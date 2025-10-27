ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Δήμος Μαλεβιζίου:Με την τελετή μνήμης στο Μνημείο Πεσόντων στην Αγία Μαρίνα ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις για την 28η Οκτωβρίου

«Ας θυμόμαστε ότι το «ΟΧΙ» του 1940 ήταν ένα μεγάλο ΟΧΙ στην καταπίεση, στο σκοτάδι, στην αδικία. Μα ήταν και ένα μεγάλο ΝΑΙ στην ειρήνη, στην αδελφοσύνη, στην ελευθερία όλων των λαών. Σήμερα, εσείς τα παιδιά, κρατάτε τη δάδα εκείνης της γενιάς.

Και ο καλύτερος τρόπος να τιμήσουμε το ΟΧΙ είναι να λέμε καθημερινά ΝΑΙ στη ζωή, ΝΑΙ στη γνώση, ΝΑΙ στην αγάπη στην ειρήνη και στη συνεργασία.», ανέφερε ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλαος Μποκέας στην ομιλία του κατά την τελετή μνήμης στο Μνημείο Πεσόντων στην πλατεία Αγίας Μαρίνας στο Τσαλικακι.

Οι εορταστικές εκδηλώσεις στο Δήμο Μαλεβιζίου για την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821, ξεκίνησαν στο Μνημείο Πεσόντων στην πλατεία Αγίας Μαρίνας στο Τσαλικάκι, με επιμνημόσυνη δέηση και καταθέσεις στεφάνων, παρουσία τοπικών αρχών, μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκπαιδευτικών και γονέων.

Οι εκδηλώσεις για την Εθνική Επέτειο στο Δήμο Μαλεβιζίου κορυφώνονται την Τρίτη με την παρέλαση στο Γάζι που θα ξεκινήσει στις 12.00, ενώ θα προηγηθούν εκδηλώσεις στον Κρουσώνα και την Τύλισο.

Δήμος Ηρακλείου : Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας για την Τρίτη 28η Οκτωβρίου 2025
Οι ηλικιωμένοι μαθαίνουν να «σερφάρουν» με ασφάλεια – Εκδηλώσεις στο Ρέθυμνο από την Περιφέρεια Κρήτης και το ΙΤΕ

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ενημερωτικές εκδηλώσεις για την ασφάλεια στο διαδίκτυο από το...

Δήμος Ηρακλείου : Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας για την Τρίτη 28η Οκτωβρίου 2025

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο Αντιδήμαρχος Γιάννης Τσαπάκης θα είναι Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας για...

Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης : Η Δωρεά Οργάνων Μια Πράξη Ζωής και Ανθρωπιάς

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
28 Οκτωβρίου – Παγκόσμια Ημέρα Δωρεάς Οργάνων και μεταμοσχεύσεων...

Ρέθυμνο:Σοβαρό εργατικό στον Μυλοπόταμο – Χωρίς τις αισθήσεις του ένας άνδρας

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Στο σημείο σπεύδει δύναμη της ΕΜΑΚ Νέα σοβαρό εργατικό ατύχημα...

