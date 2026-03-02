Δήμος Ηρακλείου:Συνεδριάζει την Τρίτη 3 Μαρτίου η Δημοτική Επιτροπή

Την Τρίτη 3 Μαρτίου στις 13:00 συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή Ηρακλείου με θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Επικύρωση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της αρμόδιας γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού για την «Επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών διακίνησης επιστολικής αλληλογραφίας των υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου για δύο έτη».

2. ́Έγκριση 2ου ΑΠΕ Κύριας Σύμβασης, 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και 1ου ΑΠΕ 1ης Σ.Σ.Ε του έργου με τίτλο «ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ».

3. ́Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για κάλυψη εποχιακών αναγκών του Τμήματος Μελετών και Πρασίνου του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3584/2007.

4. Έγκριση τροφοδοσίας καυσίμου για το όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΒΜΗ-4321 (Τμήμα Υδραυλικών & Εγγειοβελτικών Έργων), το οποίο ενοικιάζεται με χρονομίσθωση για την περίοδο 2026-2029.

5. Αποδοχή αιτήματος εξωδικαστικού συμβιβασμού αποζημίωσης εταιρείας μετά από υπεύθυνη δήλωσή του νόμιμου εκπροσώπου της, με την οποία αποδέχεται να αποζημιωθεί όπως ορίζεται στη με αριθμό 64/2026 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής.

6. Εξέταση αίτησης εξωδικαστικής αποζημιώσεως για όχημα που υπέστη ζημία από πρόσκρουση σε κάδο απορριμμάτων.

7. Εξέταση αίτησης εξωδικαστικής αποζημιώσεως για όχημα το οποίο υπέστη ζημία από πρόσκρουση σε κάδο απορριμμάτων.

8. Εισήγηση της Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας για τη διαγραφή έκθεσης βεβαίωσης παράβασης με επιβολή προστίμου.

9. Εισήγηση της Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας για τη διαγραφή έκθεσης βεβαίωσης παράβασης με επιβολή προστίμου.

10. Εισήγηση της Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας για τη διαγραφή έκθεσης βεβαίωσης παράβασης με επιβολή προστίμου.

11. Εισήγηση του Τμήματος Ταμειακής Βεβαίωσης για απαλλαγή οφειλετών από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής –Αλλαγή ημερομηνιών νέων ατομικών ειδοποιήσεων.

12. Εισήγηση του Τμήματος Ελέγχου Προσόδων για διαγραφή προστίμων Κ.Ο.Κ.

13. Εισήγηση του Τμήματος Ελέγχου Προσόδων για διόρθωση τελών και προστίμων εκδιδομένων λογαριασμών.

14. Παραχώρηση ατομικής θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Φώκων αρ.25.

15. Παραχώρηση γενικής θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Χατζημιχάλη Γιάνναρη, αρ.15.