Δήμος Μαλεβιζίου:Δρομολογούνται βελτιωτικές παρεμβάσεις στο Αλιευτικό Καταφύγιο Ροδιάς στην Παντάνασσα

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Τον άμεσο προγραμματισμό βελτιωτικών παρεμβάσεων στο Αλιευτικό Καταφύγιο Ροδιάς στην Παντάνασσα είχε ως αντικείμενο η συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα, με πρωτοβουλία του Δημάρχου Μαλεβιζίου Μενέλαου Μποκέα.

Ο Δήμαρχος ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους για τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν το επόμενο διάστημα, προκειμένου να εκπονηθούν οι απαιτούμενες μελέτες αναβάθμισης του Αλιευτικού Καταφυγίου και του περιβάλλοντος χώρου.

Παράλληλα, μέχρι την ολοκλήρωση των μελετών, συζητήθηκε μια σειρά από άμεσες παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικότητας και της ασφάλειας της εγκατάστασης, την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών, αλλά και τη διευκόλυνση του έργου των λιμενικών αρχών.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Λιμενάρχης Ηρακλείου Νίκος Τσομπάνης, ο Διοικητής του Λιμενικού Σταθμού Παντάνασσας Αντώνιος Καλογιαννάκης, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ροδιάς Γιάννης Ντουλάκης, ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Μαλεβιζίου, Πάνος Σαββογλου, η Προϊσταμένη Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Αφροδίτη Κοτσυφάκη, ο Πλωτάρχης Γιώργος Δανδουλάκης και Δημήτρης Χαραλαμπάκης και Γιάννης Κοτσυφός Σημαιοφόροι του Λιμενικού.

Οι παρεμβάσεις αυτές θα χρηματοδοτηθούν από τον Δήμο Μαλεβιζίου και το Λιμενικό Ταμείο Ηρακλείου, στο πλαίσιο της αγαστής συνεργασίας των δύο φορέων για την αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών του Δήμου.

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων πρωτοπόρος στη βιωσιμότητα στην Ελλάδα
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
