Ρέθυμνο:Η Ένωση Συνταξιούχων ΙΚΑ στο πλευρό του Συλλόγου Οικογενειών και Φίλων για την Ψυχική Υγεία (Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ)

Η Διοίκηση της Ένωσης Συνταξιούχων ΙΚΑ Ν. Ρεθύμνου προσυπογράφει την από 19-08-2025 Ανοικτή Επιστολή του Συλλόγου Οικογενειών και Φίλων για την Ψυχική Υγεία (Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ) Ρεθύμνου, την οποία επισυνάπτουμε αυτούσια και ζητάμε την άμεση επίλυση του σοβαρού προβλήματος που έχει δημιουργηθεί στο Νομό μας, ύστερα από την παραίτηση της μοναδικής παιδοψυχιάτρου, κυρίας Αλεξάνδρας Νικολάου, υπεύθυνης του Κοινοτικού Κέντρου Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων (Κοι.Κε.Ψυ.Π.Ε ) Ρεθύμνου.

Το ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα της παιδικής ψυχικής υγείας έπρεπε να είχε λυθεί εχθές, γι αυτό σας καλούμε να επιληφθείτε άμεσα και να δώσετε την αναγκαία λύση στο πρόβλημα, για τα παιδιά, για το μέλλον του τόπου.

«Ανοιχτή Επιστολή του Συλλόγου Οικογενειών και Φίλων για την Ψυχική Υγεία (Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ) Ρεθύμνου

Κύριε Υπουργέ, σας απευθύνουμε την παρούσα επιστολή,διεκδικώντας το ανθρώπινο δικαίωμα στη δημόσια υγεία, “πολλώ δε μάλλον” εφόσον αυτό αφορά στα παιδιά και εφήβους .

Με αφορμή την παραίτηση της μοναδικής παιδοψυχιάτρου, κυρίας Αλεξάνδρας Νικολάου, υπεύθυνης του Κοινοτικού Κέντρου Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων (Κοι.Κε.Ψυ.Π.Ε ) Ρεθύμνου-που δυστυχώς δεν είναι η μόνη, αφού τα τελευταία χρόνια οι παραιτήσεις γιατρών διαφόρων ειδικοτήτων στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου είναι πλέον κανονικότητα- καταγγέλλουμε τις πολιτικές που οδηγούν σε αδιέξοδα στον χώρο της ψυχικής υγείας, σε εξαναγκαστικές παραιτήσεις ιατρικού προσωπικού, σε υποβάθμιση και μη παροχή δημόσιας ψυχικής υγείας στους πολίτες, νέους και παιδιά.

Γνωρίζετε ότι η παραίτηση της παιδοψυχιάτρου οδηγεί -έστω και προσωρινά μέχρι την εκ νέου πλήρωση της θέσης που κατείχε- στη μη λειτουργία του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων Ρεθύμνου με ανυπολόγιστες συνέπειες στα χιλιάδες παιδιά, που άλλα παρακολουθούνται και άλλα βρίσκονται σε αναμονή για το πολυπόθητο ραντεβού, για ψυχιατρική εκτίμηση και θεραπεία. Η κυρία Νικολάου με τους/τις συνεργάτες της «έστησε» στην κυριολεξία το Κοι.Κε.Ψυ.Π.Ε Ρεθύμνου από το μηδέν.

Είναι γνωστές σε σας και από δημοσιεύσεις σε πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης, οι προσπάθειες που έχει καταβάλλει έως σήμερα για τη λειτουργία του. Ποια όμως ήταν η ηθική ανταμοιβή της; Η μέχρι παραιτήσεως σωματική και ψυχική εξάντλησή της, εργαζόμενη κάτω απόαπάνθρωπες συνθήκες.

Κύριε Υπουργέ, εσείς και ο αρμόδιος Υφυπουργός Υγείας δεν μπορείτε να αγνοείτε τα δεδομένα ερευνών σύμφωνα με τα οποία τα περιστατικά ψυχικής υγείας σε παιδιά και νέους συνεχώς αυξάνονται, ενώ ταυτοχρόνως, η πρωτοβάθμια δημόσια και δωρεάν φροντίδα υποβαθμίζεται και εξαλείφεται με γοργό ρυθμό.

Με την επιστολή μας αυτή, εκτός της αγανάκτησής μας για την επικρατούσα κατάσταση που έχει διαμορφωθεί από τις πολιτικές που εφαρμόζονται, θέτουμε υπόψη σας και μερικά κρίσιμα ερωτήματα για την παροχή δημόσιας και δωρεάν ψυχικής υγείας στον τόπο μας, βέβαιοι/ες ότι αφορούν και πολλές άλλες περιοχές της Ελλάδας. Δυστυχώς δεν μονοπωλούμε την αποκλειστικότητα της μη πρόσβασης στο Ε.Σ.Υανθρώπων με ψυχιατρική εμπειρία της περιοχής μας (ενηλίκων, παιδιών και έφηβων).

1. Θα αναλάβετε την ευθύνη για τις ανυπολόγιστες συνέπειες στην ψυχική υγεία χιλιάδων παιδιών/εφήβων και των οικογενειών τους, όταν χάνεται η άμεση και δωρεάν δυνατότητα πρόσβασής τουςσεαπαραίτητη ψυχιατρική και ψυχολογική υποστήριξηστον τόπο τους όπως την δικαιούνται;

2. Θα αναλάβετε την ευθύνη των συνεπειών, όταν υποθέσεις συγκρουσιακών διαζυγίων, παραμελήσεων, ενδοοικογενειακής βίας, παραβατικής συμπεριφοράς ανηλίκων, καθώς και σεξουαλικές κακοποιήσεις και ασέλγειες, θα μεταβιβάζονται από την εισαγγελία προς ψυχιατρική εκτίμηση και δεν θα πραγματοποιούνται λόγω της έλλειψηςπαιδοψυχιάτρου;Θεωρείτε ότι θα πραγματοποιούνται από ιδιώτες;

Μα στο Ρέθυμνο δεν υπάρχει άλλος/η παιδοψυχίατρος για να αναλάβει αυτότο δύσκολο έργο, ούτε στο δημόσιο ούτε στον ιδιω

τικό τομέα.Και αν υποθέσουμε ότι θα υπάρξει στο μέλλον ιδιώτης παιδοψυχίατρος στο Ρέθυμνο πως θα καλύπτονται τα έξοδα; Από τους γονείς που οι περισσότεροι είναι σε δυσχερή οικονομική κατάσταση; Και πως θα διασφαλιστεί η αντικειμενικότητα των εκτιμήσεων, όταν δεν θα υπάρχει δημόσιος έλεγχος από παιδοψυχίατρο;

3. Θα αναλάβετε τις συνέπειες των υποτροπών σε ψυχικά ασθενείς, που οφείλονται στις καθυστερήσεις των ραντεβού με ψυχίατρο του δημοσίου, αλλά και στη μη λειτουργία της Κινητής Μονάδας Ρεθύμνου ;

4. Κατά τη γνώμη μας οι μέχρι τώρα πολιτικές στο χώρο της Ψυχικής Υγείας, με αποκορύφωμα την περιβόητη ολοκλήρωση της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης, απογύμνωσαν και υποστελέχωσαν τις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας. Γιατί δεν φροντίσατε να καλυφθούν οι θέσεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στις δομές Ψυχικής Υγείας (Ψυχιατρική Κλινική Γ.Ν, Κ.Ψ.Υ, Κοι.Κε.Ψ.Υ.Π.Ε, Ξενώνων) Ρεθύμνου; Γνωρίζετε κάποια από τα προβλήματα που ταλανίζουν την Ψυχιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Ρεθύμνου. Ο κώδωνας κινδύνου έχει ηχήσει αρκετές φορές. Δεν μπορούν να αγνοηθούν τα όσα δημόσια έχουν ειπωθεί από τους εργαζόμενους ψυχίατρους σε αυτήν, αλλά και συμβάντων που προβληματίζουν.

5. Γιατί δεν υπήρξε μέριμνα για βελτίωση και απαραίτητες συντηρήσεις των υποδομών και του εξοπλισμού, ώστε να παρέχονται ασφαλείς και ποιοτικές υπηρεσίες στους ωφελούμενους των δομών ψυχικής υγείας στο Ρέθυμνο, αλλά και στους εργαζόμενους;

6. Δεν γνωρίζατε ότι η κυρία Νικολάου ήταν η μόνη εναπομείνασα παιδοψυχίατρος για τους νομούς Ρεθύμνου και Χανίων; Τι κάνατε για την κάλυψη και αναπλήρωση των κενών;

7. Δεν γνωρίζατε ότι η αναμονή για ένα ραντεβού στον παιδοψυχίατρο ξεπερνούσε τον ενάμισυ χρόνο;

8. Δεν γνωρίζατε ότι η παιδοψυχιατρική κλινική στο ΠΑΓΝΗ δεν λειτουργεί και ότι οι νοσηλείες γίνονται από γιατρούς ενηλίκων, παθολόγους, ψυχολόγους, ειδικευόμενους και άλλες ειδικότητες με ότι αυτό συνεπάγεται για την υγεία των παιδιών;

9. Ποιες ενέργειες έχουν γίνει από πλευράς σας για την εύρεση κατάλληλου χώρου για το Κέντρο Ψυχικής Υγείας και του Κοι. Κε.Ψ.Υ.Π.Ε Ρεθύμνου;

10. Γιατί εδώ και μια 10ετία σχεδόν, το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ρεθύμνου στεγάζεται σε ακατάλληλους χώρους που δεν επιτρέπουν την ανάπτυξη των δράσεων του για την υποστήριξη των ψυχικά ασθενών;

11. Γιατί εδώ και 6 χρόνια δεν έχει βρεθεί κατάλληλος χώρος για τη στέγαση του Κοι.Κε.Ψ.Υ.Π.Ε Ρεθύμνου σε χώρους που θα επιτρέπουν την κατάλληλη παιδοψυχιατρική, ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη των παιδιών και εφήβων;

12. Το περίφημο νομοσχέδιο για την ψυχική υγεία, με τίτλο «Ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης» το οποίο εφαρμόζετε, με την γραφειοκρατική του δομή και οργάνωση, ποια προβλήματα θα λύσει ακριβώς;

13. Γιατί οδηγείτε στην κατάρρευση το Ε.Σ.Υ, και τις οικογένειες των ψυχικά πασχόντων στους ιδιώτες, για υπηρεσίες που θα έπρεπε να παρέχονται δωρεάν;

Κύριε Υπουργέ, τα ψυχικά μας αποθέματα εξαντλούνται μπροστά στην αδιαφορία και την απαξίωση από εκείνους που έχουν την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της Δημόσιας και Δωρεάν Υγείας και της Ψυχικής Υγείας γενικότερα.

