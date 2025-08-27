ΣΕΠΕ Χανίων:24ωρη Πανελλαδική Απεργία στο Δημόσιο Πέμπτη 28 Αυγούστου Απεργιακή συγκέντρωση 9:30 π.μ. στα Δικαστήρια

Να αποσυρθεί τώρα το αντιδραστικό νομοσχέδιο για το πειθαρχικό δίκαιο!

Η κυβέρνηση της ΝΔ, «πατώντας» πάνω στον υπάρχοντα αντιδραστικό δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα που διαμόρφωσαν και διατήρησαν ανέπαφο όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ, φέρνει την Πέμπτη στην Ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση το νομοσχέδιο για το νέο αντιδραστικό Πειθαρχικό Δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων.

Επιδιώκουν «σιωπητήριο» στους χώρους δουλειάς. Θέλουν να περνάνε τις αντιδραστικές τους αλλαγές και να μην κουνιέται φύλλο. Να τσακίζουν τα δικαιώματά μας, τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών και να τους λέμε κι «ευχαριστώ». Θέλουν να τσακίσουν κάθε φωνή αντίστασης, για ένα κράτος ακόμα πιο εχθρικό για τις ανάγκες και τις εργασιακές συνθήκες των εργαζομένων σε αυτό, αλλά και πιο αποτελεσματικό στην προώθηση των εκάστοτε κυβερνητικών επιλογών, στα «θέλω» των επιχειρηματικών ομίλων.

Ειδικά σήμερα, με την όξυνση των ανταγωνισμών και την επικίνδυνη εμπλοκή της χώρας σε αυτούς, με τη στροφή στην πολεμική οικονομία και τους εξοπλισμούς, η ένταση της αντιλαϊκής πολιτικής (φοροληστεία, ακρίβεια κ.ά.) πάει χέρι-χέρι με την ένταση της καταστολής, την ποινικοποίηση των αγώνων και της συνδικαλιστικής δράσης.

Το νομοθέτημα, όμως, αυτό αποκαλύπτει το φόβο τους. Φοβούνται, διότι γνωρίζουν ότι μεγάλο μέρος των εκπαιδευτικών, συνολικά των δημοσίων υπαλλήλων αρνείται να συμβιβαστεί και επιλέγει να αντιταχθεί στις επιλογές τους. Υπερασπίζεται μέσα από τα σωματεία του τα δικαιώματά του.

Οι εκπαιδευτικοί στέκονται δίπλα στους μαθητές τους και τα μορφωτικά τους δικαιώματα, οι υγειονομικοί δίπλα στους ασθενείς καταγγέλλοντας τις ελλείψεις στα νοσοκομεία κ.λπ..

Φοβούνται, γιατί βλέπουν ότι αναπτύσσεται ένα ρεύμα αγώνα και αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής και μέσα στο Δημόσιο. Μέσα στα σχολεία συναντούν σοβαρές αντιδράσεις για τις βασικές επιλογές τους, για την αντιεκπαιδευτική αξιολόγηση και την πολιτική κατηγοριοποίησης της εκπαίδευσης, τα Ωνάσεια σχολεία, τα κενά, την αδιοριστία και τις ελαστικές εργασιακές σχέσεις των εκπαιδευτικών, την υποχρηματοδότηση που έχει οδηγήσει σε υπολειτουργία σχεδόν το σύνολο των σχολικών μονάδων.

Δεν μπορούν πια να πείσουν κανέναν με επιχειρήματα για την ορθότητα της πολιτικής τους. Οι δημόσιοι υπάλληλοι αντιδρούμε στην εμπλοκή της χώρας στους ανταγωνισμούς για τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων, είμαστε ενάντια στη σφαγή λαών όπως του Παλαιστινιακού, στεκόμαστε στη «σωστή πλευρά της ιστορίας».

Οι εκπαιδευτικοί, μαζί με τους συναδέλφους εργαζόμενους στο υπόλοιπο δημόσιο αλλά και όλους τους εργαζόμενους, θα υψώσουμε τείχος αλληλεγγύης γύρω από οποιοδήποτε συνάδελφο βρεθεί στο στόχαστρο του αυταρχισμού.

Με το συλλογικό μας αγώνα, με δύναμη την ενότητα με όλο το λαό και όχημα τα σωματεία μας θα ακυρώσουμε τα σχέδιά τους!

Όλοι και όλες την Πέμπτη 28 Αυγούστου, 9:30 π.μ. στα Δικαστήρια!