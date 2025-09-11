ΚΡΗΤΗ

Το μήνυμα της Ελένης Βατσινά για τη νέα σχολική χρονιά

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Τις ευχές της για τη νέα σχολική χρονιά στέλνει η βουλευτής Ηρακλείου ΠΑΣΟΚ, Ελένη Βατσινά, σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς.

Σε δήλωση της αναφέρει:

Xτύπησε πάλι το κουδούνι!

Oι σχολικές αυλές γεμίζουν παιδικές φωνές.
Μικρά βήματα, καινούριες σχολικές τσάντες, άγνωστα βλέμματα που σύντομα θα γίνουν παρέες.
Και κάπου εκεί, πίσω από τον θόρυβο και τη ζωντάνια, ξυπνούν οι μνήμες:
η μυρωδιά του βρεγμένου χώματος – αυτό το γνώριμο άρωμα του Σεπτέμβρη, που πάντα σημαίνει “σχολείο”.
Το πρώτο κουδούνι. Το πρώτο τετράδιο. Η καρδιά να χτυπά λίγο πιο δυνατά.

Oμως πίσω απ’ τα παιδικά γέλια, υπάρχει η άλλη εικόνα.
Τα κενά. Οι ελλείψεις. Τα “θα δoύμε” και τα “πρoς το παρόν”.
Kαι οι εκπαιδευτικοί – που κι αυτοί κάθε Σεπτέμβρη ξαναπαίρνουν θέση μάχης.
Mαχόμενοι. Συχνά μόνοι. Yποαμειβόμενοι.
Και όμως, επιμένουν. Γιατί δεν βλέπουν αριθμoύς, αλλά παιδιά.

Καλή σχολική χρονιά σε όλους!
Mε δύναμη, φως και… πίστη πως η Παιδεία αξίζει περισσότερα.

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
