Δήμος Καντάνου-Σελίνου:Πρόγραμμα Εορτασμού Εθνικής Επετείου «25ης Μαρτίου 1821» και του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, Πολιούχου της πόλης μας

Την Τρίτη 24 Μαρτίου και την Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026 θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις στον Δήμο μας, για την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821 καθώς και για τον Εορτασμό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, Πολιούχου της Παλαιόχωρας.

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στις εκδηλώσεις μας σύμφωνα

με το παρακάτω πρόγραμμα:

I. ΓΕΝΙΚΑ

Από 08:00 π.μ. της 24ης μέχρι και τη δύση του ηλίου της 25ης Μαρτίου 2026 ορίζεται γενικός σημαιοστολισμός των Δημοσίων, Δημοτικών Καταστημάτων και των καταστημάτων ΝΠΔΔ.

Φωταγώγηση όλων των Δημοσίων, Δημοτικών Καταστημάτων, των Καταστημάτων ΝΠΔΔ και των Τραπεζών, κατά τις βραδινές ώρες της 24ης έως και της 25ης Μαρτίου 2026.

II. ΕΙΔΙΚΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ

Τρίτη 24 Μαρτίου 2026

Κουντούρα

Πραγματοποίηση ομιλιών και εορτών στα Σχολεία Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Παλαιόχωρας.

Ώρα 09:00 θα πραγματοποιηθούν εορταστικές εκδηλώσεις στο Δημοτικό Σχολείο Κουντούρας.

Ώρα 11:00 Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγ. Σοφίας Κουντούρας,

Παρουσία του Δημάρχου, Μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, Πολιτικών και Στρατιωτικών

Αρχών, μαθητών του Σχολείου Κουντούρας συντεταγμένοι, κάτοικοι της περιοχής καθώς

και λοιποί προσκεκλημένοι.

Πανηγυρικός της ημέρας από μαθητή της ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου Κουντούρας.

Ώρα 11:30 Επιμνημόσυνη Δέηση και Κατάθεση Στεφάνων στο Ηρώον Κουντούρας από

τον Δήμαρχο, τις Αρχές και τους Τοπικούς Φορείς, θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη

των Πεσόντων υπέρ της Πατρίδας και θα ψαλλεί ο Εθνικός Ύμνος.

Τρίτη 24 Μαρτίου 2026

Παλαιόχωρα

Ώρα 18:00 Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός στον Ι.Ν. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην

Παλαιόχωρα

Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026

Παλαιόχωρα

Ώρα 07:30

θα σημάνουν χαρμόσυνα οι καμπάνες των Εκκλησιών και θα τελεστεί η ακολουθία της

Θείας Λειτουργίας.

Ώρα 10:30

Δοξολογία στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Παλαιόχωρα για την

Εθνική Εορτή και τον εορτασμό της Πολιούχου της Παλαιόχωρας, παρουσία του Δημάρχου, του Δημοτικού Συμβουλίου, των Στρατιωτικών και Πολιτικών Αρχών, των Φορέων του Δήμου

και των κατοίκων.

Οι Μαθητές των Σχολείων του Δήμου θα προσέλθουν συντεταγμένοι.

Εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας από την κυρία Σιβένα Ελένη, Φιλόλογο του Γενικού Λυκείου Παλαιόχωρας

Επίσημη έπαρση της Σημαίας στο κάστρο Φορτέτζα Παλαιόχωρας

Εθνικός Ύμνος

Λιτανεία της Ιεράς Εικόνας του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου

Επιμνημόσυνη Δέηση στο Μνημείο των Πεσόντων στην Παλαιόχωρα

Κατάθεση στεφάνων από τον Δήμαρχο, τις Αρχές και τους λοιπούς φορείς

Τήρηση ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των Πεσόντων υπέρ της Πατρίδας

Απαγγελία του Εθνικού Ύμνου

Παρέλαση των μαθητών των Σχολείων του Δήμου και

αντιπροσωπείας των Πολιτιστικών Συλλόγων με τοπικές ενδυμασίες.

Ριζίτικα Τραγούδια και Χοροί της Κρήτης από τον Πολιτιστικό Παραδοσιακό Σύλλογο Σελίνου

Για την τήρηση της τάξης στην Εκκλησία και στους άλλους χώρους αρμόδιο είναι το Αστυνομικό Τμήμα Καντάνου

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥ

Τρίτη 24 Μαρτίου 2026

Ροδοβάνι

Ώρα 09:00 Θα πραγματοποιηθούν εορταστικές εκδηλώσεις στο Δημοτικό Σχολείο

Ροδοβανίου.

Ώρα 10:30 Επιμνημόσυνη Δέηση και Κατάθεση Στεφάνων, Τήρηση ενός λεπτού σιγής

στη μνήμη των Πεσόντων υπέρ της Πατρίδας και απαγγελία του Εθνικού Ύμνου στο χώρο

του Ηρώου στην Πλατεία Ροδοβανίου.

Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026

Καμπανός

Ώρα 10:30 Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Κων/νου και Ελένης στον Καμπανό

Μετά το πέρας της δοξολογίας, θα ακολουθήσει Επιμνημόσυνη Δέηση, Κατάθεση

Στεφάνων Τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των Πεσόντων υπέρ της Πατρίδας

απαγγελία του Εθνικού Ύμνου και Παρέλαση των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου

Ροδοβανίου.

Για την τήρηση της τάξης στην Εκκλησία και στους άλλους χώρους αρμόδιο είναι το Αστυνομικό Τμήμα Καντάνου

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΝΤΑΝΟΥ

Τρίτη 24 Μαρτίου 2026 Φλώρια – Πλεμενιανά – Κακοδίκι

Εορταστικές εκδηλώσεις στα Σχολεία Νηπιακής- Δημοτικής-Μέσης Εκπαίδευσης.

Προσκύνημα αντιπροσωπειών μαθητών των Σχολείων του Δήμου μας.

Ώρα 10:00 στο Μνημείο Φλωρίων, παρουσία των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου

Καντάνου, με επικεφαλής τους Δασκάλους του Σχολείου, όπου θα γίνουν Επιμνημόσυνη

Δέηση-Κατάθεση Στεφάνων-Τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των Πεσόντων υπέρ

της Πατρίδας και απαγγελία του Εθνικού Ύμνου.

Ώρα 11:00 στο Μνημείο της Δημοτικής Κοινότητας Πλεμενιανών &

Ώρα 11:30 στο Μνημείο της Δημοτικής Κοινότητας Κακοδικίου παρουσία των μαθητών του

Γυμνασίου – ΕΠΑΛ Καντάνου, με επικεφαλής καθηγητές των Σχολείων αυτών, όπου θα

πραγματοποιηθούν Επιμνημόσυνη Δέηση-Κατάθεση Στεφάνων-Τήρηση ενός λεπτού

σιγής στη μνήμη των Πεσόντων υπέρ της Πατρίδας και απαγγελία του Εθνικού Ύμνου.

Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026

Κάντανος

Ώρα 7:30 Θα σημάνουν χαρμόσυνα οι καμπάνες των κεντρικών εκκλησιών της Δημοτικής Ενότητας Καντάνου.

Ώρα 10:30 Επίσημη Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αναλήψεως Καντάνου.

Ώρα 10:45 Εκφώνηση του Πανηγυρικού της ημέρας από μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Καντάνου

Ώρα 11:00 Επιμνημόσυνη Δέηση στο Μνημείο στην Κεντρική πλατεία Καντάνου,

Κατάθεση στεφάνων, Τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των Πεσόντων υπέρ της Πατρίδας και απαγγελία του Εθνικού Ύμνου.

Ώρα 11:30 Παρέλαση μαθητών των Σχολείων Νηπιακής – Δημοτικής – Μέσης Εκπαίδευσης Καντάνου.

Την τήρηση της τάξης στα μνημεία και στους άλλους χώρους των εκδηλώσεων θα αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Καντάνου.

Τα στέφανα με ευθύνη των φορέων να ευρίσκονται μία ώρα τουλάχιστον νωρίτερα στον χώρο του Ηρώου και να έχουν δηλωθεί στα παρακάτω τηλέφωνα, το όνομα του εκπροσώπου, του Φορέα ή του Συλλόγου που θα το καταθέσει το αργότερο έως την 23η Μαρτίου (τηλ.: 2823340309 Ι. Κορακάκη, 2823340200 Ευάγγελος Φιωτάκης – Δ.Ε.Καντάνου & 2823340101 Ξένια Φιλιππίδου – Δ.Ε. Αν. Σελίνου).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΩΝ. ΠΕΡΡΑΚΗΣ