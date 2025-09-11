ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο:Παρουσία της Δημοτικής Αρχής στους Αγιασμούς των σχολικών μονάδων του Δήμου Χερσονήσου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Με τους καθιερωμένους Αγιασμούς σε όλες τις σχολικές μονάδες του Δήμου Χερσονήσου πραγματοποιήθηκε η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2025 – 2026, με τη Δημοτική Αρχή να δίνει δυναμικό «παρών» σε σχολικές μονάδες σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης παραβρέθηκε στους Αγιασμούς των σχολικών συγκροτημάτων του Λιμένα Χερσονήσου, και συγκεκριμένα στα Δημοτικά, το Γυμνάσιο και το Λύκειο, όπου ευχήθηκε σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς μια δημιουργική και ασφαλή χρονιά.

Αντιδήμαρχοι και Δημοτικοί Σύμβουλοι εκπροσώπησαν τη Δημοτική Αρχή σε όλες τις υπόλοιπες σχολικές μονάδες, από τις Γούβες και τις Γούρνες, μέχρι τα Μάλια, τον Μοχό και την Επισκοπή, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή στήριξη του Δήμου στην εκπαιδευτική κοινότητα.

«Η Παιδεία είναι ο πιο ισχυρός μοχλός κοινωνικής προόδου, με τη νέα σχολική χρονιά να σηματοδοτεί ένα νέο ξεκίνημα γεμάτο ελπίδα, στόχους και όνειρα» ανέφερε σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης για να προσθέσει:

«Ως Δημοτική Αρχή, είμαστε δίπλα στους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς, με στόχο να διασφαλίσουμε συνθήκες που ευνοούν τη μάθηση και την προσωπική εξέλιξη. Με συνεργασία και αγάπη για τα παιδιά μας, μπορούμε να πετύχουμε πολλά. Καλή σχολική χρονιά σε όλους».

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Το μήνυμα της Ελένης Βατσινά για τη...

0
Τις ευχές της για τη νέα σχολική χρονιά στέλνει...

Μήνυμα Προέδρου Π.Ε.Δ. Κρήτης, Δημάρχου Ρεθύμνης Γιώργη...

0
Αγαπητά μου παιδιά Βρίσκεστε στην αφετηρία μιας νέας σχολικής...

Το μήνυμα της Ελένης Βατσινά για τη...

0
Τις ευχές της για τη νέα σχολική χρονιά στέλνει...

Μήνυμα Προέδρου Π.Ε.Δ. Κρήτης, Δημάρχου Ρεθύμνης Γιώργη...

0
Αγαπητά μου παιδιά Βρίσκεστε στην αφετηρία μιας νέας σχολικής...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Μ. Χνάρης: Eυχές σε μαθητές και εκπαιδευτικούς για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς
Επόμενο άρθρο
Συλλήψεις ατόμων για ναρκωτικά και κλοπές σε περιοχές της Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Το μήνυμα της Ελένης Βατσινά για τη νέα σχολική χρονιά

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Τις ευχές της για τη νέα σχολική χρονιά στέλνει...

Μήνυμα Προέδρου Π.Ε.Δ. Κρήτης, Δημάρχου Ρεθύμνης Γιώργη Χ. Μαρινάκη για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Αγαπητά μου παιδιά Βρίσκεστε στην αφετηρία μιας νέας σχολικής...

Συλλήψεις ατόμων για ναρκωτικά και κλοπές σε περιοχές της Κρήτης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σύλληψη αλλοδαπού για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών Συνελήφθη ...

Λένα Σαμαρά: Την Κυριακή το μνημόσυνο της κόρης του πρώην πρωθυπουργού

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η Λένα Σαμαρά πέθανε ξαφνικά σε ηλικία 34 ετών,...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST