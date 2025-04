Δήμος Ηρακλείου:Συνεδριάζει την Τρίτη 29 Απριλίου η Δημοτική Επιτροπή

Την Τρίτη 28 Απριλίου στις 12:00 συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή Ηρακλείου με θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού για την καταβολή της δαπάνης χορήγησης γάλακτος σε χρήμα για τους δικαιούχους υπαλλήλους.

2. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού, σύμφωνα με τα αιτήματα της Δ/νσης Συντήρησης & Αυτεπιστασίας, του αυτοτελούς γραφείου Πολιτικής Προστασίας, της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, του Τμήματος Οδοποιίας και της Δ/νσης Κοινωνικής Ανάπτυξης.

3. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού δαπανών έτους 2025 σύμφωνα με το αίτημα της Δ/νσης Πολεοδομίας.

4. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για παραχώρηση δύο θέσεων προσωρινής στάσης στο ξενοδοχείο Rocca a Mare στην οδό Μίνωος αρ.3, ιδιοκτησίας Rocca a Mare Μονοπρόσωπη ΙΚΕ.

5. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την παράταση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή δικτύων ύδρευσης στη πόλη του Ηρακλείου- 2019 (Δίκτυα ύδρευσης – υδρόμετρα – τηλεμετρία – τηλεέλεγχος)» της Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου.

6. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την παράταση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την υλοποίηση του έργου «Ολοκλήρωση δικτύων ύδρευσης στην περιοχή Ηλιούπολης» της Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου.

7. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της Λεωφόρου Σοφοκλή Βενιζέλου για την υλοποίηση του έργου «Προσθήκη τριτοβάθμιας επεξεργασίας στην ΕΕΛ Ηρακλείου και αξιοποίηση της εκροής για άρδευση» της Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου.

8. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά των με αριθ.432/2025 (Καγιαμπάκη κατά Δήμου) και 397/2025 (Σεφερίδου κατά Δήμου) αποφάσεων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου.

9. Λήψη απόφασης προκειμένου να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το με αριθ.2/31-3-2025 Πρακτικό της Επιτροπής Κυκλοφορίας.

10. Ανάκληση της υπ’αρ.262/2025 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής-Εκ νέου έγκριση διενέργειας, όρων διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «Αντιμετώπιση ζημιών σε κτίρια και υποδομές από σεισμό στον Δήμο Ηρακλείου Κρήτης» – Έγκριση συγκρότησης της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.

11. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών για τις ανάγκες των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων «ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2025».Τροποποίηση των συμβάσεων τεσσάρων ατόμων που απασχολούνται στα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) Δήμου Ηρακλείου, ως προς την ειδικότητα.

12. Τροποποίηση των συμβάσεων τεσσάρων ατόμων που απασχολούνται στα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) Δήμου Ηρακλείου, ως προς την ειδικότητα.

13. Έγκριση για την καταβολή σε δύο ετήσιες δόσεις, της οφειλόμενης αποζημίωσης στις: κα Αντωνία Μπέκυρα του Νικολάου και κα Αθηνά Αθουσάκη του Εμμανουήλ για ρυμοτομούμενο ακίνητο στη συμβολή των οδών Πινδάρου και Γεωργίου Γεωργιάδου, προς εφαρμογή του σχεδίου πόλεως Δήμου Ηρακλείου.

14. Αναπροσαρμογή μισθώματος ακινήτου που μισθώνει ο Δήμος Ηρακλείου για την στέγαση του ΚΕ.ΚΟΙ.Φ/Α.Π.Η της 1ης Κοινότητας, βάσει του Ν. 5045/2023.

15. Εισήγηση για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» Άξονας Προτεραιότητας 2.11: «Πράσινες πόλεις (αστικές αναπλάσεις εκσυγχρονισμός στόλου αστικών μεταφορών κλπ.)» για το έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΓΑΛΕΝΙΟΥ».

16. Αποδοχή των όρων της με Α/Α ΟΠΣ: 14301/2025 Πρόσκλησης και έγκριση για την υποβολή πρότασης έργου (πράξης) για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη» 2021-2027 και για χρηματοδότηση από τη δράση «5.1.ΤΒ_he- Τεχνική Βοήθεια ΣΒΑΑ Ηρακλείου» στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Δήμου Ηρακλείου με τίτλο ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΕΞΥΠΝΗ – ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ – ΣΥΝΕΚΤΙΚΗ ΠΟΛΗ (τέως «ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΕΞΥΠΝΗ – ΣΥΝΕΚΤΙΚΗ ΠΟΛΗ, ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ «5+1» ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ»).

17. Υποβολή πρότασης με τίτλο: «Safeguarding Children Through Virtual Reality and Multi-Agency Collaboration – Διαφύλαξη των παιδιών μέσω της εικονικής πραγματικότητας και της συνεργασίας πολλαπλών οργανισμών» με το ακρωνύμιο “INVOLVE” στο πλαίσιο του «Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV-2025-DAPHNE)», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) έπειτα από Πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υποβολή προτάσεων (CALL: FOR PROPOSALS TO PREVENT AND COMBAT GENDER-BASED VIOLENCE AND VIOLENCE AGAINST CHILDREN- ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ – CERV-2025-DAPHNE).

18. Λήψη απόφασης περί χρηματοδότησης από την Περιφέρεια Κρήτης του έργου με τίτλο: «Επείγουσες Εργασίες Αποκατάστασης στο Γυμνάσιο Νέας Αλικαρνασσού Δήμου Ηρακλείου».

19. Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικός) του έργου: «Αποπεράτωση Δημοτικού Ιερού Ναού Αγίου Νεκταρίου στο Ανοικτό Πολιτιστικό Κέντρο Συλλάμου».

20. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Εξωραϊσμός των κηποθέατρων Νίκου Καζαντζάκη & Μάνου Χατζηδάκη», Δήμου Ηρακλείου.

21. Παραχώρηση μίας γενικής θέσης ΑΜΕΑ επί της Λ. Δημοκρατίας αρ.47, έμπροσθεν του ΚΕΚΟΙΦ-ΑΠΗ.

22. Παραχώρηση Ατομικής θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Αγ. Πάντων στον αριθμό 14, περιοχή Καλλιθέα.

23. Παράταση απόδοσης λογαριασμού του υπολόγου Δαυίδ Μανουσάκη για την παραλλαγή – μετατόπιση δικτύου ΔΕΗ Α.Ε. στην οδό Πυράνθου.

24. Αποδοχή δωρεάς τριών χειρόγραφων επιστολών στη «Β.Δ.Β».

25. Εξειδίκευση της δαπάνης για την υπηρεσία με τίτλο: «Δαπάνη συγγενικών δικαιωμάτων από τη χρήση ηχογραφημένης μουσικής σε χώρους πολιτισμού, πολιτιστικές εκδηλώσεις, διαδικτυακό ραδιόφωνο κλπ.)», σε βάρος του Κ.Α 15-6142.065 έτους 2025, με ποσό 5.810,00 ευρώ.

26. Εισήγηση από το Τμήμα Τοπογραφικών -Πολεοδομικών Εφαρμογών & Απαλλοτριώσεων για διαγραφή χρηματικού καταλόγου εισφοράς σε χρήμα.

27. Εισήγηση από το Τμήμα Τοπογραφικών -Πολεοδομικών Εφαρμογών & Απαλλοτριώσεων για Επιστροφή Εισφοράς Γης σε Χρήμα στην κα Κυριακάκη Αθηνά συζ. Ιωάννη στο Ο. Τ. 2189 στην περιοχή «Θέρισσος – Δειλινά – Κορώνη» του Δήμου Ηρακλείου.

28. Εισήγηση από το Τμήμα Ταμειακής Βεβαίωσης για απαλλαγή οφειλετών από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής – Αλλαγή ημερομηνιών νέων ατομικών ειδοποιήσεων.

