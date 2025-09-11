Συλλήψεις ατόμων για ναρκωτικά και κλοπές σε περιοχές της Κρήτης

Σύλληψη αλλοδαπού για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών

Συνελήφθη χθες (10.09.2025) το απόγευμα από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Τμήματος Άμεσης Δράσης Χανίων 24χρονος αλλοδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών στα Χανιά.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της ανωτέρω υπηρεσίας πραγματοποίησαν έλεγχο στον αλλοδαπό στην κατοχή του οποίου βρήκαν και κατέσχεσαν -20- αυτοσχέδιες συσκευασίες που περιείχαν συνολικά -26- γραμμάρια κάνναβης.

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων .

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Σύλληψη αλλοδαπού για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών Συνελήφθη χθες (10.09.2025) το απόγευμα από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ηρακλείου 26χρονος αλλοδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της ανωτέρω υπηρεσίας πραγματοποίησαν έλεγχο στον αλλοδαπό στην κατοχή του οποίου βρήκαν και κατέσχεσαν 15,4 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης σε μορφή σοκολάτας.

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου.

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

‘Άμεση σύλληψη αλλοδαπής για κλοπή

Συνελήφθη άμεσα σήμερα (11.09.2025)μεταμεσονύκτιες ώρες από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Χανίων 34χρονη αλλοδαπή κατηγορούμενη για κλοπή, στα Χανιά.

Ειδικότερα, ανωτέρω αλλοδαπή εκμεταλλευόμενη την ολιγόλεπτη απουσία ημεδαπού ιδιοκτήτη οχήματος, αφαίρεσε από το εσωτερικό του τσάντα που περιείχε ηλεκτρονικές συσκευές και αξεσουάρ και προσωπικά αντικείμενα συνολικής αξίας 5.185 ευρώ.

Άμεσα αστυνομικοί της ανωτέρω υπηρεσίας αναζήτησαν ταυτοποίησαν και εντόπισαν την αλλοδαπή η οποία τους υπέδειξε τον τόπο που είχε αποκρύψει τα αφαιρεθέντα είδη τα οποία και αποδόθηκαν στον ιδιοκτήτης τους.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.