ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Τελετή ονοματοδοσίας της νέας πτέρυγας της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο με το όνομα «Αλέξης Πολίτης»

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης τιμά τη μνήμη του Αλέξη Πολίτη, ονομάζοντας τη νέα πτέρυγα της Βιβλιοθήκης στο Ρέθυμνο πτέρυγα «Αλέξης Πολίτης». Η τελετή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026, στις 6.30 το απόγευμα.

Θα χαιρετίσουν ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης καθηγητής Γεώργιος Μ. Κοντάκης, η Αντιπρύτανις Ανάπτυξης Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας καθηγήτρια Μελίνα Ταμιωλάκη, η διευθύντρια της Βιβλιοθήκης Ελένη Κωβαίου, ο πρώην διευθυντής της Μιχάλης Τζεκάκης, καθώς και ο καθηγητής του Τμήματος Φιλολογίας και νυν Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός.

Κύριοι ομιλητές, ο ιστορικός της αρχαιότητας και παλαιό μέλος ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Κρήτης Δημήτρης Κυρτάτας, ο ιστορικός της επανάστασης του 1821 Παναγιώτης Στάθης, μια από τις πρώτες φοιτήτριες του Αλέξη Πολίτη, η Αγγέλα Γιώτη, τώρα νεοελληνίστρια στο Τμήμα Φιλολογίας, και ο μεταπτυχιακός φοιτητής, από τους τελευταίους που άκουσαν τον Αλέξη Πολίτη στην τάξη, Δημήτρης Κουκάκης.

Η βυζαντινολόγος Μαρίνα Δετοράκη θα διαβάσει κείμενο του Αλέξη Πολίτη για τις βιβλιοθήκες, προσθέτοντας και τη δική της πινελιά στο πορτρέτο του.

Η τελετή πλαισιώνεται από την Κλεοπάτρα Κυρτάτα και την Αγγέλα Καστρινάκη στο φλάουτο, και από τον διδάκτορα του Τμήματος Φιλολογίας Φώτη Δούσο στην κιθάρα.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΟΛΙΤΗΣ

