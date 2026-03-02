Τελετή ονοματοδοσίας της νέας πτέρυγας της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο με το όνομα «Αλέξης Πολίτης»

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης τιμά τη μνήμη του Αλέξη Πολίτη, ονομάζοντας τη νέα πτέρυγα της Βιβλιοθήκης στο Ρέθυμνο πτέρυγα «Αλέξης Πολίτης». Η τελετή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026, στις 6.30 το απόγευμα.

Θα χαιρετίσουν ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης καθηγητής Γεώργιος Μ. Κοντάκης, η Αντιπρύτανις Ανάπτυξης Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας καθηγήτρια Μελίνα Ταμιωλάκη, η διευθύντρια της Βιβλιοθήκης Ελένη Κωβαίου, ο πρώην διευθυντής της Μιχάλης Τζεκάκης, καθώς και ο καθηγητής του Τμήματος Φιλολογίας και νυν Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός.

Κύριοι ομιλητές, ο ιστορικός της αρχαιότητας και παλαιό μέλος ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Κρήτης Δημήτρης Κυρτάτας, ο ιστορικός της επανάστασης του 1821 Παναγιώτης Στάθης, μια από τις πρώτες φοιτήτριες του Αλέξη Πολίτη, η Αγγέλα Γιώτη, τώρα νεοελληνίστρια στο Τμήμα Φιλολογίας, και ο μεταπτυχιακός φοιτητής, από τους τελευταίους που άκουσαν τον Αλέξη Πολίτη στην τάξη, Δημήτρης Κουκάκης.

Η βυζαντινολόγος Μαρίνα Δετοράκη θα διαβάσει κείμενο του Αλέξη Πολίτη για τις βιβλιοθήκες, προσθέτοντας και τη δική της πινελιά στο πορτρέτο του.

Η τελετή πλαισιώνεται από την Κλεοπάτρα Κυρτάτα και την Αγγέλα Καστρινάκη στο φλάουτο, και από τον διδάκτορα του Τμήματος Φιλολογίας Φώτη Δούσο στην κιθάρα.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΟΛΙΤΗΣ