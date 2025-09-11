Σε σχολεία των Χανίων για τον καθιερωμένο αγιασμό ο Αλ. Μαρκογιαννάκης

Καλή σχολική χρονιά είχε την ευκαιρία να ευχηθεί από κοντά σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς σχολείων των Χανίων ο Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης κατά τη διάρκεια των αγιασμών για την έναρξη της νέας περιόδου. Συγκεκριμένα, ο κ. Μαρκογιαννάκης βρέθηκε στις τελετές αγιασμού στο 2ο Δημοτικό σχολείο στη Σούδα, το 6ο Γυμνάσιο Χανίων, το ΓΕΛ Νέας Κυδωνίας καθώς και στο Πειραματικό Λύκειο Χανίων.

Ο βουλευτής Χανίων είχε την ευκαιρία να εκφράσει με συντομία τις ευχές του στα παιδιά για τη νέα σχολική χρονιά και να συνομιλήσει με εκπαιδευτικούς και γονείς, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση προσπαθεί κάθε χρόνο για τη βελτίωση της σχολικής εκπαίδευσης. «Κάθε χρόνο κάνουμε ό,τι μπορούμε περισσότερο για να ανεβάσουμε το επίπεδο της λειτουργίας των σχολείων μας.

Και φέτος το Υπουργείο προχώρησε σε σχεδόν 10.000 μόνιμες προσλήψεις εκπαιδευτικών, συνεχίζοντας την πολιτική επένδυσης στο μόνιμο προσωπικό που έχει εγκαινιάσει τα τελευταία χρόνια, ενώ μέσα από το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» έχουν ξεκινήσει παρεμβάσεις υλικοτεχνικών υποδομών με την ανακαίνιση σχολικών μονάδων», τόνισε χαρακτηριστικά συμπληρώνοντας ότι όποια κενά υπάρχουν θα συμπληρωθούν άμεσα το προσεχές διάστημα.