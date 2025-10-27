Δήμος Μαλεβιζίου:Με την τελετή μνήμης στο Μνημείο Πεσόντων στην Αγία Μαρίνα ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις για την 28η Οκτωβρίου

«Ας θυμόμαστε ότι το «ΟΧΙ» του 1940 ήταν ένα μεγάλο ΟΧΙ στην καταπίεση, στο σκοτάδι, στην αδικία. Μα ήταν και ένα μεγάλο ΝΑΙ στην ειρήνη, στην αδελφοσύνη, στην ελευθερία όλων των λαών. Σήμερα, εσείς τα παιδιά, κρατάτε τη δάδα εκείνης της γενιάς.

Και ο καλύτερος τρόπος να τιμήσουμε το ΟΧΙ είναι να λέμε καθημερινά ΝΑΙ στη ζωή, ΝΑΙ στη γνώση, ΝΑΙ στην αγάπη στην ειρήνη και στη συνεργασία.», ανέφερε ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλαος Μποκέας στην ομιλία του κατά την τελετή μνήμης στο Μνημείο Πεσόντων στην πλατεία Αγίας Μαρίνας στο Τσαλικακι.

Οι εορταστικές εκδηλώσεις στο Δήμο Μαλεβιζίου για την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821, ξεκίνησαν στο Μνημείο Πεσόντων στην πλατεία Αγίας Μαρίνας στο Τσαλικάκι, με επιμνημόσυνη δέηση και καταθέσεις στεφάνων, παρουσία τοπικών αρχών, μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκπαιδευτικών και γονέων.

Οι εκδηλώσεις για την Εθνική Επέτειο στο Δήμο Μαλεβιζίου κορυφώνονται την Τρίτη με την παρέλαση στο Γάζι που θα ξεκινήσει στις 12.00, ενώ θα προηγηθούν εκδηλώσεις στον Κρουσώνα και την Τύλισο.