγηση του Τμήματος ΤΑΠ- Τελών Καθαριότητας & Φωτισμού για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού στην κα Περβολαράκη Ελένη.

19. Εισήγηση του Τμήματος Ταμείου για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού στον κ. Παρασύρη Αντώνιο.

20. Eισήγηση του Τμήματος Ελέγχου Προσόδων για τη διαγραφή προστίμων Κ.Ο.Κ που έχουν επιβληθεί σε εταιρείες ενοικιαζόμενων οχημάτων πριν τις 23/2/2007.

21. Eισήγηση του Τμήματος Ελέγχου Προσόδων για τη διαγραφή προστίμων Κ.Ο.Κ που έχουν επιβληθεί σε εταιρείες ενοικιαζόμενων οχημάτων μετά τις 23/2/2007.

22. Εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Αγροτικής Ανάπτυξης και Εμπορίου για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού στην κα Κυπραίου Ευγενία.

23. Εισήγηση του Τμήματος Ταμειακής Βεβαίωσης για απαλλαγή οφειλετών από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής – Αλλαγή ημερομηνιών νέων ατομικών ειδοποιήσεων.

24. Εισήγηση του Τμήματος Τοπογραφικών – Πολεοδομικών Εφαρμογών και Απαλλοτριώσεων για διαγραφή χρηματικού καταλόγου εισφοράς σε χρήμα.

25. Αποδοχή αιτήματος εξωδικαστικού συμβιβασμού αποζημίωσης της κας Βασιλείου Μαρίας μετά από υπεύθυνη δήλωσή της, με την οποία αποδέχεται να αποζημιωθεί όπως ορίζεται στη με αριθμό 734/2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής.