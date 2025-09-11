Ηράκλειο:Παρουσία της Δημοτικής Αρχής στους Αγιασμούς των σχολικών μονάδων του Δήμου Χερσονήσου

Με τους καθιερωμένους Αγιασμούς σε όλες τις σχολικές μονάδες του Δήμου Χερσονήσου πραγματοποιήθηκε η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2025 – 2026, με τη Δημοτική Αρχή να δίνει δυναμικό «παρών» σε σχολικές μονάδες σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης παραβρέθηκε στους Αγιασμούς των σχολικών συγκροτημάτων του Λιμένα Χερσονήσου, και συγκεκριμένα στα Δημοτικά, το Γυμνάσιο και το Λύκειο, όπου ευχήθηκε σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς μια δημιουργική και ασφαλή χρονιά.

Αντιδήμαρχοι και Δημοτικοί Σύμβουλοι εκπροσώπησαν τη Δημοτική Αρχή σε όλες τις υπόλοιπες σχολικές μονάδες, από τις Γούβες και τις Γούρνες, μέχρι τα Μάλια, τον Μοχό και την Επισκοπή, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή στήριξη του Δήμου στην εκπαιδευτική κοινότητα.

«Η Παιδεία είναι ο πιο ισχυρός μοχλός κοινωνικής προόδου, με τη νέα σχολική χρονιά να σηματοδοτεί ένα νέο ξεκίνημα γεμάτο ελπίδα, στόχους και όνειρα» ανέφερε σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης για να προσθέσει:

«Ως Δημοτική Αρχή, είμαστε δίπλα στους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς, με στόχο να διασφαλίσουμε συνθήκες που ευνοούν τη μάθηση και την προσωπική εξέλιξη. Με συνεργασία και αγάπη για τα παιδιά μας, μπορούμε να πετύχουμε πολλά. Καλή σχολική χρονιά σε όλους».