Δήμος Μινώα Πεδιάδας:Στους Αγιασμούς των σχολικών μονάδων η Δημοτική Αρχή με ευχές για μία καλή, δημιουργική και παραγωγική χρονιά

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Με τον καθιερωμένο Αγιασμό, ξεκίνησε την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου, η νέα σχολική χρονιά σε όλα τα σχολεία του Δήμου Μινώα Πεδιάδας. Μαθητές και εκπαιδευτικοί επέστρεψαν στα θρανία, γεμάτοι αισιοδοξία και χαμόγελα, έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της νέας χρονιάς, ανοίγοντας νέους δρόμους γνώσης και δημιουργίας.

Ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας, Βασίλης Κεγκέρογλου, παρέστη διαδοχικά στην τέλεση των Αγιασμών στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Αρκαλοχωρίου, στο Γυμνάσιο Αρκαλοχωρίου, στο Δημοτικό Σχολείο Θραψανού και στο Δημοτικό Σχολείο- Νηπιαγωγείο Καστελλίου, όπου ευχήθηκε σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς μια καλή, δημιουργική και παραγωγική χρονιά. Τους περισσότερους Αγιασμούς τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου κ.κ. Ανδρέας μαζί με τους εφημέριους των αντίστοιχων Ενοριών ενώ στους Αγιασμούς των Σχολείων στο Καστέλλι, παρέστη και Αντιπεριφερειάρχης Νίκος Συριγωνάκης.

Παρόντες στις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ήταν ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου, Αντιδήμαρχοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι και Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων, οι οποίοι μετέφεραν τις ευχές της Δημοτικής Αρχής για μια χρονιά γεμάτη πρόοδο, γνώση και δημιουργικότητα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Δήμαρχος ξεναγήθηκε και στους ανακαινισμένους- μέσω του Προγράμματος “Μαριέττα Γιαννάκου” – χώρους του Δημοτικού Σχολείου Καστελλίου ενώ στο πλαίσιο του Αγιασμού τιμήθηκαν για την προσφορά τους στο Σχολείο, ο ιερέας του Καστελλίου, πατέρας Γεώργιος Μαραυγάκης, η κ. Βαρβάρα Εδιρνέλη για την καταγραφή των βιβλίων της βιβλιοθήκης και τη δημιουργία δανειστικής βιβλιοθήκης στο Σχολείο καθώς και ο πρώην Διευθυντής του Σχολείου, Μανώλης Ρουσάκης, ο οποίος συνταξιοδοτήθηκε.

Στο μήνυμα του προς τη σχολική κοινότητα, ο Δήμαρχος τόνισε:

«Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς ξεκινά ένα ακόμη ταξίδι γεμάτο όνειρα, στόχους και προσδοκίες. Ο Δήμος μας προχώρησε και φέτος σε σειρά σημαντικών παρεμβάσεων αναβάθμισης και βελτίωσης των σχολικών μονάδων, ώστε μαθητές και εκπαιδευτικοί να ξεκινήσουν σε ένα περιβάλλον ασφαλές και καλαίσθητο. Θέλω να διαβεβαιώσω ότι θα συνεχίσουμε με συνέπεια να στεκόμαστε στο πλευρό της εκπαιδευτικής κοινότητας, στηρίζοντας τις υποδομές και ενισχύοντας καθημερινά τις συνθήκες μάθησης.

Η Παιδεία είναι το θεμέλιο του μέλλοντος για τα παιδιά μας και για τον τόπο μας. Εύχομαι από καρδιάς σε όλα τα παιδιά, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, μια σχολική χρονιά με υγεία, πρόοδο και δημιουργία. Ιδιαίτερα για τα σεισμόπληκτα σχολεία, υπάρχει επιτέλους πρόοδος στις διαδικασίες. Για το Γυμνάσιο Αρκαλοχωρίου αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες, η παρουσίαση της μελέτης για το νέο κτίριο προκειμένου να γίνουν παρατηρήσεις ενώ για το 1ο Δημοτικό Σχολείο Αρκαλοχωρίου, αγοράστηκε το οικόπεδο και ανατέθηκε η μελέτη μέσω του Αναπτυξιακού Οργανισμού «Δαίδαλος Α.Ε.». Τέλος, σε ό,τι αφορά το Δημοτικό Σχολείο Θραψανού, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία για την διακήρυξη του έργου αποκατάστασης και αναμένεται να αναδειχθεί ο ανάδοχος εντός του 2025».

