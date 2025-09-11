Μ. Χνάρης: Eυχές σε μαθητές και εκπαιδευτικούς για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

“Είμαι βέβαιος ότι οι διδάσκοντες θα πράξουν με ευσυνειδησία και υπευθυνότητα και με επιτυχία θα ανταπεξέλθουν στα καθήκοντά τους, έχοντας έμπνευση, για να μεταδώσουν δημιουργική μάθηση και γνώση.

Είναι υποχρέωσή μας να κάνουμε ό,τι απαιτείται, για να ξεπεράσουμε κάθε αδυναμία και να βελτιώσουμε τον τομέα της δημόσιας παιδείας, που λόγω της συνεχούς, αποδεδειγμένης υποβάθμισης του κοινωνικού κράτους, αμβλύνει τις κοινωνικές ανισότητες και κάνει “εκπτώσεις” στα κονδύλια που απαιτούνται για την ομαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Εύχομαι σε όλους τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς καλή σχολική χρονιά γεμάτη υγεία, δύναμη, ελπίδα και πολλές επιτυχίες”.