Δήμος Μινώα Πεδιάδας:Άκρως επιτυχημένο το 22ο Μαθητικό Σκακιστικό Πρωτάθλημα Νομού Ηρακλείου

Σκέψη, συγκέντρωση και…κινήσεις ΜΑΤ, στο Εκθεσιακό – Συνεδριακό Κέντρο Αρκαλοχωρίου- Άκρως επιτυχημένο το 22ο Μαθητικό Σκακιστικό Πρωτάθλημα Νομού Ηρακλείου – Συμφωνήθηκε να διεξάγεται κάθε χρόνο στο Αρκαλοχώρι

Με ιδιαίτερη επιτυχία και μαζική συμμετοχή, ολοκληρώθηκε το 22ο Ατομικό Μαθητικό Σκακιστικό Πρωτάθλημα Νομού Ηρακλείου, που διεξήχθη στο Αρκαλοχώρι, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου και την Κυριακή 1 Μαρτίου, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία χρονιά τη δυναμική της σκακιστικής κοινότητας του τόπου.

Η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στο σύγχρονο και άρτια εξοπλισμένο Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Αρκαλοχωρίου, το οποίο ανταποκρίθηκε πλήρως στις απαιτήσεις μιας τόσο μεγάλης μαθητικής διοργάνωσης. Συνολικά συμμετείχαν περισσότεροι από 500 μαθητές και μαθήτριες, από το Νηπιαγωγείο έως και το Λύκειο, οι οποίοι αγωνίστηκαν σε 11 αγωνιστικές κατηγορίες, δίνοντας ξεχωριστό παλμό στο διήμερο των αγώνων.

Κατά τη διάρκεια του Πρωταθλήματος πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 1.500 σκακιστικές παρτίδες, ενώ στην τελετή λήξης βραβεύτηκαν τα τρία πρώτα αγόρια και τα τρία πρώτα κορίτσια κάθε κατηγορίας. Περισσότερα από 120 παιδιά εξασφάλισαν την πρόκριση τους για το Παγκρήτιο Πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί στις 25–26 Απριλίου.

Η διοργάνωση συγκαταλέγεται πλέον στις μεγαλύτερες μαθητικές σκακιστικές διοργανώσεις της χώρας, καταλαμβάνοντας μία από τις πρώτες θέσεις πανελλαδικά σε αριθμό συμμετοχών, πίσω μόνο από την Αττική, γεγονός που αναδεικνύει τη δυναμική του σκακιού στο Νομό Ηρακλείου.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου. ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου κ.κ. Ανδρέας, ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Γιώργος Πιτσούλης, η Αντιπεριφερειάρχης Ελένη Μαράκη, ο Βουλευτής Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ Χάρης Μαμουλάκης, (χαιρετισμό απέστειλαν επίσης, οι Βουλευτές Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ Ελένη Βατσινά και Φραγκίσκος Παρασύρης),

ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου Μανώλης Μπελαδάκης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Μινώα Πεδιάδας Γιώργος Καλογεράκης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ανωγείων Μιχάλης Δραμουντάνης, οι Αντιδήμαρχοι Όλγα Δραμουντάνη, Καλλιόπη Αποστολογιωργάκη, Μανώλης Ζαμπουλάκης, Γιάννης Συμνιανάκης, Μανώλης Κουρλετάκης και Γιώργος Κουτσαντωνακάκης,

ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αρκαλοχωρίου Γιώργος Μαλεδάκης, η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Καστελλίου Μαρία Σκουλούδη, δημοτικοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι φορέων κ.α.

Ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου, υπογράμμισε ότι: «Η φιλοξενία μιας τόσο μεγάλης μαθητικής διοργάνωσης αποτέλεσε ιδιαίτερη τιμή για το Δήμο μας και απέδειξε ότι το σκάκι λειτουργεί ως πολύτιμο εκπαιδευτικό εργαλείο που ενισχύει τη συγκέντρωση, τη στρατηγική σκέψη, την αυτοπειθαρχία και την υπευθυνότητα των νέων συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διαμόρφωση χαρακτήρων και δεξιοτήτων ζωής.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση οφείλει να στηρίζει δράσεις που προάγουν τη γνώση, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό, δημιουργώντας ουσιαστικές ευκαιρίες συμμετοχής για τη νέα γενιά Η επιτυχία της διοργάνωσης ανέδειξε όμως και τη σημασία φιλοξενίας μεγάλων αθλητικών και εκπαιδευτικών δράσεων στην περιφέρεια, ενισχύοντας την αποκέντρωση.

Ευχαριστούμε θερμά την Περιφέρεια Κρήτης, τον Αθλητικό Σύλλογο Υγείας Αρκαλοχωρίου, τους Πολιτιστικούς Συλλόγους Αρκαλοχωρίου, Ρουσσοχωρίων, Αρμάχας και Αρχοντικού για την προσφορά τους στον εξοπλισμό της διοργάνωσης, καθώς και τον Αγροτικό Σύλλογο Αυλής. Για την υγειονομική κάλυψη της διοργάνωσης ευχαριστούμε επίσης τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό.

Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν στους διοργανωτές, τον Σκακιστικό Όμιλο «Λέων Κάντια» και τη Σκακιστική Ακαδημία Ηρακλείου «Κίνηση ΜΑΤ», που με συνέπεια και διαχρονική προσφορά στηρίζουν τον μαθητικό αθλητισμό και καλλιεργούν το πνευματικό άθλημα του σκακιού στα νέα παιδιά, τα οποία δεν πρέπει να ξεχνούν ότι πίσω από κάθε μεγάλη κίνηση στη ζωή, υπάρχει ένα παιδί που έμαθε να σκέφτεται».

Οι Διευθυντές Αγώνων, Κώστας Κλώκας και Στέλιος Βαρδάκης, ανέφεραν μεταξύ άλλων:

«Η φετινή διοργάνωση μας γέμισε υπερηφάνεια, καθώς το υψηλό οργανωτικό επίπεδο και η μαζική συμμετοχή επιβεβαίωσαν τη σταθερή ανάπτυξη του μαθητικού σκακιού στον Νομό Ηρακλείου. Η παρουσία εκατοντάδων παιδιών απέδειξε ότι ο σχολικός αθλητισμός αποτελεί βασικό πυλώνα καλλιέργειας αξιών, συνεργασίας και ευγενούς άμιλλας.

Η επιτυχία της εντυπωσιακής τελετής λήξης, σε μια κατάμεστη αίθουσα, ήταν αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας και της πολύτιμης συμβολής εθελοντών, διαιτητών και συνεργατών. Συνεχίζουμε με το ίδιο όραμα και την ίδια αγάπη για το σκάκι, επενδύοντας στη νέα γενιά και στο μέλλον του αθλήματος. Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες στο Δήμαρχο Μινώα Πεδιάδας, κ. Βασίλη Κεγκέρογλου για τη διαρκή στήριξη και τη συμβολή του στην επιτυχία της διοργάνωσης,

καθώς και στον Εντεταλμένο Σύμβουλο Παιδείας και Αθλητισμού κ. Στέφανο Ψυλλάκη για την ουσιαστική συνεργασία και την πολύτιμη βοήθειά του. Ευχαριστούμε θερμά το Δήμο Μινώα Πεδιάδας και την Περιφέρεια Κρήτης για την πολύτιμη συμβολή τους, τους μεγάλους υποστηρικτές μας αλλά και τους Πολιτιστικούς Συλλόγους της περιοχής που διέθεσαν τον εξοπλισμό τους.

Η επιτυχία του 22ου Πρωταθλήματος αποτελεί συλλογικό επίτευγμα και μας γεμίζει αισιοδοξία για το μέλλον. Συνεχίζουμε με το ίδιο όραμα και την ίδια αγάπη για το σκάκι, επενδύοντας στη νέα γενιά και στις αξίες που μας ενώνουν».

Όπως ειπώθηκε μάλιστα και από τις δύο πλευρές, λόγω και του εξαιρετικά επιτυχημένου φετινού Μαθητικού Σκακιστικού Πρωταθλήματος, θα καθιερωθεί να διεξάγεται κάθε χρόνο στο Αρκαλοχώρι!