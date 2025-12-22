ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Δήμος Μινώα Πεδιάδας:Εγκρίθηκε χρηματοδότηση 1.400.000 ευρώ για την αποκατάσταση του ιστορικού Σχολείου στο Θραψανό

– Παραμένουν “ανοιχτά” κρίσιμα ζητήματα για τους σεισμόπληκτους, τις υποδομές και τα άλλα δημοτικά και σχολικά κτίρια
Μία ιδιαίτερα θετική εξέλιξη σημειώθηκε σήμερα για το Δήμο Μινώα Πεδιάδας, με την έγκριση χρηματοδότησης ύψους 1.400.000 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών για την αποκατάσταση του ιστορικού, διατηρητέου Δημοτικού Σχολείου Θραψανού.

Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου, με την εξέλιξη αυτή: “βρισκόμαστε ένα βήμα πιο κοντά στην αποκατάσταση του σχολείου, ώστε το ιστορικό αυτό κτίριο να είναι ξανά ασφαλές και λειτουργικό, μετά τις ανυπολόγιστες ζημιές που υπέστη από το σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου του 2021»

Ωστόσο, όπως υπογράμμισε ο Δήμαρχος, η καθημερινότητα πολλών δημοτών εξακολουθεί να είναι δύσκολη και αυτές τις γιορτινές ημέρες. «Παρά την θετική αυτή εξέλιξη, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε ότι περίπου 3.000 κτίρια παραμένουν χωρίς αδειοδότηση για να επισκευαστούν, παρότι έχουν κατατεθεί οι σχετικοί φάκελοι.

Εκκρεμούν σημαντικές χρηματοδοτήσεις για την αποκατάσταση δημοτικών υποδομών, κτιρίων και των σχολείων, 1ο Δημοτικό Σχολείο που θα ανεγερθεί εξ ολοκλήρου, σε νέο οικόπεδο που αγοράστηκε αλλά και για το Γυμνάσιο Αρκαλοχωρίου για το οποίο η μελέτη θα είναι έτοιμη την άνοιξη. Πιστεύουμε και ελπίζουμε ότι μέσα στο 2026 θα υπάρξουν ουσιαστικές εξελίξεις», τόνισε.

Ο Δήμαρχος επεσήμανε την ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών υπογραμμίζοντας «Ελπίζουμε ο… Άγιος Βασίλης να φέρει ως δώρο την απλοποίηση των διαδικασιών. Έχουμε ήδη ζητήσει δύο συγκεκριμένες ρυθμίσεις απλοποίησης και σύμφωνα με την ενημέρωση από το Υπουργείο, αναμένεται να δημοσιευθούν σε ΦΕΚ τις επόμενες ημέρες, ώστε να αποτελέσουν πραγματικό «δώρο» για τους πολίτες».

Οι ρυθμίσεις αυτές αφορούν fast track διαδικασία αποζημίωσης για τα λεγόμενα «κίτρινα» κτίρια, δηλαδή τα κτίρια που δεν παρουσιάζουν ζημιές στον φέροντα οργανισμό, ώστε να προχωρήσουν γρήγορα οι επισκευές και προσαύξηση 10% λόγω νησιωτικότητας, ως ουσιαστική ενίσχυση για τους πολίτες που έχουν επιβαρυνθεί οικονομικά όλα αυτά τα χρόνια.

«Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης με ενημέρωσε ότι οι ρυθμίσεις έχουν προχωρήσει. Περιμένουμε τη θεσμοθέτηση τους και συνεχίζουμε να διεκδικούμε λύσεις για όλους τους σεισμόπληκτους συμπολίτες μας», σημείωσε ο Δήμαρχος, συμπληρώνοντας ότι ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας παραμένει σταθερά προσανατολισμένος, στην επιτάχυνση των αδειοδοτήσεων και στην εξασφάλιση των αναγκαίων χρηματοδοτήσεων για την ανασυγκρότηση του τόπου.

Γιορτινές επισκέψεις στον Δήμαρχο Ρεθύμνου

0
Μελωδικούς επισκέπτες είχε σήμερα ο Δήμαρχος Ρεθύμνης Γιώργης Μαρινάκης,...

Άστατος και χειμωνιάτικος ο καιρός έως και...

0
Με άστατο καιρό και αυξημένη συννεφιά θα κυλήσουν οι...

