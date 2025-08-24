ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Δήμος Μινώα Πεδιάδας:Η μεγάλη εκδήλωση για τη σωτηρία του Μνημείου στο λόφο της Παπούρας

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

“Ενώνουμε τις δυνάμεις μας και δίνουμε φωνή στη σιωπή των αιώνων”- Τη Δευτέρα 25 Αυγούστου στις 7 μ.μ. στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο η μεγάλη εκδήλωση για τη σωτηρία του Μνημείου στο λόφο της Παπούρας

Τη Δευτέρα 25 Αυγούστου, στις 7:00 μ.μ., στο Κηποθέατρο «Νίκος Καζαντζάκης» στο Ηράκλειο, θα πραγματοποιηθεί η μεγάλη εκδήλωση διαμαρτυρίας ενάντια στην επιχειρούμενη καταστροφή του σπουδαίου Μνημείου στο λόφο της Παπούρας, την οποία διοργανώνουν ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας και οι φορείς που αγωνίζονται για τη σωτηρία του Μνημείου, απαιτώντας την πραγματική προστασία και ανάδειξη του.

“Ενώνουμε τις δυνάμεις μας και δίνουμε φωνή στη σιωπή των αιώνων. Καλούμε τον κόσμο να έρθει στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο και όλοι μαζί να δώσουμε ένα ισχυρό μήνυμα για τη σωτηρία του σπουδαίου Μνημείου, στο λόφο της Παπούρας! Η ιστορία μας είναι η κληρονομιά μας!”, αναφέρει χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει:

Χαιρετισμούς και ομιλίες από εκπροσώπους του Δήμου και των φορέων, θεατρικό δρώμενο (επιμέλεια σκηνικής παρουσίας Τόνια Μουμούρη) και καλλιτεχνικό πρόγραμμα με τους μουσικούς: Μαρία Κώτη, Χάρη Παναγιωτάκη, Μανώλη Μανουσάκη, Γιάννη Κασσωτάκη, Δημήτρη Ζαχαριουδάκη, Μίνω Σωμαράκη, Γιώργο Περβολαράκη, Γιάννη Λιναρδάκη, Νικόλα Χριστόπουλο, Σάκη Πολύζο, Κωστή Αβυσσινό, Ελένη Βασιλάκη, Στέλιο Χατζηελευθερίου και Ελένη Νέστορα.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ηράκλειο:Στο πλευρό του Δήμου Μινώα Πεδιάδας το...

0
Το Δημοτικό Συμβούλιο Μαλεβιζίου, έπειτα από εισήγηση του Δημάρχου...

Ηράκλειο:Σύλληψη τριών ατόμων με όπλα και αρχαία...

0
Συνελήφθησαν -3- ημεδαποί για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί Όπλων...

Ηράκλειο:Στο πλευρό του Δήμου Μινώα Πεδιάδας το...

0
Το Δημοτικό Συμβούλιο Μαλεβιζίου, έπειτα από εισήγηση του Δημάρχου...

Ηράκλειο:Σύλληψη τριών ατόμων με όπλα και αρχαία...

0
Συνελήφθησαν -3- ημεδαποί για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί Όπλων...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ηράκλειο:Στο πλευρό του Δήμου Μινώα Πεδιάδας το Δημοτικό Συμβούλιο Μαλεβιζίου για την προστασία του μοναδικού αρχαιολογικού ευρήματος στο λόφο Παπούρα
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για αύριο Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025 σε όλη την Κρήτη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η Πολιτική Προστασία Περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι, σύμφωνα με...

Έφυγε από την ζωή σε ηλικία 79 ετών ο δημοσιογράφος Δημήτρης Κωνσταντάρας

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας Έφυγε από τη ζωή...

Ηράκλειο:Στο πλευρό του Δήμου Μινώα Πεδιάδας το Δημοτικό Συμβούλιο Μαλεβιζίου για την προστασία του μοναδικού αρχαιολογικού ευρήματος στο λόφο Παπούρα

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Το Δημοτικό Συμβούλιο Μαλεβιζίου, έπειτα από εισήγηση του Δημάρχου...

Ηράκλειο:Σύλληψη τριών ατόμων με όπλα και αρχαία νομίσματα

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Συνελήφθησαν -3- ημεδαποί για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί Όπλων...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST