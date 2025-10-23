ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Δήμος Μαλεβιζίου:Εγκαίνια της νέας παιδικής χαράς στην Πλατεία Μιχαήλ Κατσαμάνη στο Γάζι

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Το Σάββατο στις 12:00 το μεσημέρι, ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλαος Μποκέας θα εγκαινιάσει τη νέα παιδική χαρά που διαμορφώθηκε στην Πλατεία Μιχαήλ Κατσαμάνη στο Γάζι, με χρηματοδότηση ύψους 273.000 ευρώ από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης μέσω της Αναπτυξιακής Ηρακλείου.

Η νέα παιδική χαρά σχεδιάστηκε με σύγχρονες προδιαγραφές ασφάλειας και αισθητικής, αποτελώντας πλέον έναν πρότυπο χώρο παιχνιδιού και χαράς στο κέντρο του Γαζίου, τον οποίο καθημερινά επισκέπτονται δεκάδες παιδιά και γονείς.

Κεντρικό σημείο του σχεδιασμού αποτελεί ένα εντυπωσιακό θεματικό καράβι, πλήρως εξοπλισμένο με ασφαλή και καινοτόμα παιχνίδια, που έχει ήδη κερδίσει το ενδιαφέρον και τον ενθουσιασμό των μικρών φίλων.

Μετά την τελετή των εγκαινίων, τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν εκπλήξεις, διαδραστικά παιχνίδια και κεράσματα, σε μια γιορτινή ατμόσφαιρα που θα σηματοδοτήσει επίσημα την έναρξη λειτουργίας της νέας παιδικής χαράς.

