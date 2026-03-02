Ευχαριστήριο Δήμου Αγίου Νικολάου για τις Καρναβαλικές Εκδηλώσεις 2026

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες σε όλους όσους συνέβαλαν στην επιτυχημένη διοργάνωση του φετινού Καρναβαλιού.

Το «Καρναβάλι της Λίμνης 2026» άφησε ένα ιδιαίτερο αποτύπωμα στο δήμο μας γεμίζοντας τους δρόμους με χαρά, χρώμα και αισιοδοξία.

Ευχαριστούμε θερμά

• Τις Δημοτικές Κοινότητες: Αγίου Νικολάου, Νεάπολης, Βραχασίου, Ελούντας, Κριτσάς.

• Την Τροχαία Αγίου Νικολάου, το Α.Τ. Νεάπολης, τη Διεύθυνση Αστυνομίας Λασιθίου, το Λιμεναρχείο Αγ/ Νικολάου, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο το Λιμεναρχείο Ελούντας, την Δ.Α.Ε.ΑΝ.

• Το Διαγνωστικό Κέντρο «Υγεία Λασιθίου» και ιδιαιτέρως της κ. Μαρία Μαραβελάκη για τη διάθεση ασθενοφόρου στις 22 Φεβρουαρίου 2026.

• Το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών του Ερυθρού Σταυρού

• Το γιατρό κ. Ορέστη Μαργαρίτη

• Όλους τους δημοτικούς υπαλλήλους που βοήθησαν στις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν και ιδιαιτέρως την υπηρεσία καθαριότητας και το Τμήμα Πολιτισμού.

• Τις ομάδες που έλαβαν μέρος στην Καρναβαλική Παρέλαση:

 ΝΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΠΟΙ «Όλα είναι θέμα Πινελιάς»

 ΕΛΟΥΝΤΑ «ΑΛΥΚΕΙΤΟΡΣ»

 ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ «ΟΠΕΚΕΜΠΕΕ – Το κουράδι της σιωπής»

 2ο & 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ «Φουρτουνάκηδες & Βροντάκηδες»

 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΜΟΥΔΑΡΑΣ «Μύγες σε αποστολή»

 ΚΡΙΤΣΑ «Όλα τ’ άπλυτα στη φόρα»

 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΩΣΟΦΩΝΩΝ & ΦΙΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (ΜΑΤΡΙΟΣΚΑ) «Μάσα και Αρκούδος»

 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ «Ήρθαν τ’ άγρια να διώξουν τα ήμερα»

 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ «CIELO NOTTURNO»

 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΟΠΕΚΕΠΕ»

 ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ «DISCO STUDIO»

 ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ «Bake it till you make it»

 ΝΕΑΠΟΛΗ «Sleep all over»

Επίσης το ΚΤΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ -ΛΑΣΙΘΙΟΥ και ιδιαίτερα τον κ. Νίκο Καρπαθιωτάκη .

Την κ. Γεωργία Φουκάκη που ανέλαβε την φιλοξενία στην Αποκριάτικη έκθεση στο κτίριο του Ειρηνοδικείου.

Τη Διευθύντρια του 1ου Γυμνασίου Αγίου Νικολάου κ. Καλλιόπη Δασκαλογιαννάκη.

Τον Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων του 2ου Δημοτικού & Νηπιαγωγείου Νεάπολης και τους μαθητές για την διάθεση των καπέλων για την αποκριάτικη έκθεση.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες για την συνδιοργάνωση στους συλλόγους:

 «ΝΕΟΙ ΝΕΑΠΟΛΗΣ» (Τσικνοπέμπτη στην πλατεία Νεάπολης) & (Νεαπολίτικη Αποκριά)

 Τον Αναπτυξιακό Σύλλογο Σισίου & τον Αθλητικό Όμιλο Βραχασίου για την εκδήλωση «ΦΑΣΟΛΑΔΑ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΠΟΥ Ο ΝΟΥΣ ΣΟΥ ΔΕΝ ΤΟ ΒΑΝΕΙ»

 Τον Προοδευτικό Σύλλογο Ελούντας, τον Αθλητικό Όμιλο Ελούντας, τις Υφάντρες Ελούντας & τον Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων του Δημοτικού – Νηπιαγωγείου Ελούντας για την εκδήλωση « ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΗ ΑΠΟΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΟΥΝΤΑ».

Τους εθελοντές μας:

 Σύλλογος Αλλοδαπών Αγίου Νικολάου «INCO» για την πολύτιμη βοήθεια τους

 Τους Γιάννη Γαρεφαλάκη, Μαρία Λιάσου, Μαρκέλλα Χριστινάκη, Δημήτρη Λουκάκη, Μαρία Κουνελάκη, Γιώργο Καρτέρη, Κάλλια Αλέξη, Κοραλία Κοκκίνη Πολυχρονάκη, Σοφία Πολυχρονάκη, Βίκυ Ατζαρά, Μαρία Αλετρά, Νικολέτα Κωνσταντουδάκη, Μάρω Καλογεράκη, Γιάννη Μαρνέλο , Παύλο Παπαδόπουλο & την Βασίλισσα του Καρναβαλιού Nicoleta Pol.

 Τον Σαμπάγκι για την ευγενική παραχώρηση του χώρου για την συναυλία των «HERMAPHRODITE’ S CHILD»

 Τη Δημοτική Φιλαρμονική Αγίου Νικολάου ιδιαίτερα τον μαέστρο κ. Μάριο Καναβάκη καθώς και το Μουσικό Γυμνάσιο & Λύκειο Λασιθίου και ιδιαίτερα το συγκρότημα «VARVITON» για την συναυλία στις 20/02/2026.

 Την κ. Κατερίνα Παπαστεφανάκη (Make up artist).

 Τα Μ.Μ.Ε για την προβολή των εκδηλώσεων : εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ , fonien.gr, cna.gr, 104,4 fm RADIO , λατώ103,3 FM , Δίαυλος Κρήτης , 92,3 ΡΑΔΙΟ ΛΑΣΙΘΙ , CitiZen radio)

Ευχαριστούμε επίσης τα μουσικά σχήματα – συγκροτήματα : VAMOS, MAGIC DE SPELL, HERMAPHRODITE’ S CHILD για τις μοναδικές τους εμφανίσεις καθώς και όλους τους εξωτερικούς μας συνεργάτες για την πολύτιμη βοήθεια τους.

Η συνεργασία, το πνεύμα εθελοντισμού και η κοινή προσπάθεια όλων απέδειξαν ότι όταν η τοπική κοινωνία ενώνεται, μπορεί να δημιουργεί όμορφες εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους.