Δήμος Μαλεβιζίου:Ξεκινά στις 19.00 το 3ο Malevizi Festival Πλούσιο το πρόγραμμα των παράλληλων εκδηλώσεων

Η μεγάλη γιορτή πολιτισμού στο Μαλεβιζί, το 3ο Malevizi Festival ξεκινά απόψε στις 19.00 στο Γάζι με τους τυμπανιστές BATALA που θα δώσουν το ρυθμό για όσα θα ακολουθήσουν τις 3 μέρες του φεστιβάλ.


Αμέσως μετά, τη σκηνή του Malevizi Festival θα γεμίσουν οι Χορωδίες των Δήμων Μαλεβιζίου και Αμαθούντος (Κύπρου), μαζί με τον Βασίλη Ξημέρη, σε μια μοναδική μουσική συνάντηση αφιερωμένη στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη.
Στις 21:30, τη σκυτάλη θα πάρουν δύο ξεχωριστές φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής: ο Δημήτρης Μπάσης και η Βίκυ Καρατζόγλου, πλαισιωμένοι από εξαίρετους μουσικούς, σε μια μεγάλη συναυλία γεμάτη αγαπημένα τραγούδια που έχουν γράψει ιστορία στο ελληνικό πεντάγραμμο.

Οι δράσεις όμως για μικρούς και μεγάλους στην πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη θα ξεκινήσουν από τις 18.30 όπου πολιτιστικοί σύλλογοι από τον Δήμο Μαλεβιζίου, συνεταιρισμοί γυναικών, εικαστικοί, μουσικοί, παραγωγοί, παρουσιάζονται στο κοινό, δημιουργούν και προσκαλούν σε βιωματικές εμπειρίες μικρούς και μεγάλους.

Συγκεκριμένα στην πλατεία θα εξελίσσονται παράλληλα οι εξής δράσεις:
– Tα παιδιά του συλλόγου γυναικών «Μαλβαζία» χορεύουν «ΖΟΥΜΠΑ» ! ο ρυθμός και η κίνηση κατακτούν το κοινό σε μια δυναμική όσο και εκφραστική παράσταση.

– Ο πρωτοεμφανιζόμενος Πολιτιστικός Σύλλογος Κιθαρίδας παρουσιάζει μαστίχα , γλυκά κουταλιού, κουλούρια, σαπούνια, χειροτεχνίες που δημιουργήθηκαν από μέλη του συλλόγου και προσφέρει μικρά κεράσματα.

– Ο πολιτιστικός σύλλογος Κεραμουτσίου, ένας από τους πιο δραστήριους και δημιουργικούς συλλόγους της περιοχής πλάθει Κολοκυθοκεφτέδες με γλυκιά κολοκύθα και προφέρει κολοκυθολιχουδιές…

– Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Φόδελε, τα παιδιά του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, «ζωγραφίζουν» με τις πορτοκαλοδημιουργίες τους. Όποιος έχει επισκεφτεί τη γιορτή Πορτοκαλιού γνωρίζει… από «ζωγραφιές», γεύσεις και αρώματα…

– Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κορφών, από το χωριό της μερακλοσύνης και της μαντινάδας, δημιουργεί γλυκό σταφύλι και λικέρ παραγωγής Κορφών.

– Αντίστοιχα, ο Συνεταιρισμός Γυναικών Κορφών, χέρι-χέρι με τον Πολιτιστικό Σύλλογο μας παρουσιάζουν τα παραδοσιακά χαρακτηριστικά δημιουργήματα των «χρυσών χεριών» των Κορφών

– Ο Αγροτικός Οικοτεχνικός Γυναικείος Συνεταιρισμός Μαράθου «Το ξομπλιαστό κουλουράκι», μας δίνει μια γεύση της παραδοσιακής τέχνης και των δημιουργημάτων του συνεταιρισμού, απαράμιλλης νοστιμιάς και ποικιλίας.

– Το Σωματείο Θεατρικής Ομάδας της Ροδιάς εκθέτει τις χειροτεχνικές του δημιουργίες και προσφέρει ανεπανάληπτες εμπειρίες στα παιδιά με ζωγραφική και κατασκευή καλοκαιρινών σελιδοδεικτών από τις κυρίες Βεριγάκη και Λεβεντάκη.
– Η Αποστολή Αγάπης, το φιλανθρωπικό Σωματείο με την έντονη δράση, συστήνεται στο κοινό

Όλες οι εκδηλώσεις στο 3ο Malevizi Festival είναι δωρεάν για το κοινό.

Συνάντηση Δημάρχου Χανίων, Π. Σημανδηράκη με τον...

0
Σε ιδιαίτερα θερμό και εποικοδομητικό κλίμα πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή...

