Xανιά:Κορυφαία περιβαλλοντική διάκριση για το Δήμο Καντάνου-Σελίνου στα Greek Green Awards 2026

𝝟𝝤𝝦𝝪𝝫𝝖𝝞𝝖 𝝥𝝚𝝦𝝞𝝗𝝖𝝠𝝠𝝤𝝢𝝩𝝞𝝟𝝜 𝝙𝝞𝝖𝝟𝝦𝝞𝝨𝝜 𝝘𝝞𝝖 𝝩𝝤𝝢 𝝙𝝜𝝡𝝤 𝝟𝝖𝝢𝝩𝝖𝝢𝝤𝝪 – 𝝨𝝚𝝠𝝞𝝢𝝤𝝪 𝝨𝝩𝝖 𝗚𝗥𝗘𝗘𝗞 𝗚𝗥𝗘𝗘𝗡 𝗔𝗪𝗔𝗥𝗗𝗦 𝟮𝟬𝟮𝟲

Σημαντική διάκριση απέσπασε ο Δήμος Καντάνου–Σελίνου στο πλαίσιο των Greek Green Awards 2026, που πραγματοποιήθηκαν στο περιβάλλον της 8ης Διεθνούς Έκθεσης Τεχνολογιών Περιβάλλοντος Verde.Tec, λαμβάνοντας το Βραβείο «Αποκατάστασης ΧΥΤΑ».

Η βράβευση αφορά την υποβληθείσα πρόταση και την υλοποίηση του έργου αποκατάστασης και μετατροπής του πρώην ΧΥΤΑ Πελεκάνου σε Φωτοβολταϊκό Πάρκο, η οποία αξιολογήθηκε από εξειδικευμένη επιστημονική επιτροπή ως ένα ολοκληρωμένο και τεκμηριωμένο παράδειγμα εφαρμογής της κυκλικής οικονομίας και της πράσινης ενεργειακής μετάβασης σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η πρόταση του Δήμου ξεχώρισε κατά τη διαδικασία αξιολόγησης, καθώς στον φάκελο υποψηφιότητας τεκμηριώθηκαν αναλυτικά:

Η περιβαλλοντική αποκατάσταση ενός χώρου που για 23 χρόνια (1995–2017) λειτουργούσε ως χώρος διάθεσης απορριμμάτων, με σοβαρές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον.

Η άμεση επαναχρησιμοποίηση του αποκατεστημένου χώρου, για την παραγωγή καθαρής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Η εγκατάσταση δύο φωτοβολταϊκών σταθμών ισχύος 235 kW έκαστος, συνολικής ισχύος 470 kW, ειδικά σχεδιασμένων ώστε να είναι συμβατοί με τις τεχνικές και γεωτεχνικές απαιτήσεις ενός πρώην ΧΥΤΑ.

Η εφαρμογή του Εικονικού Ενεργειακού Συμψηφισμού (Virtual Net Metering), μέσω του οποίου καλύπτονται ενεργειακές ανάγκες 29 παροχών της Δ.Ε.Υ.Α. Σελίνου, κυρίως αντλιοστασίων.

Τα μετρήσιμα περιβαλλοντικά και ενεργειακά αποτελέσματα, όπως η σημαντική μείωση εκπομπών CO₂ και άλλων ρύπων, καθώς και η ουσιαστική εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργικού κόστους.

Από την περιβαλλοντική καταστροφή στο ενεργειακό απόθεμα

Η πρόταση που υποβλήθηκε στα Greek Green Awards ανέδειξε τη στρατηγική επιλογή του Δήμου να μετατρέψει ένα περιβαλλοντικό πρόβλημα του παρελθόντος σε ενεργειακό και αναπτυξιακό πλεονέκτημα για το παρόν και το μέλλον.

Η βράβευση στα Greek Green Awards 2026 προστίθεται σε προηγούμενες διακρίσεις του Δήμου Καντάνου–Σελίνου στον τομέα της πράσινης ανάπτυξης, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή πολιτική του Δήμου στην υλοποίηση περιβαλλοντικών και ενεργειακών υποδομών με μακροπρόθεσμη αξία, που παραμένουν ως παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές και προσδίδουν προστιθέμενη αξία στον τόπο.