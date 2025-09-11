Μήνυμα Προέδρου Π.Ε.Δ. Κρήτης, Δημάρχου Ρεθύμνης Γιώργη Χ. Μαρινάκη για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

Αγαπητά μου παιδιά

Βρίσκεστε στην αφετηρία μιας νέας σχολικής χρονιάς.

Εύχομαι να τη διανύσετε αξιοποιώντας όλες τις ικανότητες και δεξιότητές σας, με πλοηγό την ορμητική δύναμη της νιότης σας και σύμβουλο τα πιο ευγενή συναισθήματα σας: την ενσυναίσθηση, το σεβασμό στον άλλο, την αλληλεγγύη και τη γενναιοδωρία.

Σας διαβεβαιώνω ότι θα είμαστε δίπλα σας, προσπαθώντας να καλύψουμε τις ανάγκες σας και να υπερασπιστούμε το δικαίωμά σας να αποκτήσετε γνώση και παιδεία σε χώρους ασφαλείς, φιλόξενους και λειτουργικούς. Απολαύστε τις δυνατότητες που σας προσφέρουν οι νέες ή ανακαινισμένες σχολικές δομές και , σας παρακαλώ σεβαστείτε τις. Άλλωστε είναι ο δικός σας χώρος, εκεί που περνάτε τις πιο δημιουργικές ώρες της μέρας σας συντροφιά με τους φίλους και δασκάλους σας.

Αγαπητοί εκπαιδευτικοί

Εύχομαι να έχετε υγεία και δύναμη για να υπηρετήσετε το λειτούργημά σας με αποτελεσματικότητα, δοτικότητα και πίστη στην αξία του.

Ο Δήμος Ρεθύμνης, το αρμόδιο Τμήμα Παιδείας του αλλά και το σύνολο των υπηρεσιών του, είναι στη διάθεσή σας για να διευκολύνει το έργο σας και να εξασφαλίσει στη σχολική σας κοινότητα τις υποδομές που θα επιτρέψουν τη διεξαγωγή του πολυδιάστατου εκπαιδευτικού προγράμματος σε όλες του τις εκφράσεις.

Αγαπητοί Γονείς,

Συμμερίζομαι την αγωνία σας για την έκβαση μιας ακόμη σχολικής χρονιάς από την οποία αναμένετε να συνδράμει την προσωπική εξέλιξη και πρόοδο του παιδιού σας.

Ο στόχος μας είναι κοινός. Ως Δήμος και ως κοινωνία, ελπίζουμε, προσβλέπουμε και επιδιώκουμε την πνευματική καλλιέργεια και ψυχική ισορροπία των παιδιών μας προκειμένου να γίνουν ενεργοί, δημιουργικοί, ελεύθεροι, δημοκρατικοί πολίτες.

Συμπορευόμαστε λοιπόν μαζί σας, μεριμνώντας διαρκώς για τη διεκδίκηση και εξασφάλιση των σχολείων που αξίζουν τα παιδιά μας.

Όπως θα διαπιστώσετε, η προετοιμασία των σχολικών κτιρίων για τη φετινή σχολική χρονιά, απέδωσε καρπούς. Προφανώς, οι ανάγκες αυξάνονται διαρκώς. Ωστόσο, με τη δική σας συνεργασία και της εκπαιδευτικής κοινότητας, θα τις αντιμετωπίζουμε με επάρκεια και αποτελεσματικότητα.

Με αυτές τις σκέψεις, εύχομαι σε όλους και όλες, μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς, να αξιωθούμε μια σχολική χρονιά η οποία θα προετοιμάσει τα παιδιά μας ώστε να γίνουν ενεργοί και χρήσιμοι πολίτες.