Δήμος Μινώα Πεδιάδας:Η μεγάλη εκδήλωση για τη σωτηρία του Μνημείου στο λόφο της Παπούρας

“Ενώνουμε τις δυνάμεις μας και δίνουμε φωνή στη σιωπή των αιώνων”- Τη Δευτέρα 25 Αυγούστου στις 7 μ.μ. στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο η μεγάλη εκδήλωση για τη σωτηρία του Μνημείου στο λόφο της Παπούρας

Τη Δευτέρα 25 Αυγούστου, στις 7:00 μ.μ., στο Κηποθέατρο «Νίκος Καζαντζάκης» στο Ηράκλειο, θα πραγματοποιηθεί η μεγάλη εκδήλωση διαμαρτυρίας ενάντια στην επιχειρούμενη καταστροφή του σπουδαίου Μνημείου στο λόφο της Παπούρας, την οποία διοργανώνουν ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας και οι φορείς που αγωνίζονται για τη σωτηρία του Μνημείου, απαιτώντας την πραγματική προστασία και ανάδειξη του.

“Ενώνουμε τις δυνάμεις μας και δίνουμε φωνή στη σιωπή των αιώνων. Καλούμε τον κόσμο να έρθει στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο και όλοι μαζί να δώσουμε ένα ισχυρό μήνυμα για τη σωτηρία του σπουδαίου Μνημείου, στο λόφο της Παπούρας! Η ιστορία μας είναι η κληρονομιά μας!”, αναφέρει χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει:

Χαιρετισμούς και ομιλίες από εκπροσώπους του Δήμου και των φορέων, θεατρικό δρώμενο (επιμέλεια σκηνικής παρουσίας Τόνια Μουμούρη) και καλλιτεχνικό πρόγραμμα με τους μουσικούς: Μαρία Κώτη, Χάρη Παναγιωτάκη, Μανώλη Μανουσάκη, Γιάννη Κασσωτάκη, Δημήτρη Ζαχαριουδάκη, Μίνω Σωμαράκη, Γιώργο Περβολαράκη, Γιάννη Λιναρδάκη, Νικόλα Χριστόπουλο, Σάκη Πολύζο, Κωστή Αβυσσινό, Ελένη Βασιλάκη, Στέλιο Χατζηελευθερίου και Ελένη Νέστορα.